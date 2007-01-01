Мастерицы придумали «Калужский квадрат»: таких одеял вы ещё не видели

В Доме музыки представлено более 100 лоскутных работ со всей области.

Как рассказали мастерицы, они применяют уникальную текстильную технику – «Калужский квадрат».

Это начало всего, основа: из него и треугольники делают и круги из него вырезают.

У Малевича есть «Черный квадрат», а у нас – «калужский», разноцветный.

Мастерицы рассматривали работы и делились друг с другом опытом.

«Все начинается с семьи»

Заходишь в зал и можно даже потеряться от яркости и насыщенности.

- Это ж надо не только придумать, ещё и по цветам всё подобрать, - делились впечатлениями зрители.

На стенах – панно и цветные одеяла. Но не простые, мастерицы проявляют фантазию.

Есть, например, одеяло «Первоклассница» - с буквами и цифрами известного мастера из Боровска Татьяны Климкиной, Елена Маркелова из Малоярославца изобразила «Осень в Париже».

Одеяло «Первоклассница» Татьяны Климкиной, 2023 год.

Любовь Антонова представила панно «На празднике», на котором можно увидеть фестиваль «Калуга. Улица. Еда». Получилось креативно и с юмором.

Работа Любови Антоновой «На празднике», 2024 год.

А педагог из Барятинского района Александра Румянцева добавила на одеяло фотопринт, и показала гостями выставки четыре поколения своей семьи, начиная с 1930-х годов.

Панно мастерица создавала как подарок на 70-летний юбилей мамы из старого детского одеяла, которое долгое время просто лежало дома. А назвала Александра свою работу «Все начинается с семьи».

Возле этого панно зрители задерживаются чаще всего, смотрят, не отрываясь.

Помимо одеял на выставке много и других интересных вещей, сделанных из лоскутков – сумки, душегрейки, авторская одежда, подушки «Черепашка» и «Кот», «Зайка на чайник», традиционные куклы и украшения. В общем, ходить, любоваться лоскутными вещами и фотографировать здесь можно долго.

Валентина Казакевич «Ставеньки резные».

Старинная ляпочиха Сейчас лоскутное шитье очень популярно в Калуге, выствкаи – одна за одной. Мастерицы устраивают мастер-классы, и зрителей на них всегда много.

Проект, представленный в галерее Дома музыки, создан в сотрудничестве с областным Домом народного творчества и кино «Центральный».

Готовили его более трех месяцев, собирали необычные работы.

Нина Никуличева сшила душегрею.

Интересно, что и техники мастерицы использовали самые разные.

Ирина Корнеева делает технологичные панно. На компьютере она создает одеяла в определенной программе, получаются интересные сюжеты и идеальные стежки.

Панно «Разлука» Ирины Корнеевой, 2023 год. Это тоже лоскутки и стёжка.

В прошлом году Ирина стала лауреатом международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России». Было отмечено её лоскутное панно «Тарусские вечерки», выполненное в стиле калужской перевити.

Некоторые калужские мастерицы применяют старую технику, которая называется ляпочиха. Используются небольшие старые кусочки, обрезки ткани.

И эти кусочки пришивают на основу. Получаются объёмные, «пышные изделия или принты.

Есть техника «квадраты», «треугольники», «полоска к полоске», когда рисунок собирается из полос ткани. Полоски размещаются разными способами, получаются узоры.

Поэтому просто сшить вместе лоскутки недостаточно, должна быть определенная система.

А у калужских мастериц очень достойный уровень. Увидеть их работы можно будет в Доме музыки до 3 сентября. 0+