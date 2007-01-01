Мастерицы придумали «Калужский квадрат»: таких одеял вы ещё не видели
Как рассказали мастерицы, они применяют уникальную текстильную технику – «Калужский квадрат».
Это начало всего, основа: из него и треугольники делают и круги из него вырезают.
У Малевича есть «Черный квадрат», а у нас – «калужский», разноцветный.
«Все начинается с семьи»
Заходишь в зал и можно даже потеряться от яркости и насыщенности.
- Это ж надо не только придумать, ещё и по цветам всё подобрать, - делились впечатлениями зрители.
На стенах – панно и цветные одеяла. Но не простые, мастерицы проявляют фантазию.
Есть, например, одеяло «Первоклассница» - с буквами и цифрами известного мастера из Боровска Татьяны Климкиной, Елена Маркелова из Малоярославца изобразила «Осень в Париже».
Любовь Антонова представила панно «На празднике», на котором можно увидеть фестиваль «Калуга. Улица. Еда». Получилось креативно и с юмором.
А педагог из Барятинского района Александра Румянцева добавила на одеяло фотопринт, и показала гостями выставки четыре поколения своей семьи, начиная с 1930-х годов.
Панно мастерица создавала как подарок на 70-летний юбилей мамы из старого детского одеяла, которое долгое время просто лежало дома. А назвала Александра свою работу «Все начинается с семьи».
Возле этого панно зрители задерживаются чаще всего, смотрят, не отрываясь.
Помимо одеял на выставке много и других интересных вещей, сделанных из лоскутков – сумки, душегрейки, авторская одежда, подушки «Черепашка» и «Кот», «Зайка на чайник», традиционные куклы и украшения. В общем, ходить, любоваться лоскутными вещами и фотографировать здесь можно долго.
Старинная ляпочиха Сейчас лоскутное шитье очень популярно в Калуге, выствкаи – одна за одной. Мастерицы устраивают мастер-классы, и зрителей на них всегда много.
Проект, представленный в галерее Дома музыки, создан в сотрудничестве с областным Домом народного творчества и кино «Центральный».
Готовили его более трех месяцев, собирали необычные работы.
Интересно, что и техники мастерицы использовали самые разные.
Ирина Корнеева делает технологичные панно. На компьютере она создает одеяла в определенной программе, получаются интересные сюжеты и идеальные стежки.
В прошлом году Ирина стала лауреатом международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России». Было отмечено её лоскутное панно «Тарусские вечерки», выполненное в стиле калужской перевити.
Некоторые калужские мастерицы применяют старую технику, которая называется ляпочиха. Используются небольшие старые кусочки, обрезки ткани.
И эти кусочки пришивают на основу. Получаются объёмные, «пышные изделия или принты.
Есть техника «квадраты», «треугольники», «полоска к полоске», когда рисунок собирается из полос ткани. Полоски размещаются разными способами, получаются узоры.
Поэтому просто сшить вместе лоскутки недостаточно, должна быть определенная система.
А у калужских мастериц очень достойный уровень. Увидеть их работы можно будет в Доме музыки до 3 сентября. 0+
Депутаты вы бы сначала посмотрели спустились с коттеджей и заработка несколько миллионов в месяц... почему обычный житель получающий 35000 рублей. Должен по вашей милости за вообще непонятную услугу (в доме вообще ничего не делают. До сих пор лампочки Ильича стоят, подъезд разбит, придомовая территория вся в мусоре и это центр города) . Теперь платить не 1000, а 2000. Это нормально? За одну вообще мифическую услугу 2000 с квартиры......
А просили до 60 рублей - вся проблема не в повышении проезда, а в аппетитах госчиновников, был в 90-ых в Германии - там проезд компенсируют федеральные власти, так как общественный транспорт существует на деньги налогоплательщиков -, а у нас пывтаеюся сделать ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт в виде коммерции. Интересно, а морды у них не треснут? и сколько можно это терпеть?...