Почтение и восторг: сотню ретро автомобилей показали в Калуге на набережной Яченского водохранилища

Выставка редких автомобилей «Спутник» прошла в Калуге уже во второй раз.

В субботу, 3 августа, на набережной водохранилища собралось более тысячи любителей старинных автомобилей.

Больше сотни участников приехали из десятка городов России, Калугу представлял клуб любителей исторических автомобилей Lada History.

Все раритеты, а некоторые экземпляры были выпущены в 30-х годах прошлого века, приехали на выставку своим ходом.

Красота – страшная мощь

Официальное открытие выставки было запланировано на полдень субботы, однако, уже к 10 утра вокруг выставленных «старичков и старушек» толпился народ.

Внимание калужан к показу ретро техники не случайно. Долгие годы на этом месте проходили фестивали старинных автомобилей. В последние годы гордые «Линкольны», трудяги – «Ситроены», ностальгические «Лады» и прочие марки авто, колесившие по дорогам мира, перестали заезжать на площадку набережной Яченского водохранилища.

Эту несправедливость решили исправить ребята из калужского отделения клуба исторической техники Lada History. Первый раз общий сбор они объявили прошлым летом. Многие любители и хозяева редких машин тогда откликнулись и приехали в Калугу. Выставка прошла удачно, и в этом году количество ее участников увеличилось почти вдвое.

Центр площадки заняли авто линейки «Жигули», а вокруг расположились как советские марки, так и иностранные. По словам организаторов, этим летом количество советского автопрома было практически таким же, как и иностранного. Старинные «Москвичи» «Жигули» и «Волги», привлекали любопытных калужан не меньше раритетных иностранных марок.

Есть что-то притягательное в контурах ретро автомобилей. Необычные для нынешнего взгляда их формы внушают какое-то глубинное спокойствие, почему-то под могучими капотами всегда чувствуется огромная мощь. И ностальгия, особенно для тех, кто в молодости видел нынешние раритеты на обычных автодорогах. Кстати, на выставку с удовольствием пришли и взрослые и дети. Ребятня, привыкшая к современному прагматичному дизайну авто, с восторгом заглядывала в кабины почтенных авто.

- Жаль, что сегодня не делают таких, это ж прям монстры! – восхищается Валентин, парень, на вид лет 16. – А в кабине как удобно, с удовольствием бы покатался на такой.

Взрослые же были более сдержанны, но по глазам было видно – многие бы с удовольствием сели за руль любого экспоната. Однако, даже просто посидеть в том же «Линкольне» или любом другом экспонате было нельзя. Хозяева авто категорически это запрещали. Модно было лишь смотреть, улыбаться и вспоминать свою молодость.

Ломается только дома

Среди большого количества блестящих хромом красавцев, мы обратили внимание на необычную марку «Ситроена».

Шестиколесный автомобиль с палаткой на крыше. Оказалось, это модель 1968 года выпуска. Изначально это авто использовалось во Франции для перевозки тиражей утренних газет. Именно для этого у машины дополнительный мост и очень вместимый багажник. А палатку на крыше, как рассказал владелец, Артем Панченко, уже позднее добавили, когда авто раскусили любители путешествий. Таких авто в мире осталось не больше десятка.

Сам Артем приехал в Калугу из Зеленограда. Свой автомобиль он не держит в гараже, исколесил на нем много стран. Сейчас хочет объехать побережья всех океанов нашего континента. Свой зеленый «Ситроен» считает другом и отзывается о нем, как о живом человеке.

Артем Панченко

Любитель ретро автомобилей. Он у меня воспитанный, ломается исключительно дома. Он знает, где это можно делать: или в своем гараже дома или в гараже его друзей. Он там показывает, что что-то надо исправить. У меня была идея доехать до края континента, на океан, и я доехал до Португалии. А в прошлом году, когда был первый фестиваль «Спутник», после него я подумал, что я не хочу ехать домой, я хочу еще немножко покататься, и я поехал на Северный Ледовитый океан. Добрался прямо до Териберки, до Баренцева моря.

Кстати, несмотря на то, что авто создали теплолюбивые французы, оно достойно переносит наши морозы.

- Абсолютно нормально, никаких проблем, даже при минус 35 заводилась, - объясняет Артем. - Единственная проблема была с реагентами на наших дорогах, от них он подгнил немного, но ничего подправил и нормально. Мотор у него родной, 1986 года был, но 2,5 литра бензиновый, а я поставил из той же модели только турбо, чтобы уверенней на трассах себя чувствовать.

