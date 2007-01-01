«Слепнуть я начал 18 лет назад»: как в Калуге выживает 75-летний инвалид по зрению

На днях к нам в редакцию обратился Владимир Хоров и рассказал, что практически ослеп, остался один и хочет поблагодарить людей, которые о нём заботятся.

Мы приехали к Владимиру Петровичу на Кубяку. Двери в квартиру открыты. Хозяин встречает нас в коридоре, приглашает в зал. Тут же появляется ещё один местный житель - красивый сиамский кот Василий, запрыгивает на диван.

- Сейчас должны прийти Олеся из «Красного креста» и Наташа из «Заботы», - говорит Владимир Петрович. – А дома у меня – Людмила, сиделка.

По словам Владимира Хорова, зрение он начал терять 18 лет назад. Сейчас немного видит одним глазом.

- Лучше всего я себя чувствую в сумерках, но не в темноте, - объясняет Владимир Петрович. - А на солнце днём не могу находиться, оно меня ослепляет.

Зрение я терял постепенно. Врачи ничего не могли сделать. На одном глазу у меня неудачная, я считаю, операция была проведена в одной глазной клинике. А тот, который плохой глаз был, им сейчас и вижу.

Потом я обращался в областную больницу, они - молодцы, сработали хорошо, даже специалиста из Москвы вызывали. Если бы не они, я уже и этим глазом не видел бы.

Уехал в Ленинград

История у Владимира Хорова печальная. Есть у него сын и внуки. Но они не видятся и не общаются.

- Вырос я в Малоярославце, - Владимир Петрович показывает нам альбом со старыми фотографиями. - У меня ещё были младшие брат и сестра. Они уже умерли. Сестра вообще на 10 лет младше, умерла полтора года назад. Я сейчас в её квартире живу.

Закончил 8 классов и сбежал в Калугу, поступил в железнодорожный техникум. Потом поехал учиться в Ленинград, в военное железнодорожное училище. В 1972-м с отличием закончил. И там же, в училище, остался.

Владимир Хоров закончил военное железнодорожное училище.

- Про БАМ знаете? Тогда БАМ только начинался, масштабное строительство. Я уже офицер был, воспитывал курсантов и возил их туда на практику. БАМ в основном строили наши железнодорожные войска.

Потом у меня пошла Карелия. База была во Волхове, наши войска там стояли. И в конечном итоге, я ушел в запас с должности военного коменданта волховского гарнизона.

Стал заниматься ремонтом холодильников и стиральных машин на дому. Попал в службу быта в Ленинграде, обслуживал Кронштадт. А потом у меня кооператив в Ленинграде образовался.

Владимир Хоров с теплом вспоминает учебу в военном училище, но контактов с однокурсниками у него не осталось. Компьютер он освоить не успел.

Семейная история

- В Ленинграде я прожил 35 лет. Но в Калугу часто приезжал, к родителям и по работе - у меня рынок сбыта здесь был. А когда сложилась тяжёлая ситуация: мама и папа болели, мне пришлось сюда выехать по обмену.

Приехал я с семьёй. Это уже третья семья у меня была.

С первой женой семья разрушилась, её лишили родительских прав. Двое сыновей остались со мной.

Где-то полтора года мы жили втроём, мужской компанией, в Ленинграде, у нас была квартира своя, потом я встретил женщину.

А познакомились мы за школьной партой. Я ходил на родительские собрания в школу к сыну-второкласснику. И мы там сидели вместе. Влюбились друг в друга и прожили 8 лет. Но не сложилось.

А потом встретил третью жену. У нее было двое детей – мальчик и девочка. Вот мы приехали в Калугу и здесь обосновались.

Сразу сделали ремонт в квартире. Шикарная квартира была: ну, Питер на Калугу обменять!

Я свое предприятие оформил, у меня бригада работала. Но тоже тут не сложилось. Расстались с женой мирно, оставил все им, они уехали.

А у меня ничего не осталось. Дом в Малоярославце продали, когда родители умерли. Потом я нашёл хорошую женщину, с ней жил на её же жилплощади. Но она умерла.

А как слепнуть стал, пришлось к сестре переехать. Сейчас и сестры не стало. Остались мы вдвоем с котом Василием.

Кот Василий присматривает за хозяином.

