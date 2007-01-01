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Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни

Минула очередная семидневка, и мы вновь готовы представить вам программу летних мероприятий на ближайшее время.
Анастасия Каторгина
19:00 08.08
0 416
Читайте KP40.RU:

Выбирайте событие, которое вам по душе и спешите посетить его.

Подробнее обо всех мероприятиях читайте в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, поехали!

Инновационный культурный центр (Октябрьская, 17А)

16 августа в 19:00 состоится мюзикл «10» по мотивам романа Агаты Кристи «10 негритят» и пьесы «И никого не стало…» (16+)

Современный театр мюзикла «Эндорфин» развивает жанр авторского современного мюзикла в России. Он лауреат театральных фестивалей, а также обладатель звания «Московский городской творческий коллектив».

Десять незнакомых друг другу людей попадают на остров и начинают умирать один за другим в соответствии с сюжетом детской считалочки. Это история о жесткости и одновременно человечности.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

9 августа в 19:00 состоится концерт «Ожившая музыка». Фестиваль (12+)

Гостям продемонстрируют хиты мировой рекламы в оригинальном исполнении. Саундтреки классических музыкальных произведений будет исполнять Симфонический оркестр им. С.Т. Рихтера Калужской областной филармонии. Эти композиции использовались в рекламных фильмах разных лет. Откроет программу Увертюра Россини к опере «Сорока-воровка».

15 августа в 19:00 пройдет концерт «Летний променад». (6+)

Променад-концерты – это уникальная форма музыкального выступления на открытом пространстве, где зрители слушают музыку или танцуют. Причем они возрождают традицию музыкальных концертов, которую заложил еще Петр I.

Легкая музыкальная прогулка будет представлена в исполнении Губернского духового оркестра Калужской областной филармонии. В программе: «Не повторяется такое никогда» С. Туликова, Фантазия на тему песен группы «Любэ», а также другие популярные музыкальные композиции разных лет.

16 августа в 19:00 пройдет Вечер романсов на стихи А. С. Пушкина. (6+)

Концертная программа посвящена 225-летию со дня рождения великого русского писателя и поэта. Александр Сергеевич активно участвовал в строительстве национальной музыкальной культуры, направляя и вдохновляя русскую музыкальную мысль. Гости услышат вокальные и инструментальные музыкальные произведения, созданные по произведениям Пушкина. Это музыка композиторов Г. Свиридова, И. Шварца, С. Рубинштейна и других.

Также в исполнении артистов филармонии в сопровождении Русского инструментального ансамбля «Каприс» прозвучат романсы на стихи поэта, в том числе «Я вас любил», «Желание», «На холмах Грузии».

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Лента комментариев
Андрей Ермишин

князь Николай Николаевич Хованский участвовал в 4 военных компания отличился имел награды - уж совсем глупо называть его "пустейшим" "безумным". Настоящий русский офицер герой

...
Общество
7 августа родились архитектор Киреев и митрополит Климент
07:36 08.08
6 6009
ajax

Про Евгения Ивановича очень скупо написано, жаль... Не мешало бы перечислить все "его" объекты. Вот, у кого надо учиться Комову и Ко! т.Киреев заслуживает много добрых слов, память о себе он оставил очень большую и значимую. С его дочерью вместе учились в школе, никакого налёта звёздности у неё не было. Наверное, так было заведено в семье...

...
Общество
7 августа родились архитектор Киреев и митрополит Климент
17:57 07.08
6 6009
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

...
Общество
7 августа родились архитектор Киреев и митрополит Климент
14:14 07.08
6 6009
Василёк

это типа все прочитавшие - приглашены ?

...
Общество
В Калужской области похоронят погибшего в СВО
10:11 07.08
2 2714
Василёк

то, что якобы средства не бюджетные - это новое оправдание тому, чтобы плевать на мнение горожан ?

...
Общество
В Калуге начался монтаж флагштока под огромный триколор
10:10 07.08
1 2368
Василёк

ну если вы не тот, кем я представился и эпитет действительно правдив - то пояснение не составило бы труда.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
10:07 07.08
6 3081
Василёк

а как в калуге поживает вторая очередь очистных на окружной? кто подскажет ?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области готовность очистных сооружений в отдельных районах перевалила за 50%
10:05 07.08
1 708
Провинциал

Светлая память Герою!

...
Общество
В Калужской области похоронят погибшего в СВО
09:25 07.08
2 2714
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

7 августа 1823 года калужским генерал-губернатором стал князь Николай Николаевич Хованский, участник наполеоновских войн.

...
Общество
7 августа родились архитектор Киреев и митрополит Климент
09:18 07.08
6 6009
РодомИзСССР

Когда в Калуге сделают дороги?Здесь тоже люди живут.

...
Авто и транспорт
В Калужской области продолжается ремонт дорог по нацпроекту «БКД»
08:21 07.08
1 988
Афиша
Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
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