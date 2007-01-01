Народный мастер России Татьяна Полубинская: «Рядом с Лукоморьем находится Калуга»

Калужанка может слепить из глины не только сказки, но и городские достопримечательности.

Татьяна Полубинская – народный мастер России, и её знают далеко за пределами нашего региона.

Более 30 лет она лепит традиционную хлудневскую игрушку: барынь-грематух, медведей, петухов, древо жизни. В 1990-х годах она ездила в Хлуднево, училась у местных бабушек -потомственных мастериц.

А сейчас Татьяна в течение полугода представляла Калужскую область на выставке «Россия» на ВДНХ.

Возле талантливых людей

Татьяна - не профессиональный художник. Все началось, когда её старшая дочка Светлана стала ходить в кружок глиняной игрушки.

Татьяна, как ответственная мать, хотела помочь ей. Стали лепить вместе. И заинтересовались хлудневской игрушкой.

Потом дочь поступила в художественную школу, и Татьяна стала рисовать, пошла на курсы живописи, который вёл залуженный художник РФ Станислав Минченко.

А вторым её наставником стал заслуженный художник РФ Владислав Собинков. В галерее Людмилы Климентовской есть портрет Татьяны Полубинской, написанный Собинковым.

- Я не считаю себя художником, потому что у меня нет художественного образования, даже художественной школы, - говорит Татьяна. - Но, наверное, важно побыть возле талантливых людей, и они заряжают тебя.

И многие вещи тянутся из детства. В школе у меня была очень хорошая учительница Владлена Николаевна, её, кстати, назвали в честь Ленина. Я с ней шила игрушки с 1 по 9 класс. И это было светлое пятно в моей школьной жизни.

Потом я познакомилась я мастером хлудневской игрушки Лидией Николаевной Востриковой. Она в тот же кружок, куда ходила моя дочь, водила сына Вадима. Лидия Николаевна направляла меня, без неё я не стала бы мастером.

И сейчас я занимаюсь с детьми. Вы не представляете, какие есть заинтересованные дети.

У меня один мальчишка увидел, что я стала работать с бетоном - и он со мной, из Азарова ко мне ездит. Занимайтесь с детьми как можно больше в разных направлениях.

«Ока в апреле». Рисует Татьяна всегда с натуры.

Хотела стать клоуном

Работы Татьяны Полубинской можно увидеть до конца октября в Палатах Коробовых, здесь открылась ее персональная выставка.

И есть не только хлудневская игрушка, но и живопись (пейзажи, натюрморты), игрушки из войлока, скульптуры из бетона - чего одна только царевна лягушка стоит!

Интересны панно из глины. Татьяна Полубинская воплощает в глине исторические события, пословицы и сказки. Например, «Лукоморье», где рядом с дубом находится остров Буян – это наша Калуга. Мастерица вылепила Троицкий собор, каменный мост и «Шарик» у въезда в город.

«У Лукоморья дуб зеленый». Оргалит, ткань, глина. Гуашь.

Калуга вылеплена очень точно.

Лепит Татьяна много, но говорит, что ничего у нее не остается, моментально расходится: если игрушка народная, пусть в народ и уходит.

- Так как по жизни я грустный человек, то со школы хотела стать клоуном, даже искала, куда мне поступить, - признается Татьяна. - Но ничего не получилось, мама сказала: «Тебе это не надо».

Потом хотела поступить в загорский институт мягкой грушки. Мама сказала: «Это не профессия, надо быть инженером».

А недавно я поняла, что моя мечта сбылась, клоуном я стала, потому что теперь развлекаю людей на праздниках, в мастерской, провожу мастер-классы, и все довольны.

Жили по народному календарю

Многих на выставке заинтересовали панно, которые Татьяна сделала по народному календарю.

- Панно я придумала сама. Здесь ткань, глина, которая сверху раскрашена гуашью, акрилом. У наших предков все было связано с народным календарем. Я взяла несколько важных дней.

К примеру, Троица. Это на самом деле проводы весны – зеленое воскресенье. Его отмечали в перовое воскресенье июня. Помещения украшали травами, цветами, березы - бусами, венцами, ленточками. Девочки водили хоровод. И в этот день делали обряды на урожай.

22 ноября – Матрена зимняя, конец сельскохозяйственных работ.

Потом 17 декабря – Варварин день. Зима входила в самые крепкие морозы: Варвара мосты мостит. Говорили: идёт Варюха, береги нос, да ухо.

22 декабря - Анна Зимняя, её ещё называли Анна Темная. Это самый темный день в году.

6 февраля – Аксинья полузимница, полухлебница. Считалось, сколько съели хлеба от урожая до этого дня, столько же ещё съедят от этого момента до нового урожая. Можно было смотреть, хватает хлеба или нет.

Анна Зимняя

Семейное дело

Татьяна много занимается с детьми, в том числе из социально-реабилитационных центров, проводит мастер-классы и для взрослых. Считает, что каждый мастер после себя должен оставить троих учеников: одного вместо себя, а двоих, чтобы дело не пропало.

- Я счастлива, что у меня есть ученики, я ими горжусь, - говорит мастерица. - Они, наверное, даже меня превзойдут.

Лепкой из глины Татьяна увлекала и всю семью. У мастерицы трое детей.

Младшая дочь Наталья лепит хлудневскую игрушку, даже стала победителем фестиваля «Юные таланты России».

- Наталья активно лепит со мной 6 лет. Я этому рада, никогда не думала, что она глиной займется, ей было интересно танцевально-музыкальное направление.

Старшая дочь Светлана хорошо рисует, делает украшения из глины, затем сверху рисует маслом, послойно лаком покрывает, в середину добавляет снежинки или другие детали и получается 3D объем.

У меня мастерская: печь, глина, глазури. Поэтому все мои дети лепят.

Даже сын Владислав пришел, спрашивает: «Где у тебя гончарный круг?» Сделал три турки, покрыл глазурью.

И теперь варит в них кофе, а девчонки завидуют и хотят такие же.