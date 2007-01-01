Калужские крестьяне носили при себе летучих мышей

Как раньше лечились в деревнях.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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В книге «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Калужская губерния» за 1861 год приводятся любопытные сведения, как местные крестьяне лечили болезни.

12 дев и старух

«Крестьяне олицетворяют все болезни.

Так, лихорадка разного рода представляется в виде двенадцати дев отвратительной наружности, из которых каждая имеет свое название, например, лихорадка, лихоманка, желтуха, бледнуха, ломовая, трясуха, комуха и прочая.

Старшая сестра, повелительница прочих, прикована двенадцатью цепями к железному стулу и лютейшая среди сестер.

Если она сорвется с цепей и поселится к кому-нибудь, то одержимый недугом отчается выздороветь.

Горячки представляются в виде двенадцати старух, столь же отвратительных, как и лихорадки.

У крестьян много симпатических средств против лихорадок. Так, от простудной лихорадки советуют носить при себе летучих мышей или расколоть грецкий орех пополам, посадить в скорлупу паука и, связав обе половины ореха, носить на кресте.

Следующее средство помогает от всех родов лихорадок: настояв стакан вина золою, снимают с ведра обруч, наскабливают с него стружек и надевают на шею больному.

Потом окуривают больного стружками при троекратном произнесении слов: «Тетка, баба, отойди от раба Божия такого-то». Затем больной должен выпить вино, а золою трут ему лицо и грудь».

Симпатические средства

«Вот симпатическое средство от глазной болезни: больной должен выйти к ключу и, налив пузырек воды, бросив в источник копейку, сказать: «Как чиста вода, так и мои глаза будут чисты».

Далее, достав из того же ключа песку, надобно сказать: «Как здорова эта земля, так чтобы и моя голова была здорова».

Пришедши домой, песок следует завязать в тряпицу и прикладывать его к голове и к больным глазам, которые сверх того промывают ключевой водой три раза в сутки.

Бельма с глаз прогоняют следующим образом: берут васильков и, положив их на жар, окуривают глаза.

От каменной болезни принимают в вине порошок истолченного стекла.

От глухоты пускают в уши воробьиной желчи.

Другое средство от этой болезни: ставят на плечи больного фитильки, через которые пропускают в уши деревянное масло, смешанное с камфорой. Сверх того, прикладывают к вискам и затылку подушечки, наполненные ромашкой и небольшим количеством камфоры.

От родимца (женского припадка во время беременности) связывают больную тремя поясами и умывают святой водой, потом разбивают над головой пустой горшок, и родимец тотчас проходит».

Не передают секретов

Кроме симпатических средств при лечении болезней употребляются и различные растения.

Травовед, знахарь не передаст своих знаний никому, хотя бы ему давали хорошие деньги. Он полагает, что, передав секрет, сам не будет иметь успеха при лечении. Так же можно сказать и о заговаривающих.

При лечении употребляются:

Конопля - прикладывают к ране, произошедшей от укуса змеи или ужа. Если у кого растрескаются руки и ноги (летом от грязи и жару, зимой от мороза), то также полезно прикладывать коноплю.

Горох, истертый в порошок, советуют присыпать к обожжённому месту. Крестьянами не употребляется горох в пищу, если болят глаза, а также при накожных болезнях или ранах. Он увеличивает раны и в глазах вызывает воспаление.

Морковь доставляет пользу во многих болезнях. От золотухи советуют пускать в уши морковных сок. От нечисти - делать мазь из тертой моркови и серы, которую нужно наперед перекипятить.

Настаивают морковную воду и пьют её во мних болезнях. Кто носит при себе морковь, тому ни одна бешеная собака не причинит вреда.

Огуречный лист или измятые пшеничные зерна советую прикладывать к ране, причиненной бешеной собакой.

Тёртая свекла, смешанная с уксусом и кислым квасом, для уничтожения головной боли прикладывается ко лбу и вискам. Свекольный сок советуют давать детям от грыжи.

Лук служит средством против горячки. Берут неразрезанный на куски лук и, сварив его в молоке, прикладывают под коленями. К затылку для уничтожения жара прикладывают сырую мягкую говядину, нарезанную ломтями.

Против горячки употребляется также глина, смешанная с уксусом или квасом»…

Целебные мази

«Вот употребительные мази между крестьянами, которые составляют только одни знахари.

Если у кого болит горло, то употребляется мазь составленную из перекипяченного пресного меда и коровьего масла. Эту мазь прикладывают к больному месту.

От ознобления членов приготавливают мазь следующим образом: натирают белой репы и кипятят её с гусиным салом до тех пор, пока репа не покраснеет.

Потом процеживают смесь сквозь тряпку в холодную воду. И застывшей мазью натирают обмороженные члены».