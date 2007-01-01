Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни

Минула очередная семидневка, и мы вновь готовы представить вам программу летних мероприятий на ближайшее время.

Выбирайте событие, которое вам по душе и спешите посетить его.

Подробнее обо всех мероприятиях читайте в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, поехали!

Инновационный культурный центр (Октябрьская, 17А)

16 августа в 19:00 состоится мюзикл «10» по мотивам романа Агаты Кристи «10 негритят» и пьесы «И никого не стало…» (16+)

Современный театр мюзикла «Эндорфин» развивает жанр авторского современного мюзикла в России. Он лауреат театральных фестивалей, а также обладатель звания «Московский городской творческий коллектив».

Десять незнакомых друг другу людей попадают на остров и начинают умирать один за другим в соответствии с сюжетом детской считалочки. Это история о жесткости и одновременно человечности.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

9 августа в 19:00 состоится концерт «Ожившая музыка». Фестиваль (12+)

Гостям продемонстрируют хиты мировой рекламы в оригинальном исполнении. Саундтреки классических музыкальных произведений будет исполнять Симфонический оркестр им. С.Т. Рихтера Калужской областной филармонии. Эти композиции использовались в рекламных фильмах разных лет. Откроет программу Увертюра Россини к опере «Сорока-воровка».

15 августа в 19:00 пройдет концерт «Летний променад». (6+)

Променад-концерты – это уникальная форма музыкального выступления на открытом пространстве, где зрители слушают музыку или танцуют. Причем они возрождают традицию музыкальных концертов, которую заложил еще Петр I.

Легкая музыкальная прогулка будет представлена в исполнении Губернского духового оркестра Калужской областной филармонии. В программе: «Не повторяется такое никогда» С. Туликова, Фантазия на тему песен группы «Любэ», а также другие популярные музыкальные композиции разных лет.

16 августа в 19:00 пройдет Вечер романсов на стихи А. С. Пушкина. (6+)

Концертная программа посвящена 225-летию со дня рождения великого русского писателя и поэта. Александр Сергеевич активно участвовал в строительстве национальной музыкальной культуры, направляя и вдохновляя русскую музыкальную мысль. Гости услышат вокальные и инструментальные музыкальные произведения, созданные по произведениям Пушкина. Это музыка композиторов Г. Свиридова, И. Шварца, С. Рубинштейна и других.

Также в исполнении артистов филармонии в сопровождении Русского инструментального ансамбля «Каприс» прозвучат романсы на стихи поэта, в том числе «Я вас любил», «Желание», «На холмах Грузии».