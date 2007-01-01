В Калужской области состоялся праздник «Великое стояние на реке Угре 1480 года»
Яркий и масштабный праздник собрал гостей и участников со всей области.
Певцы и танцоры, хранители традиционных ремесел, участники военно-исторических клубов – все могли похвастаться своими умениями и искусством.
Гостей и зрителей, детей и взрослых ждали не только выступления творческих коллективов области, но и мастер-классы, интерактивные развлечения, показательное историческое фехтование, а еще торговые ряды, полные удивительных изделий народного промысла.
- Люди разных званий объединились защищать свою землю. И сегодня наше Отечество защищают люди разных национальностей, разной веры, - сказал Митрополит Калужский и Боровский Климент, открывая праздник. Сойдя со сцены, он обошел торговые ряды, знакомясь с участниками и благословляя их.
Тяжелые доспехи, звонкие мечи и топоры, настоящие удары погружали гостей праздника в атмосферу средневекового сражения. Даже короткие схватки требовали от ратников полной выкладки и немалых усилий.
В целях безопасности зрителей попросили держаться подальше от заграждения – разгоряченные бойцы сражались мощно и наотмашь.
Девчонки и мальчишки тоже могли попробовать себя в роли ратника. И пусть мечи и шлемы ненастоящие, зато обеспечивают полную безопасность. А азарт и стремление победить – совсем как у взрослых.
Когда еще не было принтеров… С особым удовольствием современные дети, привыкшие к авторучкам, пробовали себя в искусстве письма настоящим гусиным пером. И конечно, первое слово, любимое слово – мама.
Весь день над живописным берегом Угры не смолкали народные мелодии. Танцоров сменяли вокальные коллективы, из районов области прибыли яркие, талантливые, задорные! А сейчас на сцене – «хозяева поля» - танцевальный ансамбль «Узор» из поселка Товарково Дзержинского района.
Настоящий кузнечный молот, пожалуй, великоват для детских рук. Зато можно покачать мех и разжечь кузнечный горн. А еще гостям праздника предлагалась возможность с помощью пресс-формы самостоятельно изготовить памятную монетку.
Стрельба из настоящего исторического лука – наука непростая, в те далекие времена лучников готовили месяцами и годами. Но если взрослые помогут, то и ребенок сможет поразить мишень.
Мастера народных ремесел на совесть подготовились к празднику. Гостей ждала большая ярмарка, и на каждом шагу – уникальное рукотворное чудо.
На празднике работал и пункт мобилизации, где добровольцы могли ознакомиться с условиями службы и подготовиться к заключению контракта с армией. Это бойцу в армию еще рано, однако примерить настоящий бронежилет и шлем, подержать автомат – мечта многих мальчишек.
Пусть этот танк и ненастоящий, зато ревет двигатель, лязгают гусеницы, а простое управление доступно даже для детских рук. Стоит ли говорить, что желающих побыть танкистом и прокатиться по полю было более чем достаточно. Кстати, вес взрослого механика-водителя эта машина тоже выдерживает с легкостью.
Дети любят лошадок, и те отвечают взаимностью. На празднике можно было не только погладить благородное животное, но и покататься на нем.
Фото Музея-диорамы «Великое Стояние на реке Угре».