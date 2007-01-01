Зачем в Монголии метают овец с моста, и где на Алтае бабушка курит трубку

Обзор путешествия калужан на родину Чингиз-хана по одной из самых красивых дорог мира – Чуйскому тракту - в июле-августе 2024 года.

В Монголию нас занесли давние планы отдохнуть на Алтае. Но ехать в этот край великолепной природы в экскурсионном автобусе с толпой разношерстных туристов не было никакого желания.

Потому с прошлого года мы с друзьями шерстили интернет в поисках людей, которые смогли бы организовать индивидуальный тур дикого характера - с палатками, кострами и шашлычком.

И нашли больше, чем заказывали. Организаторы нашей поездки предложили помимо Алтая заглянуть в соседнюю Монголию.

- Степи, пески, голые горы – это всего лишь стереотипы об этой стране, - сказал Евгений, который на время поездки стал главным организатором нашего досуга, гидом, проводником, а под конец нашего турпохода и другом. – Я вам такие места покажу – нигде в мире подобного не увидите.

Такой интригующий заход не мог не сработать и решение было принято.

Забегая вперед, скажу, что запланированные изначально пять дней горного Алтая и пять дней Монголии в итоге вылились в три дня Алтая и семь дней в Монголии.

Но обо всем по порядку.

Чуйский тракт

Добиралась наша компания из шести человек до горного Алтая через Барнаул. Билеты туда оказались на три тысячи дешевле, чем до Горно-Алтайска, так что решили сэкономить.

Правда, езда от Барнаула до столицы горного Алтая заняла четыре часа, однако эти временные потери компенсировались красотами Чуйского тракта.

Эта трасса, которая идет от Новосибирска через Бийск и Горно-Алтайск к монгольской границе, по версии журнала National Geographic входит в ТОП-10 самых красивых дорог мира и занимает в нем пятое место.

И не зря. После калужских тесных улочек глаза от местных природных красот отдыхают на всем, куда ни устремится взор.

Описывать местные красоты словами дело неблагодарное и даже глупое. Лучше смотрите фото.

В связи с тем, что формат нашего мероприятия – экспедиционно-походный, неудивительно, что существенную часть времени заняла дорога.

Так что переночевав в кемпинге на перевале Чике-Таман близ слияния рек Малый Яломан и Катунь, после небольшого трекинга по местным горам мы снова двинулись в путь по Чуйскому тракту в направлении Ташанты – пропускного пункта на русско-монгольской границе.

Алтайская попса

На Чуйском тракте достаточно много интересных стоянок. На одних, как говорится, хапаешь позитива по самое не балуйся, а на других начинаешь понимать, что Алтай из природной жемчужины планомерно превращают в попсу по европейскому образцу.

Тут речь идет о коммерции. Деньги здесь дерут совершенно бессовестно. Ну, где это видано, чтобы упаковка кедровых орешков на полкило стоила 1500 рублей?

В Калуге такую я регулярно беру в овощных магазинах халяльной направленности по 900, а иногда и по 800 деревянных за тот же объем.

Накинуть 300 рублей к цене маленькой кружки просто потому, что она обтянута куском кожи, алтайцы тоже считают нормальным. Как и завалить длинный, но бесплатный путь на смотровую площадку горы, соорудить со стороны крутого склона лестницу и брать по 50 рублей за проход наверх.

В общем, алтайцы научились делать деньги из воздуха, что, в принципе, похвально. Только вот ценники совсем уж неприличные. На иностранцев рассчитанные, что ли?

Бабуль, дай прикурить

Но покидали Алтай мы все-таки на позитиве. Посетив одну из самых интересных стоянок Чуйского тракта – памятник местным жителям.

И если возведенный в 2020-м в виде девушки и паренька выглядит как-то по-советски, ударно-идейно, так сказать, то появившаяся в прошлом году по соседству старушка – максимально аутентично.

Алтайская бабушка, присевшая на корточки и закурившая трубку, вызывает немедленное желание достать портативную колоночку, рюмочки с сальцом и жахнуть за здоровье всех алтайцев под известный хит Гарика Сукачева.

Скульптура настолько запала в душу, что, вернувшись домой, первым делом загуглил в яндексе: «Гарик Сукачев, Чуйский тракт», в надежде отыскать фото или видео с рокером и бабушкой, которая курит трубку.

Однако, увы, как оказалось, Гарик был в этом месте семь лет назад, когда памятника еще не существовало. Он путешествовал по Чуйскому тракту с байкерами.

