Под Боровском дачники устроили настоящую войну за свой лес

В Боровском районе собственники дачных домиков местного СНТ возмутились начавшейся активной вырубкой леса около их товарищества.

В редакцию 8 августа обратилась местная жительница Юлия с просьбой разобраться в ситуации.

По словам женщины, вековые сосны рубят на площади в 40 гектаров. В СНТ заявляют, что на месте вырубленного леса хотят построить коттеджный поселок.

На первый взгляд, ситуация дикая, такая наглость сегодня безрассудна, ведь времена, когда подобные истории можно было тихо замести под ковер, давно прошли.

Мы выслушали обе стороны противостояния.

Гектар в сутки

Первые дачные домики близ деревни Кочетовка появились ещё в советское время, в середине 70-х годов. Сейчас дачный поселок принадлежит СНТ «Лесные дали». В летние месяцы здесь отдыхают, по словам самих дачников, около полутора тысяч человек.

Удобное месторасположение, недалеко от столицы, тишина и лес кругом. Практически райское место. Идиллия была нарушена в первых числах августа, когда дачники услышали неприятный звук пилы и шум работающей техники.

Изумленные отдыхающие увидели, как лесорубы валят расположенный рядом лес.

- Прошу помочь придать огласки факт вырубки леса на территории, прилегающей к нашему СНТ «Лесные дали» Боровского района Калужской области, - обратилась в редакцию жительница Юлия. - На местном уровне самоуправления все решили и жителей не уведомили. По плану вырубка составляет 40 гектаров леса. Помогите!

Мы находимся рядом с деревней Кочетовка. Пока разбираемся с легальностью документов, нам надо остановить работы на земле. Скорость вырубки 1 гектар в сутки.

Сегодня стало известно, что это не лес, а кустарники и высокая трава по их документам. Нужно разобраться, почему рубят лес и уничтожают вековые сосны, - завершает свой рассказ Юлия.

Картинка, действительно, впечатляет: вырубленные деревья сложены штабелями, древесина, судя по фото, явно деловая. Как выяснилось, обратились дачники не только к нам. Гневные письма полетели губернатору, готовятся обращения в Рослесхоз, Генпрокуратуру и администрацию Президента РФ.

Вот уже и федеральные СМИ заинтересовались боровским скандалом. Тема реально резонансная: шутка ли – нагло рубят «вековые сосны».

Неясным осталась причина вырубки. Кто-то говорит, что будут строить здесь коттеджный поселок для богатеньких москвичей, кто-то разводит руками, мол, не понятно, что тут дальше будет.

Земля – не лес, и не сосны, а ёлки

К обращению собственников дачных домиков было прикреплено несколько документов.

В одном из них черным по белому написано, что на этой территории не «вековые сосны», а «кустарник, мелколесье и высокий травостой». Ещё один документ подтверждает перевод земельного участка из состава земель запаса в земли сельхозназначения.

Подписан он главой администрации Боровского района Николаем Калиничевым.

К нему мы и обратились за разъяснением ситуации.

По словам Калиничева, земли, чуть больше 78 гектар близ деревень Кочетовка и Аристово десятилетиями находились в запущенном состоянии, не обрабатывались и зарастали лесом и кустарником.

Земельный участок этот принадлежал на праве постоянного бессрочного пользования Племенному заводу Ворсино. В последующем правообладатель отказался от права пользования, в результате чего участок перешел в распоряжение администрации района.

- Сейчас это земля сельхозназначения, которая находится в достаточно запущенном состоянии, - объяснил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ. - Где-то лес стоит, где-то кустарник. В этом году право аренды было переуступлено нашему боровскому предпринимателю, Светлане Шороховой.

Сейчас арендатор земли вводит их в сельхозоборот. У него есть согласованный с Министерством сельского хозяйства, план ввода в оборот, вот он по нему и работает.

По поводу «вековых сосен» Николай Калиничев засомневался.

- У этих участков никогда не было и нет статуса Гослесфонда. Это точно, потому что иначе там уже уголовное дело было бы в полный рост, уточнил глава администрации Боровского района. - А по поводу вековых сосен… Там ёлки в основном, много засохших уже и явно невековые, сколько десятилетий все это зарастало… есть осина, береза.

Лаванду, виноград и аптекарский огород

Не подтвердил чиновник и предположение о том, что на вырубленных участках вырастет коттеджный поселок. Кстати, всего по плану в аренду взято семь участков.

- Светлана Шорохова уже много лет работает в сфере туристического бизнеса, - рассказывает Николай Калиничев. – В Боровском районе она развивает именно туристическую сферу. Благодаря ей появились у нас новые гостиницы, музеи. Скоро откроется ещё один, посвященный купеческому сословию нашей земли.

Как объяснил глава администрации, на семи участках планируется создать большой объект агротуризма. Будут здесь и экотропы, и лавандовое поле, и ореховый лес, и аптекарский огород, и кемпинги. Предполагается разбить на этих территориях фруктовый сад с яблонями и грушами и даже виноградник. Срок реализации этого агротуристического проекта по мнению Калиничева около трех лет. Ни о каком коммерческом жилье (тот самый коттеджный поселок) и речи нет.

- На земле сельхозназначения я коттеджный поселок построить невозможно в принципе, - добавил Николай Калиничев. - Эту ситуацию уже проверяли, насколько я понимаю и следственный комитет, и прокуратура по жалобам дачников.

Общее название нового объекта «Экоботаник парк». По расчетам проекта одновременно сюда смогут приезжать до 50 тысяч туристов. Более того, на базе парка планируется создание центра компетенций экологического и агротуризма, заключение соглашений с ведущими экоцентрами страны.

Не чеховские дачники

Во всей этой истории главное слово – дачники. Именно они подняли весь шум вокруг вырубки якобы вековых сосен. Как заверил нас глава администрации, территории СНТ ни коим образом не будут затронуты в ходе возведения агротуристического объекта.

- Я, конечно, понимаю этих людей, - говорит Николай Калиничев, - раньше было тут тихо, можно было по грибы и ягоды сходить, но согласитесь, пустующие, зарастающие земли нужно вводить в оборот. Это жизнь. Тем более на развитие туризма мы делаем особую ставку.

С одной стороны, непонятно, почему нельзя было собрать всех дачников и толково, спокойно объяснить им, зачем вырубаются эти участки? Ведь в результате не только деревья вырубят. Туристический объект подтянет сюда и развитие всей инфраструктуры.

Но с другой, раскачивание подобных «скандалов» от тех, кто приезжает в Калужскую область лишь в летние месяцы, происходит не впервой. Требования столичных дачников порой просто заоблачны. От широкого шоссе к десятку домиков, до водопровода, канализации и широкополосного интернета.

Что же мы имеем в итоге?

Реально - пока лишь спиленные и уложенные в штабеля деревья неподалеку от деревень Кочетовка и Аристово, а осваивание освобожденных от леса территорий – пока только в планах.

Мы будем следить за развитием событий в Боровском районе и посмотрим, что же будет происходить там на самом деле и насколько слова как чиновников, так и дачников разойдутся с делом.