Любители и хозяева раритетных «Ситроенов» организовались в свой международный клуб. Артем Панченко тоже туда вхож, говорит, что люди все отзывчивые и приветливые.

- Ездил в 2016 году Голландию на ситрослет международный, а в 19-м было столетие марки Citroën и там приехало как раз очень много различных шестиколесов, восьмиколесов, были восьмиколесные эвакуаторы такой же модели. Удалось пообщаться с ребятами, был очень такой приятный взаимный интерес. У «ситроенводов» интересная публика, они все друг другу помогают, интересный контингент людей, интересующихся этой моделью. Это либо люди творческие, либо люди науки, инженеры. Очень приятно с ними общаться.

Семейная реликвия

Один из самых старейших авто, представленных на выставке – Adler Favorit. Эту модель спроектировали в начале 1929 года во Франкфурте.

Авто, показанное на выставке образца 1931 года. Его представила калужская семья Жучковых. Как рассказал Кирилл Жучков, на восстановление этого истинного раритета ушло 7 лет. Несмотря на свой почтенный возраст машина разгоняется до 100 – 110 километров в час.

Кирилл Жучков

Автолюбитель. Сейчас она полностью на ходу, заводится соответственно всем нормам, всем ГОСТам ГИБДД, передвигается по дорогам общего пользования, стоит на учёте. У нас в семье отец привил сначала моему брату любовь к машинам, потом и мне. Нам этот автомобиль ценен ещё и потому, что он ещё был в плачевном состоянии, когда моя будущая мама познакомилась с моим будущим отцом. Потом были годы труда по восстановлению и вот уже на нем, полностью отремонтированном и сверкающем, мои родители приехали из загса, потом моего брата и меня забирали из родильного дома. Это наша семейная реликвия.

Кирилл рассказывает, что главный восстановитель этого авто его отец. Он своими руками перебирал в нем каждый винтик. Увы, далеко не все удалось восстановить как в оригинале.

- Это машина не для скорости, это машина для того, чтобы ехать спокойно по дорогам общего пользования, со скоростью 50−60 километров в час, радовать глаз окружающих и самому соответственно радоваться. И ловить удивленные взгляды.

А в России – лучше!

При безусловном уважении к иностранным маркам, есть в Калуге люди, которые просто одержимы нашей, отечественной моделью – «Ладой». Один из них – Виктор Румянцев – организатор прошлогодней и нынешней выставок ретроавтомобилей «Спутник». Своих красавиц, а их у него две, он выставил и в этом году.

По его словам, сегодня в России осталось несколько сотен Лад, которые на ходу, и которых не стыдно показать на выставках. Это связано с тем, что долгие годы Лада была этакой рабочей лошадкой и машины погубила их жесткая эксплуатация. «В живых» осталось мало.

Виктор Румянцев

Организатор выставки "Спутник". За весь период работы ВАЗа было выпущено более 30 млн автомобилей. Большая часть на ходу, но, полностью аутентичных, родных осталось очень мало. Здесь, увы, сказалась программа утилизации. Огромное количество ценных, интересных экземпляров просто ушло под пресс.

Как объяснил Виктор, определить аутентичность Лады можно по цвету. В советское время не было ядовитых колеров, как сейчас. Кстати, есть даже карты цветовой палитры по годам выпуска.

Обслуживать сегодня Ладу, чтобы была на ходу достаточно сложно.

- У меня ВАЗ 21-03, реставрация заняла почти два года, - объясняет Виктор. - Моя машина семейная, она у нас с 1981 года, её купил мой дедушка, перешла в результате ко мне. Пробег у нее около 100 тысяч километров.

Не только посмотреть

Параллельно с выставкой организаторы проводили разные конкурсы для зрителей и для участников. В этом году на выставке провели исторический конкурс «Автомобили в кино». Свою викторину провели сотрудники госавтоинспекции.

- С нами вместе организаторами этого мероприятия выступает областное управление госавтоинспекции, это очень классно, потому что у сотрудников автоинспекции есть тоже уникальная возможность рассказать о своей работе, - рассказывает организатор выставки Виктор Румянцев. - А у населения есть уникальная возможность с сотрудниками пообщаться в неформальной обстановке.

Весь день на площадке работала общественная приемная ГАИ. Сотрудники давали консультации, отдельно организованы были мероприятия для детей. Привезли сотрудники и свою спецтехнику.

В итоге, уже вечером, после закрытия, организаторы с уверенностью говорили, что в этот день «Спутник» посетило несколько десятков зрителей. Такой интерес позволяет уверенно говорить, что мечта клуба «Спутник» о полномасштабном фестивале ретро автомобилей в Калуге вполне осуществима в ближайшие годы.