Этих парней и сегодня здесь - тьма тьмущая. Даже создалось впечатление, что данная трасса – это какая-то их личная паломническая дорога. Этакий путь в Вальхаллу.

Тут мы насмотрелись кожанок со всех уголков России. Даже из Питера.

Эти ребята особенно доставили. Почти пять тысяч километров проехали от города на Неве.

Респект и уважуха пацанам!

Окно в Европу

- Главное, таможню пройти, - напутствовал нас Евгений, когда мы добрались до села Ташанта на границе Монголии и России. – Тут непредсказуемо. Можем на 12 часов застрять, а можем на два.

Удивило то, что пропускной пункт этого далеко не гражданского ведомства работает именно по гражданскому графику – с девяти до шести и обед по расписанию. Правда, говорят, со следующего года его переведут на круглосуточный режим работы. В том числе потому, что поток туристов с каждым годом увеличивается.

Равно как и количество бензовозов.

Монгольская заправка. 2000 метров над уровнем моря. Техника безопасности на высоте - не на высоте. Кажется, даже если б кто-то закурил, никто и ухом бы не повел.

- Вот, скажи, почему в Монголии нет своей нефтепереработки, бензин из России и Китая ввозится, а он у них дешевле стоит, чем у нас? - возмущается алтаец Рашид – водитель одной из машин, которая везла нас из Барнаула по Чуйскому тракту.

- Так это потому, что Путин Монголии часть бензина бесплатно отдает в счет оплаты транзита параллельного импорта, - устраняет эту кажущуюся нелогичность Евгений.

Монголия научилась весьма эффективно использовать свое географическое положение. Эта страна граничит только с Китаем и Россией, так что на антироссийские западные эмбарго ей глубоко и параллельно. Вот и зарабатывает по полной, помогая нашей стране получать то, что ей получать не положено.

Такие вот теперь в нашей стране окна в Европу. Петру Великому подобные схемы и не снились.

Шок и трепет

Таможню как с российской, так и с монгольской стороны, мы прошли на удивление быстро.

Сказалось то, что машину в очередь на КПП мы поставили с вечера и были десятыми. А когда утром свои авто отогнали те, кто делает бизнес на продаже мест в очереди – и вовсе седьмыми.

Так что через полтора часа уже топтали монгольскую землю по ту сторону шлагбаума.

Описать в двух словах первое впечатление от этой страны легко.

Шок и трепет.

Таких потрясающих контрастов двух сторон улицы я ещё не встречал. Причем, про улицы – это не метафора.

С одной стороны дороги - халупы... .... а с другой - дома со всеми признаками цивилизации.

Выйдя из машины в ста метрах от монгольского контрольно-пропускного пункта, глазам предстали два мира, разделенные дорогой.

По левую руку – трущобы 18-го века с грязными юртами, ветхими каменными постройками. А по правую – век 20-й с аккуратными домишками, увешанными спутниковыми тарелками.

Водишь головой влево-вправо и ловишь когнитивный диссонанс полной грудью.

К слову, первый крупный город на нашем пути –Баян-Улгий - тоже не был лишен этого колорита. Между гибридных «Тойот» на фоне высотных зданий из стекла и бетона гуляют коровы.

Не страна, а какое-то слияние кишлака и мегаполиса. Смотришь на эту мешанину и балдеешь.

Бедненький снаружи

Но в Баян-Улгий мы задержались совсем ненадолго. Наша цель в Монголии все-таки природа. Потому, затарившись в магазине едой, двинулись в сторону озера Толбо – местной природной достопримечательности.

Но прежде пересели из гибридного минивена алтайца Рашида в заслуженную буханку местного гида - монгола Хибата, который, впрочем, оказался не монголом, а казахом.

Оказывается, в Баян- Улгий 80 процентов населения составляют именно они. Раньше эти земли принадлежали Казахстану, а когда отошли Монголии, местные остались, вполне мирно уживаясь с монголами.

Солнечные панели, спутниковая связь - обычное явление в горных селах.

Вообще, люди здесь невероятно вежливые, а преступность довольно низкая, несмотря на кажущуюся нищету. Машины, к примеру, почти никто не закрывает.

На то, что нищета в Моноглии по большей части снаружи, регулярно намекают тарелки спутниковой связи и солнечные панели, висящие на таких убогих халупах, что не будь этих атрибутов, желание дать их жильцам подаяние на пропитание возникло бы обязательно.

Да и весьма недешевые японские горные мотоциклы, то тут, то там припаркованные по соседству с убогостью, выглядят как-то неестественно.

Кстати, в Монголии преобладают два типа транспорта. Первый - гибридные авто по большей части японских производителей, но встречаются и европейские. Второй – наши родимые уазовские буханки и козлы.

