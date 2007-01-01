Как школьнице удалось сдать ЕГЭ на 100 баллов и помогли ли они ей при поступлении

Одиннадцатиклассники сдали экзамены и отправились во взрослую жизнь. Некоторые из них особенно отличились и смогли получить по ЕГЭ высший балл.

Выпускница школы №11 города Обнинска Яна Оборок, получившая 100 баллов на экзамене по обществознанию, после того, как узнала результат, рассказала нам, сколько сил вложила в подготовку к ЕГЭ, что сделала, чтобы получить высший балл и поделилась своими планами на будущее.

Путь к 100 баллам

- Яна, какие экзамены ты сдавала?

- Русский язык и базовую математику, а из дополнительных я выбрала обществознание и английский язык. Я начала готовиться еще с 10 класса. Моей мечтой было поступить на «Международные отношения». Раньше был такой набор предметов на данном направлении. Но были и другие, однако мне показалось, что сдать английский и обществознание будет легче и интереснее. К тому же они мне очень нравятся. С 10 класса я готовилась не так усердно, потому что все отдыхали и мне тоже хотелось. Когда я уже перешла в 11-й, во всех ВУЗах изменили набор предметов для поступления на это направление. Но предметы я уже менять не стала, ведь подготовка была начата, поэтому решила их оставить.

- Как тебе удалось сдать обществознание на максимальный балл?

- После сдачи я анализировала для себя, почему дала другие предметы хуже и поняла, что на общество я убила больше половины времени. Около 70% подготовки ушло только на него.

- Как ты готовилась к ЕГЭ?

- Я готовилась только в онлайн-школах. У нас были уроки 2−3 раза в неделю, по 2−3 часа, это большой объем информации. Каждый раз надо было что-то учить, после каждого урока была тестовая часть - по 30 заданий, и вторая часть, тоже по несколько заданий.

Так прошли первые полгода. После новогодних праздников нагрузка начала увеличиваться. Нам стали давать работу над ошибками, другие интерактивные задания, тренажеры, сборники - мы также прорешивали. Ещё у нас регулярно были разные зачеты, поэтому повторять изученное приходилось часто. Наверное, поэтому все так хорошо усвоилось.

Прямо перед экзаменами был марафон, на протяжении шести дней было по семь-восемь часов вебинаров. Максимально, по-моему, девять. Мы так прогоняли всю теорию. У нас по школе, откуда я выпустилась, самый высокий результат после меня – 68 баллов.

- Какие эмоции испытала, когда увидела 100 баллов?

Яна со своей мамой

- Результаты для Калужской области и для некоторых других регионов, почему-то очень сильно затянули с публикацией. И за день до того, как я узнала баллы, у меня вообще не было эмоций, мне казалось, что если окажется 100, то мне будет все равно. Но при этом я подумала, что если у меня будет 98, то я расплачусь, мне будет обидно, ведь это предмет, на который я ставила вообще все!

В итоге результаты пришли где-то в 2.00, а проснулась я в 5.00, судорожно открыла сайт, посмотрела их, очень обрадовалась и… расплакалась. Моя мама тоже была очень рада, а папа удивился и сказал: «Как вообще такое возможно?»

Для поступления на бюджет

- Ты уже подала документы в университеты?

- Да, я подала документы в некоторые ВУЗы, пока предлагают только скидки, а бюджет нет, не сильно много я набрала в итоге по всем предметам.

- Сколько всего ты набрала баллов?

- По базовой математике у меня 5, по русскому – 89 баллов, по английскому – 77 и по обществознанию - 100.

Яна рассказала, что, несмотря на то, что ее баллы высоки их все равно может оказаться недостаточно для поступления на бюджет:

- Есть ребята, которые сдали все гораздо лучше, - уточнила она.

- Куда в итоге ты подала документы и на какую специальность?

- В РАНХиГС, в РЭУ им. Плеханова, приоритетным направлением для меня является «Государственное и муниципальное управление». Но если что, я бы хотела попробовать себя и в педагогике.

Как на свадьбу

- Школа позади, как прошла твоя школьная жизнь?

- Начальную школу я закончила на отлично, а потом сбавила обороты. Троек у меня не было, просто училась хорошо. И девятый класс закончила с одной четверкой в аттестате – по предмету «Обществознание». Такая вот ирония судьбы.

- Как прошел выпускной?

- Я была только на торжественной части, а дальше с ребятами решила не идти. Нарядилась тогда в белый брючный костюм, как на свадьбу.

Совсем недавно Яна рассказала, что ее баллов на бюджет, к сожалению, не хватило. Девушка будет поступать платно и пока что выбирает между двумя университетами – РУДН и РЭУ им. Плеханова. Первоначальный выбор она решили сменить и сейчас хочет учиться по направлению «Реклама и связи с общественностью».