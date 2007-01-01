Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
Выбирайте событие, которое вам по душе и спешите посетить его.
Подробнее обо всех мероприятиях читайте в нашей традиционной еженедельной афише.
Итак, поехали!
Инновационный культурный центр (Октябрьская, 17А)
16 августа в 19:00 состоится мюзикл «10» по мотивам романа Агаты Кристи «10 негритят» и пьесы «И никого не стало…» (16+)
Современный театр мюзикла «Эндорфин» развивает жанр авторского современного мюзикла в России. Он лауреат театральных фестивалей, а также обладатель звания «Московский городской творческий коллектив».
Десять незнакомых друг другу людей попадают на остров и начинают умирать один за другим в соответствии с сюжетом детской считалочки. Это история о жесткости и одновременно человечности.
Калужская областная филармония (Ленина, 60)
9 августа в 19:00 состоится концерт «Ожившая музыка». Фестиваль (12+)
Гостям продемонстрируют хиты мировой рекламы в оригинальном исполнении. Саундтреки классических музыкальных произведений будет исполнять Симфонический оркестр им. С.Т. Рихтера Калужской областной филармонии. Эти композиции использовались в рекламных фильмах разных лет. Откроет программу Увертюра Россини к опере «Сорока-воровка».
15 августа в 19:00 пройдет концерт «Летний променад». (6+)
Променад-концерты – это уникальная форма музыкального выступления на открытом пространстве, где зрители слушают музыку или танцуют. Причем они возрождают традицию музыкальных концертов, которую заложил еще Петр I.
Легкая музыкальная прогулка будет представлена в исполнении Губернского духового оркестра Калужской областной филармонии. В программе: «Не повторяется такое никогда» С. Туликова, Фантазия на тему песен группы «Любэ», а также другие популярные музыкальные композиции разных лет.
16 августа в 19:00 пройдет Вечер романсов на стихи А. С. Пушкина. (6+)
Концертная программа посвящена 225-летию со дня рождения великого русского писателя и поэта. Александр Сергеевич активно участвовал в строительстве национальной музыкальной культуры, направляя и вдохновляя русскую музыкальную мысль. Гости услышат вокальные и инструментальные музыкальные произведения, созданные по произведениям Пушкина. Это музыка композиторов Г. Свиридова, И. Шварца, С. Рубинштейна и других.
Также в исполнении артистов филармонии в сопровождении Русского инструментального ансамбля «Каприс» прозвучат романсы на стихи поэта, в том числе «Я вас любил», «Желание», «На холмах Грузии».
Про Евгения Ивановича очень скупо написано, жаль... Не мешало бы перечислить все "его" объекты. Вот, у кого надо учиться Комову и Ко! т.Киреев заслуживает много добрых слов, память о себе он оставил очень большую и значимую. С его дочерью вместе учились в школе, никакого налёта звёздности у неё не было. Наверное, так было заведено в семье......