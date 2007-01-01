«Фестиваль окрошки» собрал в Калуге сотни гостей

Уже традиционный, третий фестиваль любимого народного угощения организовали медиа-холдинг «Комсомольская правда – Калуга» и городское управление культуры в воскресенье, 11 августа

На старт!

Конец лета вышел дождливым, погода капризничала, но это не помешало празднику. И под солнцем, и под каплями дождя в Парке культуры не смолкали оживленные разговоры, детский смех, воздух был пропитан приподнятым настроением собравшихся.

На конкурс русской окрошки пришли шесть команд, они представляли предприятия и организации Калуги.

Это «Торговый квартал», 35-й механический завод, Tele2, «Согаз», «Клиника здоровья» и «хозяева поля» - организаторы праздника медиахолдинг «Комсомольская правда -Калуга».

Каждая команда получила стандартный набор ингредиентов для приготовления окрошки. Это и овощи, и зелень, и мясная составляющая, и, конечно, квас!

Дождик счастью не помеха

Кстати, продукты предоставил постоянный партнер фестиваля – сеть магазинов «Праздничный».

Но кто же захочет стандартных решений в творческом состязании? Участникам хотелось удивить гостей, проявить вкус, умение и оригинальный подход. Каждая команда припасла свой фирменный секрет любимого угощения, сделав из своего блюда неповторимое кулинарное произведение.

Итак, объявляется старт конкурса, и за столиками начинает кипеть работа. Есть нормативы по времени и по количеству окрошки – примерно за полчаса команда должна приготовить десять литров угощения.

Зрители с интересом наблюдают за слаженной работой кулинарных команд, везде царит праздничное настроение.

В этот день для всех нашлось занятие по душе. Кто-то слушал выступление вокальных коллективов, кто-то делал снимки в фотозонах, ну, а детишки мастерили забавные поделки на мастер-классах.

Все желающие могли принять участие в веселых танцевальных конкурсах, организованных управлением культуры. Участникам вручались различные подарочные сертификаты.

Проигравших нет

И вот кульминация праздника – результат своих кулинарных стараний команды отдают жюри.

Качество окрошки оценивают по-настоящему компетентные и сведущие люди. Это член ассоциации шеф поваров Chef Team Алексей Рябинин, а также победители двух предыдущих фестивалей Анастасия Сердюк (команда завода «Калугапутьмаш») и Элина Журушкина (команда Пятой городской клинической больницы).

Вслед за жюри отведать блюдо предлагается гостям праздника.

Каждый мог получить тарелку и ложку, порцию угощения, а также талончик для голосования за понравившуюся команду.

Жаль, что хватило не всем – шестьдесят литров окрошки разлетелись за несколько минут. Вот уж поистине любимое народное блюдо!

Наступает время объявить победителя. По решением жюри, лучшую окрошку дня приготовила команда «Клиники здоровья».

Что касается мнения гостей фестиваля, то, по итогам, народного голосования победил 35-й механический завод.

Третий фестиваль завершился, ждем всех в будущем году!

Впрочем, главной наградой для всех участников конкурса стало отличное настроение, живое неформальное общение, благодарные глаза зрителей.

Рецепты окрошки от команд

«Согаз Мед»

Квас

Лук и укроп (перетираем с солью)

Картошка

Огурцы

Редис

Колбаса

Свинина и говядина домашнего копчения

Желтки яичные (перетертые с хреном и горчицей)

Теле2. «Окрошка по другим правилам»:

лук зеленый

укроп

редиска

огурцы

картофель

яйца

Квас

куриный бульон

Колбаса

Соль

Сметана

Соус Том-ям

Овощи и остальные ингредиенты нарезать мелкими кубиками.

Соус Том-ям растворить в горячем бульоне, охладить и вылить в нарезанную смесь. Залить все квасом, тщательно перемешать. Сметана и соль по вкусу.

«Торговый квартал»

Режем мелкими кубиками картофель , огурцы, колбасу, редис.

Редьку трем на тёрке, добавляем консервированный горошек.

Заправляем квасом, добавляем по вкусу хрен, сметану, соль.

«Калужский перекресток»

Режем мелкими кубиками в обычных пропорциях картофель, огурец, половину от всей редиски. Вторую половину редиски и яйца трем на терке.

Мелко режем укроп и зеленый лук. Добавляем в равных долях мелко порезанные отварные куриные сердца и свиной либо говяжий язык.

Добавляем по вкусу хрен, горчицу, соль, перец, заливаем квасом.

Подаем со сметаной или майонезом, кому как нравится.

35-й завод. Обладатель приза зрительских симпатий

Рецепт классический, а вот в качестве секретного ингредиента мы запекли картошку, потом размяли её с чесноком, горчицей, яичным желтком и сливочным маслом.

Эта смесь добавляется в окрошку и делает жижку более густой и насыщенной.

Клиника Здоровья. Победитель с окрошкой «КАЛУЖСКОЕ ЗДОРОВьЕ»

картофель вареный

редис

вареные яйца

лук зеленый

укроп

огурцы свежие

вареная колбаса

Зелень мелко нарезать и перетереть с солью до выделения сока. Овощи мелко нарезать кубиком 0,8х0,8. Смешать. Секретный ингредиент: соленый карбонат

Заправка: смешать 2 желтка с 1 чайной ложкой Дижонской горчицы, 1 чайной ложкой Зернистой горчицы и 1 чайной ложкой хрена и заправить домашним квасом.

Соус для заправки: сметана и хрен. Составляющие перемешать, заправить окрошку (1-2 чайных ложки на порцию).