Трагедия, в которой пострадали 11 человек, произошла 24 августа прошлого года в областном центре на пересечении улиц Кирова и Рылеева

В тот день 49-летний Владимир Антонов вылетел на черной «Тойоте» на многолюдный остановочный комплекс и врезался в стену, сбив по пути 11 пешеходов.

Восемь из них получили тяжелые травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Некоторые до сих пор продолжают лечение, ждут очередных операций.

Одна из пострадавших не смогла присутствовать на слушаниях, поскольку не восстановила способность самостоятельно передвигаться.

Череда нарушений, закономерный итог

11 месяцев длилось следствие, которое включало как сбор показаний и исследование доказательств, так и многочисленные экспертизы. 24 июля этого года пять томов уголовного дела начал рассматривать суд. Мы побывали на всех заседаниях, последнее из которых состоялось вчера, 7 августа. Следующее - как ожидается финальное - состоится 16 августа.

Подсудимому вменялось сразу несколько статей УК. Среди них не только нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия, и пьяная езда (а вернее, под воздействием наркотиков).

Как выяснилось в зале суда, 10 августа, незадолго до рокового наезда на пешеходов, Антонов отметился в другом эпизоде – будучи задержанным в пьяном виде, устроил скандал на стационарном посту полиции, распустил руки, сорвал погон с полицейского, что следствие квалифицировало как оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти.

И еще одно серьезное обстоятельство озвучено в зале суда. 3 февраля прошлого года, находясь под наркотиками, Антонов попал в ДТП, а в марте мировой суд лишил его водительских прав на полтора года.

Правда, удостоверение он так и не сдал, продолжая пользоваться машиной.

Всего же за подсудимым числится 38 административных правонарушений.

Больной или пьяный?

Резонансное происшествие вызвало у калужан и следствия закономерный вопрос – что послужило причиной наезда на людей? Был ли это несчастный случай, следствие неисправности машины или же преступная безответственность водителя?

Свидетели отмечают его странное поведение сразу после ДТП. Он не хватался за голову, не пытался помочь пострадавшим – первые минуты он просто сидел в машине, опустив голову, а до того его всего трясло.

Видео этого мы публиковали в нашем телеграм-канале.

Участники заседания – потерпевшие и свидетели - не давали вою эмоциям. Однако, одна из женщин не сдержала слез, рассказывая о лежащих на тротуаре окровавленных людям с переломанными ногами.

Один из свидетелей – сотрудница Скорой помощи, выезжавшая на место, рассказала, что водитель был аномально спокоен, безучастен, от медицинской помощи отказался.

Странное спокойствие водителя отметили многие

Это же подтверждает и другой свидетель – Антонов ни на что не реагировал, словно не понимал, что произошло. Затем у него начался судорожный приступ. На видеозаписи слышна реплика из толпы: «Он под солями, тварь».

Как рассказала суду теща подсудимого, четыре года назад он попал в больницу с довольно серьезной черепно-мозговой травмой.

Спустя какое-то время проявились странные симптомы, Антонов терял связь с реальностью, начались провалы в памяти.

Бывшая близкая подруга Антонова подтвердила факт регулярных приступов, в том числе судорожных, с выделением пены изо рта – имеются даже видеозаписи. Женщина пыталась решить эту проблему, организовала прием у врача, были выписаны препараты – по ее убеждению, речь шла об эпилепсии.

Однако сам Антонов к лечению отнесся без особого энтузиазма, продолжая употреблять крайне нежелательное в его положении спиртное.

Признание подсудимого больным сильно облегчило бы его участь – ведь тогда он просто жертва недуга. На эту версию опиралась и его защита.

Однако у стороны обвинения на этот счет оказалось другое мнение.

Факты и выводы

На третьем судебном заседании в роли государственного обвинителя выступил лично прокурор Калужской области Константин Жиляков.

Он проинформировал суд, что сразу после ДТП в моче подсудимого были обнаружены следы наркотиков. Кроме того, при обыске в его доме найден пакет с веществом растительного происхождения, которое экспертиза также признала наркотическим.

Был проведен ряд медицинских экспертиз – как в амбулаторных условиях, так и в стационарных. Какое-то время Антонов обследовался в Областной психиатрической больнице.

Комиссия признала его вменяемость. Иными словами, не обнаружила причин, которые бы мешали ему осознавать свои поступки и управлять ими.

Версию об эпилепсии эксперты также не подтвердили.

Константин Жиляков заявил о своей уверенности в том, что необходимые доказательства вины подсудимого собраны, а смягчающих обстоятельств в деле нет. В качестве наказания он запросил лишение свободы на срок восемь лет.

Также суду предложено принять решение о конфискации автомобиля, лишении водительских прав на три года и выплате компенсаций потерпевшим.

Константин Жиляков

Прокурор Калужской области Понимал ли Антонов, что в состоянии наркотического опьянения нельзя садиться за руль? Конечно, понимал.

Адвокат в свою очередь ходатайствовал о проведении дополнительных экспертиз, но гособвинитель назвал это попыткой затянуть рассмотрение дела, и суд отклонил инициативу.

Тем не менее, заседание вновь пришлось отложить – адвокат заявил, что ему нужно время на подготовку к прениям.

Как мы уже сказали вначале, продолжение слушаний назначено на 16 августа. Есть немалая вероятность, что в этот день суд огласит приговор.

Мы обязательно будем при этом присутствовать.