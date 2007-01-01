Чем удивит в сентябре театральный фестиваль калужскую публику

В областном центре 13 сентября откроется IX Всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге».

Директор Калужского областного драматического театра в среду, 7 августа, в эфире радио «Комсомольская правда – Калуга» объяснил принципиальную разницу между фестивалем в Калуге и театральными премиями федерального масштаба.

Кроме этого, Кривовичев подробно рассказал о программе грядущего театрального форума в Калуге.

С 13 по 22 сентября на сцене калужского драмтеатра свои постановки покажут труппы из десяти городов России.

О коммерции

- Александр Анатольевич, в последнее время главную театральную премию страны – «Золотую маску» очень «штормит». В результате скандалов, поменялось ее руководство, не утихают споры и о составе жюри. Заденут волны калужский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге?

- Ни в коем случае. В сентябре мы проводим уже девятый фестиваль, и я не помню случая, чтобы у нас возник какой-нибудь серьезный скандал. Конечно, сказать, что все всегда проходит гладко нельзя. Организация театрального фестиваля – это всегда огромная и сложная работа и без трений не обходится, но мы решаем все возникающие проблемы и вопросы без скандалов.

- Как это удается?

- Вы поймите, у нас нет коммерческой составляющей, как например, на той же «Золотой маске». Я надеюсь, что сейчас, когда «Маску» возглавил Владимир Машков, премия эта изменится, и мы уже готовимся к «Золотой маске».

- Коммерческая составляющая есть в любом фестивале…

- Разумеется, я говорил о премиальных расходах. А в остальном, кстати, мы на наш фестиваль не потратим ни копейки бюджетных денег. На его проведение мы выиграли федеральный президентский грант. Ну, может быть, придется чуть своих, заработанных денег ещё добавить. В любом случае, мы планируем выйти, что называется в ноль.

- Это сложно?

- А вы как думаете? У нас же «все включено». Театры приезжают в Калугу на фестиваль на полном нашем обеспечении. МЫ оплачиваем дорогу, гостиницу, питание и все остальные расходы. Мы единственный в России фестиваль, который проходит на таких тепличных для участников условиях. Мы всегда придерживаемся принципа: относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе.

- Как вы сами формулируете статус калужского фестиваля?

- Традиционный фестиваль, классического, психологического русского театра.

Я вас не брошу

- Техническая сторона вопроса, безусловно важна, однако, главное – это наполнение. Добрую половину фестивалей его арт-директором был и остается Григорий Заславский. Несколько лет назад он возглавил главный театральный вуз страны – ГИТИС. Это неимоверная нагрузка и тем не менее, в программе нынешнего фестиваля Григорий Анатольевич значится арт-директором…

- Григорий Заславский – гуру театра. Я очень благодарен ему. У него до того, как он стал ректором ГИТИСа было около 12 театральных фестивалей в стране. И ото всех он теперь отказался. Про наш же Григорий сказал: Вас я не брошу.

Он отсматривает все предлагаемые постановки, составляет программу. В этом году мы посвятили фестиваль 225-леттию со дня рождения Александра Пушкина. У нас будут постановки русской классики. Я полностью согласен с отбором, который произвел Григорий Анатольевич.

Честно говоря, мне сложно понять, как он все успевает. Григорий Заславский приедет на наше открытие, проведет мастер-классы с театральными критиками. Выпускники ГИТИСа будут обсуждать каждый показанный на большой сцене спектакль. Кстати, на эти обсуждения, а они бывают очень интересными, могут остаться и зрители, мы не закрываем эту часть работы фестиваля от наших любимых театралов.

- Театральный фестиваль – это не только спектакли?

- Конечно! У нас будет работать лаборатория режиссёров. Приедут четыре выпускника курса Хейфица. Они за десять дней поставят спектакль по произведениям Пушкина и в финале мы соберем все четыре кусочка и покажем целиком зрителю. Это будет происходить в разных локациях, в общем интересно будет.

В лаборатории критиков будут работать пять дипломников ГИТИСа. Молодые ребята, которые будут писать экспресс-рецензии и обсуждать тексты и сами спектакли.

На фестивале будет работать лаборатория фотографов, у них всегда это потрясающе всё получается. На прошлом фестивале за 10 дней у нас было 132 мероприятия.

Кроме этого, мы решили провести наш традиционный «Газон пати» с участием наших гостей.

- Отличительная особенность калужского театрального фестиваля ещё и в том, к каждому форуму изготавливается новая статуэтка-символ. Обычно театра, проводящие форумы, ограничиваются одним вариантом. Это наша фишка такая?

- Дело в том, что у разных театров, которые проводят фестивали, есть такая сувенирная продукция. Я благодарен нашим друзьям из Обнинска, которые изготавливают нам символ фестиваля. Это авторская работа каждый раз. И, да, каждый раз новая. В этом году – статуэтка на гранитной основе, настоящий металл, позолота. Мы подарим их каждому театру, приехавшему на наш фестиваль.

Кроме этого мы приготовили фирменные наши буклеты, футболки, подушечки с символом фестиваля, блокноты. Будет много сувенирной продукции.

Казарновская приедет, но петь не будет

- Афиша фестиваля уже опубликована и тем не менее, давайте пробежимся по участникам.

- Приезжают очень хорошие, мощные театры, это Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, это Пенза, то есть мы пригласили и своих друзей, и театры, которые являются родоначальниками и носителями красивого русского слова, театрального психологического театра.

Спектакли на большой сцене будут классического русского репертуара. Это Островский, Пушкин, Гоголь, Горький, Булгаков. Кстати, Ярославский театр имени Волкова привезет спектакль «Пушкиниана. Любовь и карта». В нем принимает участие Любовь Казарновская. Знаменитая певица в нем не поёт, а играет одну из ролей.

Откроет фестиваль Театр «На Литейном» из Питера. Они покажут «Красавец мужчина» - комедию по пьесе Александра Островского. Калужский театр покажет премьеру спектакля «Маскарад» по Лермонтову в постановке нашего главного режиссера Роберта Манукяна.

- Звучит монументально…

- Это - большая сцена. На остальных площадках традиционно каждый день фестиваля будут идти моноспектакли. «Актер и коврик» мы не бросили. И именно там можно будет посмотреть и порой хулиганские постановки молодых режиссеров и актеров. Так что наш фестиваль – это не только добрая старая классика.

Билеты уже в кассах театра. 10 августа – начало продажи. И через интернет тоже.

Сто лет не срок

- В положении о фестивале записано, что принимать участие могут театры, которым исполнилось уже 100 лет. Сейчас это условие не критичное?

- Понимаете, старейших театров в стране не так уж и много. Конечно, мы идём на компромиссы. Зарастать мхом не собираемся, фестиваль должен бурлить! К тому же годы идут, вот и нам через два года стукнет 250 лет. Юбилей этот как раз совпадет с юбилейным, десятым нашим фестивалем.

- Будет что-то грандиозное?

- Я надеюсь на это.

- Здесь без помощи области никак не обойтись…

- Разумеется. Мы уже сейчас начинаем готовиться. Я обсуждал это с губернатором. Владислав Валерьевич пообещал помочь, чтобы сделать все достойно и красиво. Мы, кстати, третий театр по возрасту в России. Это ко многому обязывает. Но главное для был и остается наш зритель. Мы его любим и ждем!