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В Калуге показали гравюры, которые в ХIХ привезли из свадебного путешествия князья Горчаковы

В то время гравюры были пределом мечтаний дворян.
Татьяна Светлова
11:54 сегодня
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Фото автора.
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До 8 сентября в Калужском музее изобразительных искусств можно увидеть шедевры английской гравюры XVIII – XIX веков.

Это работы из коллекции калужских князей Горчаковых. Дмитрий Сергеевич Горчаков и его супруга Вера Ивановна в своем имении Барятино Тарусского уезда собирали произведения искусства.

После революции, в 1919 году, гравюры поступили в калужский музей.

Френсис Виварис «Вид удивительной скалы в Крейвене графства Йоркшир», 1753 год.
Френсис Виварис «Вид удивительной скалы в Крейвене графства Йоркшир», 1753 год.

По шекспировским местам  

Сразу после свадьбы, весной 1859 года, молодожены Горчаковы оправились в заграничное путешествие. Побывали в Англии, ездили по местам, где жил Шекспир.

18-летняя Вера пишет матери письмо на французском языке, делится своими впечатлениями от этой страны, от Оксфорда, от его старинной библиотеки, картинной галереи, восхищается садами.

Горчаковы хорошо разбирались в искусстве и были страстными коллекционерами, поэтому домой они возвращаются не с пустыми руками.     

В то время была очень популярна английская гравюра. Дворяне старались приобрести ее в свои коллекции, это был предел мечтаний.

 - Западноевропейская гравюра в коллекции Горчаковых была неплохо представлена, - рассказывает куратор выставки Марина ЗВЕРЕВА. –  И выставка интересна тем, что здесь можно увидеть работы, сделанные в период самого рассвета английской гравюры.

До ХVIII века английские мастера не были известны. В основном к ним приезжали мастера из Нидерландов, Германии. Англичане работали над гравюрой с ХV века, но делали в основном книжные иллюстрации. В ХVIII века начинается бум. 

Появляется черная манера меццо-тинто, которая была изобретена голландцем Людвигом фон Зигеном.

В Англию она попала через итальянца Франческо Бартолоцци, который приехал в эту страну, прожил там 40 лет, создал школу цветной репродукционной гравюры и стал одним из основателей Королевской академии художеств.

Бартолоцци усовершенствовал меццо-тинто, её даже стали называть английской манерой. Техника эта очень трудоёмкая и дорогостоящая.

Ричард Ирлом «Смерть Авеля», 1766 год. По оригиналу Андреа Сакки.
Ричард Ирлом «Смерть Авеля», 1766 год. По оригиналу Андреа Сакки.

Заказывала знать

В ХIХ веке английская гравюра продолжила развитие. Знать заказывала картины и сразу они гравировались. Появился исторический жанр, которого раньше не было. На выставке представлены такие гравюры.

На них можно увидеть исторические личности - великого инквизитора, а также политика, корсиканца Паоли, про которого ходили слухи, что он настоящий отец Наполеона. Но сам Наполеон это отрицал. При этом Паоли был его кумиром.  

Есть анималистика, и не без юмора и сатиры: на одной из работ представлены не просто животные, они как бы олицетворяют Женеву.  

Генри Казинс. «Молитва», 1857 год. По живописному оригиналу Джеймса Сента. Техника меццо-тинто. Изображены дочери пэра Англии, историка, публициста Джорджа Дугласа Кэмпбелла - 8-летняя Эдит и 5-летняя Элизабет.
Генри Казинс. «Молитва», 1857 год. По живописному оригиналу Джеймса Сента. Техника меццо-тинто. Изображены дочери пэра Англии, историка, публициста Джорджа Дугласа Кэмпбелла - 8-летняя Эдит и 5-летняя Элизабет.

Интересны гравюры, выполненные по пьесам Шекспира. Это - знаменитая бойделловская «Шекспировская галерея». Над ней работали известные мастера Роберт Тью, Томас Кирк, Луиджи Скьявонетти, Томас Райдер, Питер Саймон. Джон Бойделл - лорд-мэр Лондона, издатель, рисовальщик и гравёр.

 У него необычная судьба. Он был старшим из семи детей в семье. Получил образование в коммерческой школе. И сначала пошёл по стопам отца: до 21 года был землемером. Но, увидев гравюры с изображением Лондона, так впечатлился, что поступил в подмастерья к гравёрам.

Затем окончил Академию художеств. Очень быстро начал печатать работы и имел большой успех. Открыл в Лондоне магазин, который специализировался на гравюрах с видами городов.

Томас Кирс. Шекспир «Тит Андроник». Лавиния предупреждает своего племянника Люция младшего о грозящей ему опасности. 1793 год.
Томас Кирс. Шекспир «Тит Андроник». Лавиния предупреждает своего племянника Люция младшего о грозящей ему опасности. 1793 год.

Но главным достижением Бойделла стал его проект «Шекспировская галерея», на который он потратил 20 лет жизни. Для создания гравюр Бойделл оборудовал специальную мастерскую.

Выпускал иллюстрированные издания пьес Шекспира на дорогой бумаге с золотым обрезом. Иллюстрации были напечатаны отдельно, и их можно было вставлять или убирать. Кроме того, Бойделл создал публичную шекспировскую галерею, где в итоге выставлялось до 170 работ.

Марина Зверева рассказал историю английской гравюры.
Марина Зверева рассказал историю английской гравюры.

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amaleasalmon

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