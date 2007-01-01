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«Надо планетами заниматься, лучше на Луну полететь и создать лунную станцию». В Калуге побывал космонавт Сергей Ревин

Он приехал на фестиваль «Космическая еда».
Татьяна Светлова
12:00 сегодня
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Фото автора.
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Сергей Ревин родился в 1966 году в Москве. В отряд космонавтов его зачислили 2 апреля 1996 года.

А космический полет он совершил с 15 мая по 17 сентября 2012 года, продолжительностью 125 суток и 50 минут.

На фестивале «Космическая еда» в Калуге Сергей Ревин показал небольшой фильм о своем полёте в космос и ответил на вопросы калужан.

Сергей Ревин - космонавт -испытатель, 113 космонавт России.
Сергей Ревин - космонавт -испытатель, 113 космонавт России.

Размером с футбольное поле

- Я летал в экипаже вместе с Геннадием Падалкой и представителем США Джо Акабо, - рассказал Сергей РЕВИН. - Заключительные две недели перед полетом мы проводим на Байконуре.

У нас на космодроме много традиций. Одна из них - посадить дерево: на Байконуре есть отдельный парк.

Много десятилетий существует традиция - перед полетом смотреть фильм «Белое солнце в пустыни» и ещё надо оставить автограф на двери номера, где ты живешь эти две недели перед стартом…

Изначально корабль выводится на орбиту высотой около 200 километров, это почти круговая орбита. Двигатели включаются в определенные моменты, движение по орбите идёт с первой космической скоростью.

А станция находится на высоте примерно 400 км и тоже вращается с первой космической скоростью. Наша станция порядка 90 с лишним метров в длину.

Если разложить все компоненты, она займет целое футбольное поле. То есть, образно говоря, такое футбольное поле вокруг Земли летает. Мне кажется, это уникальное сооружение.

На станции много оборудования. У нас есть робот, он управляется Центром управления в Хьюстоне.

На станции у космонавтов еть робот.
На станции у космонавтов еть робот.

Проводим медицинские эксперименты - с головы до пят себя изучаем. Психологическое состояние оцениваем, оно у нас отличное было.

По Земле много работаем, например, есть экологическое направление: потенциально опасные места на поверхности Земли.  К сожалению, много пожаров, загрязнений отслеживаем и передаем ученым. Есть исследование - корректировка математической модели поведения мусора.

Мы в космосе используем герметичные мешки для мусора. Потом размещаем их в грузовике, в полете этот мусор отстыковывается и сгорает в атмосфере. Зоология космическая есть.

У нас на станции жили паучки в небольшом террариуме. Это тоже интересно, с чем мы полетим к другим планетам.

Образовательные эксперименты проводим, например, исследование жидкости различной плотности. Ну и сама космическая станция - большой эксперимент.

Много уникальных явлений видишь из иллюминатора. Например, полярное сияние над Антарктидой. Мы летали, когда в Северном полушарии было лето.

Видели, как планета Венера переместилась в течение нескольких часов по диску Солнца. Очень интересно.

Земля  ночью красивая. Москва хорошо видна, США, немножко Австралии, Юго-Восточная Азия. Города, конечно, освещены красиво и ярко.

- Как погасить космическую скорость при возвращении на Землю?

- Ракета движется с огромной скоростью - 7,9 километров в секунду или 28 тысяч км в час. Как погасить скорость? Используется сила трения в атмосфере. Идём, как метеорит.

Смотришь в окошко - пламя, пламя, пламя, потом копоть черная, но внутри достаточно хорошо, комфортно по температуре, по воздуху, контролируешь нарастание перегрузки.

На высоте примерно 10 км, чуть ниже, выходит парашют, и мы плавненько спускаем аппарат, идём в сторону Земли. На высоте один метр срабатывает двигатель мягкой посадки. Все хорошо, только чуть-чуть подташнивает, но это проходит.

Медицинский эксперимент на МКС.
Медицинский эксперимент на МКС.

 Берегли сыр - Встречаются ли запахи космосе? Если да, то долго ли они держатся?

- Конечно, как и на Земле, запахи на космической станции существуют. На Земле они распространяются в атмосфере, в воздухе.