Причем, чем выше в горы, тем меньше иномарок и тем больше российского автопрома. В высокогорных селениях доля уазов доходит до девяти из десяти единиц транспорта, минимум семь из которых – буханки.

Я, проехав в этом чуде советской инженерной мысли несколько сотен километров по горам, полностью избавился ото всех стереотипов об этой машине.

Она ну очень комфортная. Гораздо комфортнее иностранных внедорожников, что подтвердили наши дамы, которые тряслись по монгольским горам в «Мицубиси Делика».

В восторге от буханки и наш монгольский гид Хибат. На своей машине он проехал миллион (!) километров по горам!

- Опять буханка куплю, - сказал нам этот добряк, не слишком хорошо говорящий по-русски. –Новая. Эта не новая покупал, скоро новая будет.

Цивилизация? Не, не слышал

Озеро Толбо стало последней нашей цивилизованной стоянкой в Монголии. Цивилизованной – насколько это вообще возможно для этой страны.

Удобств в домике на берегу озера, что мы сняли, не было в принципе. Рукомойники и туалет расположились в пристройках по соседству.

Последние в Монголии – это отдельная песня. Они там как у нас в деревне – дырка в полу – но со своим колоритом.

Во-первых, эта дырка прямоугольная, а не круглая. Во-вторых, расположена не в тесном деревянном сарае, а в просторном бетонном, а в кемпинге озера Толбо еще и пол покрыт линолеумом.

Этакая вип-уборная. Без слез умиления не взглянешь.

Но нам повезло избежать использования традиционных монгольских туалетных благ. Падучие до туристских кошельков местные работники сферы туруслуг, предложили нам выкупить сауну, внутри которой присутствовал предмет невиданной роскоши – философская комната, оборудованная по европейским стандартам. То бишь с унитазом.

Трудности перевода

Нельзя не рассказать и о монгольском языке. Было довольно забавно разглядывать местные вывески на кириллице. Вроде буквы знакомые, а вот складываются в какую-то дичайшую тарабарщину.

Такое ощущение, что читаешь распечатку речи Мутко, написанную ему под выступление на каком-нибудь заграничном симпозиуме.

Наши друзья, в детстве жившие в Монголии, шутят, что если в России громко говорить по монгольски какое-то время, то неминуемо загремишь в полицию за нецензурную брань в общественном месте. Не могу не согласиться, что в этой шутке есть доля шутки.

Забавно, но когда мы уже вернулись в Россию меня при взгляде на наши вывески и рекламные плакаты некоторое время не покидало чувство ненормальности.

За неделю в Монголии мозг адаптировался к тому, что знакомые буквы складываются в какую-то белиберду, и немного ошалел от неожиданности, когда они вдруг начали собираться в понятные слова.

Горный хайвей

Главная прелесть джип-туров заключается в том, что ты в любой момент можешь изменить запланированный маршрут.

- У меня есть предложение не ехать в Ховд, пожертвовать Алтаем и на пять дней остановиться в изумительном месте – национальном парке Алтай Таван Богд на границе Монголии и Китая, - выдал наш рулевой Евгений, когда время отдыха на озере Толбо подошло к концу и надо было собираться в путь.

Ховд – старейший город Монголии – был следующей точкой в нашем маршруте. Правда, основан он только в 1731 году, так что по нашим, российским меркам, еще совсем малыш. Потому и пожертвовать им было не жалко. А вот увидеть природное разнообразие Монголии, сконцентрированное в одном месте, как описал нацпарк Женя, было очень заманчивым предложением.

Тем более, что Алтай Таван Богд оказался местом эксклюзивным, куда пускают далеко не всех. Въезд сюда разрешен строго по спецпропускам. Чтобы их получить, надо знать нужных людей.

Дорога до нацпарка заняла у нас восемь незабываемых часов. И во многом благодаря не только видам и красотам, но и самой дороге.

В какой-то момент горы расступились и все вокруг задышало простором.

Монгольский хайвей на горном плато из нескольких десятков полос движения в любую сторону – это песня.

Ты летишь в буханке на одной стороне этой гигантской по ширине «трассы», а жены в игрушечном «Мицубиси» мчатся на другой.

И мы одни на весь хайвей – только где-то вдалеке за нами красно-синей точкой виднелся ЗИЛ-бензовоз, тащивший в горные монгольские селенья антисанкционное российское топливо.

Он догнал нас, когда мы остановились у тотема, с помощью которого монголы просят духов поддержки в пути.

