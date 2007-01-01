В Калужской области состоялся праздник «Великое стояние на реке Угре 1480 года»

Местом проведения военно-исторического фестиваля в субботу, 3 июля, традиционно стал берег Угры в Дзержинском районе

Яркий и масштабный праздник собрал гостей и участников со всей области.

Певцы и танцоры, хранители традиционных ремесел, участники военно-исторических клубов – все могли похвастаться своими умениями и искусством.

Гостей и зрителей, детей и взрослых ждали не только выступления творческих коллективов области, но и мастер-классы, интерактивные развлечения, показательное историческое фехтование, а еще торговые ряды, полные удивительных изделий народного промысла.

- Люди разных званий объединились защищать свою землю. И сегодня наше Отечество защищают люди разных национальностей, разной веры, - сказал Митрополит Калужский и Боровский Климент, открывая праздник. Сойдя со сцены, он обошел торговые ряды, знакомясь с участниками и благословляя их.

Тяжелые доспехи, звонкие мечи и топоры, настоящие удары погружали гостей праздника в атмосферу средневекового сражения. Даже короткие схватки требовали от ратников полной выкладки и немалых усилий.

В целях безопасности зрителей попросили держаться подальше от заграждения – разгоряченные бойцы сражались мощно и наотмашь.

Девчонки и мальчишки тоже могли попробовать себя в роли ратника. И пусть мечи и шлемы ненастоящие, зато обеспечивают полную безопасность. А азарт и стремление победить – совсем как у взрослых.

Когда еще не было принтеров… С особым удовольствием современные дети, привыкшие к авторучкам, пробовали себя в искусстве письма настоящим гусиным пером. И конечно, первое слово, любимое слово – мама.

Весь день над живописным берегом Угры не смолкали народные мелодии. Танцоров сменяли вокальные коллективы, из районов области прибыли яркие, талантливые, задорные! А сейчас на сцене – «хозяева поля» - танцевальный ансамбль «Узор» из поселка Товарково Дзержинского района.

Настоящий кузнечный молот, пожалуй, великоват для детских рук. Зато можно покачать мех и разжечь кузнечный горн. А еще гостям праздника предлагалась возможность с помощью пресс-формы самостоятельно изготовить памятную монетку.

Стрельба из настоящего исторического лука – наука непростая, в те далекие времена лучников готовили месяцами и годами. Но если взрослые помогут, то и ребенок сможет поразить мишень.

Мастера народных ремесел на совесть подготовились к празднику. Гостей ждала большая ярмарка, и на каждом шагу – уникальное рукотворное чудо.

На празднике работал и пункт мобилизации, где добровольцы могли ознакомиться с условиями службы и подготовиться к заключению контракта с армией. Это бойцу в армию еще рано, однако примерить настоящий бронежилет и шлем, подержать автомат – мечта многих мальчишек.

Пусть этот танк и ненастоящий, зато ревет двигатель, лязгают гусеницы, а простое управление доступно даже для детских рук. Стоит ли говорить, что желающих побыть танкистом и прокатиться по полю было более чем достаточно. Кстати, вес взрослого механика-водителя эта машина тоже выдерживает с легкостью.

Дети любят лошадок, и те отвечают взаимностью. На празднике можно было не только погладить благородное животное, но и покататься на нем.

Это интересно Стояние на реке Угре — переломная точка в истории Руки, положившая конец Татаро-монгольскому игу. В 1480 Военные действия году между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III в союзе с Крымским ханством открыли процесс становления единого Русского государства, которое стало полностью независимым.

Фото Музея-диорамы «Великое Стояние на реке Угре».