На станции мы живем также в воздушной атмосфере, у нас есть искусственная вентиляция, которая создается вентиляторами, расположенными за панелями и в отсеке различных модулей. Поэтому запах достаточно быстро уходит.

Например, за обеденным столом каждое блюдо имеет свой определенный запах, как и на Земле, и он практически не меняется.

Есть у нас овощной сок, там чувствуются запахи моркови, свеклы. Ну и вкус тоже не меняется. Когда прилетает грузовик, привозит свежие продукты, например, помидоры, безусловно, самое ценное - ты чувствуешь запах свежего помидора, запах Земли.

Самое ценное - свежие продукты.
Самое ценное - свежие продукты.

- Есть у космонавтов любимые продукты?

- У нас в экспедиции был голландец Андре Кейперс, ему грузовик привез  большой кусок сыра.

Мы его хранили в холодильнике, ели не каждый день, а по праздникам, по выходным.

И, допустим, я режу большой кусок сыра на маленькие кусочки и спрашиваю, кто хочет. Например, Гена Падалка хочет, открывает рот, я ему так плавненько запускаю кусочек сыра…

У зарубежных коллег хороший кофе. По крайней мере, мой экипаж  предпочитал его нашему краснодарскому кофе. В перерыве между работой можно кофе разбавить водой: хороший, крепкий, вкусный, похож на зерновой, по моим ощущениям.

Влетел к себе в каюту, посмотрел в иллюминатор, открыл пакетик с кофе – романтично. Мне и на Земле нравится у костерка посидеть с кофе, или в горах где-то. Так что земные привычки перемещаются и в космос.

А Джо Акаба почему-то проявлял интерес к нашей тушенке с горохом. Мы периодически избытки этой тушенки копили и передавали Джо в обмен на какие-то десерты, тот же кофе.

Сыр ели по праздникам.
Сыр ели по праздникам.

 Запретные темы

- Сергей Николаевич, наличие женщин на МКС повышает настроение?

- Перед полетом мы подписываем документ, который называется «Кодекс поведения космонавтов и астронавтов Международной космической станции», где обязуемся не обсуждать ни политические вопросы, ни гендерные, ни взаимоотношения между полами, ни расовые, национальные вопросы и т.д. Поэтому эмоция нейтральная.

У нас, конечно, девушек мало, одна Анна Кикина, психологи почему-то их не пропускают. У американцев побольше девчонок.

С Сунитой Уильямс проблем на станции не было.
С Сунитой Уильямс проблем на станции не было.

С нами на МКС была Сунита Уильямс. Сейчас, по-моему, она застряла на станции, я еще не слышал, что она вернулась

. С Сунитой мы сразу нашли общий язык. Мы на Земле общались, были в Техасе, там - текила, пиво. Сразу мгновенно как-то сплотились, не было ни одной проблемы.

Мы примерно по характеру одинаковые: я, Гена Падалка, Джо Акаба. И Сунита  такого же плана. Нам было весело вместе: шутки какие-то бесконечные, приколы. Всегда друг другу улыбаешься. Сунита - трудяга, конечно.

И я помню, каждый мог заказать какое-то видео или передачу с Земли. Она в воскресенье заказывала программу, где готовят еду. Её вела американская звезда, модель, но она, по-моему, из Пуэрто-Рико.

А у Джо как раз тоже корни пуэрто-риканские. И мы всей компанией смотрели эту передачу. А Джо – холостяк.

И, хоть нельзя затрагивать гендерные отношения, все равно шутили с Джо, что, когда мы вернемся, он нас познакомит с этой звездой-ведущей.

У Сергея ревина пока что был только один полет в космос.
У Сергея ревина пока что был только один полет в космос.

 «Надо планетами заниматься»

- Какие космические проекты вам интересны?

-  Мне интересна поверхность Луны, например. Лучше все-таки на Луну прилететь и создать лунную станцию, участвовать в совместных проектах.

Надо планетами заниматься. Летать вокруг Земли снова или вокруг полюса - это, мне кажется, интересно для автоматических аппаратов.

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komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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