В эти моменты мне кажется я понял психологию кочевников и ту базу, на которой основана их любовь к степной жизни.

На границе коршун реет хмуро

В принципе, описать отдых на монгольских озерах можно также, как и любой турпоход в нашей стране. Трекинг, рыбалочка, шашлык, рюмка водки на столе.

Но все это, само собой, с монгольским колоритом.

Закусил баранинкой, подбросил кость в воздух, а коршун хвать ее прямо на лету, и запорхал довольно крылышками.

Захотел попить водицы, достал бутылку, купленную в магазине, вылил воду, наполнил чистейшей озерной, хлебнул и другу передал.

Не экология - мечта!

Ну и юрты вместо палаток тоже нельзя не упомянуть.

А еще в нацпарке Алтай Таван Богд просто изумительное небо.

Там до сих пор не провели электричество, только солнечные панели висят на особо зажиточных юртах, потому световое загрязнение здесь отсутствует как явление.

По итогу – в ясную погоду видны абсолютно все созвездия. И млечный путь, как на ладони.

Впервые в жизни пожалел, что у меня не топовый телефон с крутой камерой. Потому что сфотографировать эту красоту так и не получилось. Это удалось только обладателям Самсунгов s24 и s23 ультра. Да и то только с тридесятого раза подобрав нужную выдержку (4 минуты).

Не хочешь купаться - прикинься козлом

Но самым незабываемым зрелищем стало метание овец с моста.

Мы разбили лагерь между озерами Хоттон-Нуур и Хурган-Нуур на речушке, которая их соединяет.

Через нее построен однополосный автомобильный мост, к которому в один из дней подогнали отару овец.

И вот одни пастухи гнали их на этот узенький мостик, а другие подхватывали овечек и метали их с него прямо в горную речку.

Животные, возмущенно блея, выплывали на берег, отряхивались и становились в хвост очереди на повторение процедуры.

Как оказалось, так монголы моют овец перед стрижкой.

Правда, нашлась в отаре пара особо одаренных животных, которые ловко затесались в стадо коз и просочились сквозь помывочный кордон.

Коз-то не стригут, потому и с моста их метать надобности у монголов нет.

И раз уж речь зашла о баранах, не могу не упомянуть, что монгольская баранина по вкусовым качествам в моем личном рейтинге отобрала пальму первенства у дагестанской.

Пусть не обижаются на меня горячие кавказские парни, дагестанская баранина тоже весьма и весьма хороша, но монгольская – это уже космос.

Так что купленного перед поездкой в нацпарк полбарана, мы уплели за обе щеки до единой косточки (их доедали коршуны). И шурпа, и плов, и шашлык – удалось все.

Так как речь зашла про полбарана, нелишним будет упомянуть о ценах.

Целый монгольский барашек живым весом около 40 килограмм в переводе на наши стоит где-то 5000 рублей.

Плюс, по желанию, можно немного докинуть за разделку, ибо в горных поселениях овец продают живьем.

В заключение

Как уже было сказано выше, описывать природу словами дело неблагодарное. Если только ты не Михаил Пришвин или Джеральд Даррел, конечно.

Все это великолепие – горы, луга, горные ручьи и озера, водопады - надо смотреть лично, а в крайнем случае на фото и видео.

Монгольская глубинка удивляет и шокирует. Приезжая сюда, как будто переносишься на несколько веков назад. Но время, очень недовольное таким грубым вмешательством в свои дела, то тут, то там, пытается выдернуть эту страну обратно в 21-й век.

Именно поэтому анахронизмом здесь кажутся не коровы на фоне стекла и бетона, а стекло и бетон, выросшие за коровами волею каких-то инопланетян. Не овцы и яки, перебегающие асфальтовую дорогу, а сама дорога, которую зачем-то телепортировали откуда-то из 2024-го и плюхнули прямо посреди заливных лугов предгорья 1524-го.

Что уж говорить про спутниковые тарелки и солнечные панели на юртах, которые ассоциируются исключительно с дремучими временами Золотой орды.

Но уже сейчас очевидно, что рано или поздно время возьмет свое. 21-й век неминуемо поглотит Монголию и барашков с коровками в городах можно будет увидеть только на обеденной тарелке в местных ресторанах.

Но до этого еще годы. Так что время окунуться в антураж дикой природы, покормить коршунов на лету, увидеть млечный путь и побрезговать магазинной водичкой в угоду той, что течет в реках и озерах, пока еще достаточно.

Ну а если кого-то пугает отсутствие элементарных цивилизационных благ, так проблема решается очень просто. Биотуалет в руки, походный душ в зубы и все будет пучком.