Связь прервалась

- Старший мой сын закончил в Питере ПТУ, отслужил в армии. Занимался, как и я, ремонтом бытовой техники, я его этому обучил. Потом он в Калуге жил, к сожалению, рано умер.

А младший живет в Обнинске, но мы 15 лет не общаемся. После четвертого класса я его сюда отправил, к бабушке и дедушке. Но не бросал, вёл его, приезжал постоянно. Мы нормально жили, хорошо.

Я ему тоже дал свою специальность. Он закончил 11 классов и стал самостоятельно работать. Потом женился, я был у него на свадьбе. Но не заладилось у нас. Пытаюсь с ним наладить связь, он на контакт не идёт.

И внуки у меня есть. У младшего сына - трое. У старшего, который умер, дочь Катя. Она в Калуге живет. Но, как сын умер, связь прервалась. Всё прервалось одновременно, и с Катей, и с младшим сыном.

Меня не бросает друг Андрей Волков, здорово помогает, супруги Ольга и Андрей Масловы. Ольга - моя племянница. И помогает племянник Сергей Хоров, спасибо им.

«Потихоньку адаптируюсь»

- На улицу я не выхожу, стесняюсь, не уверенно себя чувствую, - объясняет Владимир Петрович. - Меня надо везти за ручку, диктовать, где ямка, где бугорок.

Раньше, когда получше видел, выходил самостоятельно, гулял тут вечером. А сейчас один не могу.

У меня лоджия есть, вышел и прогуливаюсь там.

А если куда-то пойти надо, - социальные такси, оно прекрасно работает. Там диспетчер Людмила Николаевна Медведева принимает вызовы, распределяет, кому куда ехать. И водители хорошие.

Я потихоньку адаптируюсь, но одному мне трудно, даже еду приготовить не могу, только подогреть в микроволновки. С огнём стараюсь не связываться.

Порезать продукты тоже не могу. Мне режут всё, бутерброды делают, маслом хлеб мажут. Я только нарезанное, порционное беру.

Поэтому ко мне из «Красного Креста» стала приходить Олеся Вопилова. А потом - Наталья Коробко из «Заботы». Сейчас Наташа ходит два раза в неделю, покупает продукты, делает уборку.

Олеся приходит по мере необходимости - лекарства оформляет, документы, помогает съездить в поликлинику, куда-то ещё.

И около полугода меня вела соцработник Татьяна Федорочкина, сиделка, очень хорошая, вкусно готовила. А с мая вместо нее - Ражима Хаджамова (Людмила). Спасибо им всем за помощь.

Олеся Вопилова (слева) и Ражима Хаджамова (Людмила) ухаживают за теми, кому нужна помощь.

Они помогают людям

- Владимира Петровича я знаю с 2020 года, - говорит сотрудница «Красного креста» Олеся ВОПИЛОВА. - В ковид я уже к нему ходила.

Мы с ним лекарства оформляли, по врачам ходили, то к неврологу, то к терапевту, то к окулисту, оформлением документов занимались.

Сопровождаю его везде. Владимир Петрович - молодец, 75 лет ему никогда не дашь. Он такой активный, грамотный, всё знает. Интересно с ним общаться.

По образованию я медик. В «Красном кресте» работаю 21 год. Сейчас у меня 23 человека подопечных. Мои районы - Кубяка, Северный и Байконур.

Люди все разные, но мы ко всем подход находим. Мне нравиться помогать людям. Сейчас я этот участок оставляю, тут будет другой человек работать. Но мы с Владимиром Петровичем как дружили, так и будем дружить.

- В «Заботе» я работаю пятый год, сейчас у меня 16 подопечных, рассказала нам соцработник Наталья КОРОБКО. - К Владимиру Петровичу хожу больше года, два раза в неделю.

Покупаю продукты, товары первой необходимости, убираюсь. Одно время кушать ему готовила, когда сиделки не было, он сам не может.

Ну и с документацией помогаю: он с сыном все пытался на связь выйти.

Мы с Владимиром Петровичем сразу нашли контакт, даже подшучиваем иногда. Сегодня пришла - он в фартучке посуду моет, я не удержалась, говорю: «Можно я вас сфотографирую?». Он: «Да пожалуйста», шляпку ещё надел. Конфликтов у нас никогда с ним не было.