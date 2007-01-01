Заинтересовать, объяснить, закрепить: калужские педагоги создают учебники для инофонов

Ранее мы уже разбирались в проблеме, которая возникла из-за наплыва мигрантов, не говорящих на русском языке. По данным Минпросвещения, на июнь 2024 года около 12% детей мигрантов ходят в российские школы и сады, но плохо говорят по-русски или вовсе не знают языка. Чаще они владеют русским на пороговом уровне, не понимают значения многих слов, родители дома с ними разговаривают на родном языке. Таких детей называют инофонами.

Напомним, что о наболевшем вопросе наконец-то заговорили на самом высоком уровне. В июле руководитель Рособрнадзора Анзор МУЗАЕВ высказал мысль, что жители стран ближнего зарубежья могут подготовиться к переезду заранее, так как в их странах выделены средства на строительство русских школ и центров русского языка. В мае в интервью «Парламентской газете» проблему детей-инофонов, плохо говорящих по-русски, озвучил председатель Совета по правам человека Валерий ФАДЕЕВ.

Позже мы выяснили, что мысль о создании курсов подготовки детей-инофонов зародилась с подачи наших земляков.

Олег Калугин

Министр внутренней политики Калужской области Калужская область подготовила законопроект о внесении изменений в закон об образовании РФ, - рассказал министр внутренней политики Калужской области. -Он подразумевает создание так называемых адаптационных классов, чтобы ребенок, условно, год, учил там русский язык. Это как в вузах, которые работают с иностранцами. Они же не допускают до занятий студентов, которые не знают русского языка! Иностранцы год посещают подготовительные курсы. А кто-то и дольше, если требуется.

Законопроект пока не попал в Госдуму, но вызвал интерес в различных инстанциях и стал предметом живого обсуждения.

О том, как в Калуге создают учебники для иностранцев, как детей пытаются адаптировать и обучать русскому языку, мы побеседовали с заведующей кафедрой русского языка как иностранного КГУ им. К.Э. Циолковского Ниной Исаевой. Она уверена, что такая система необходима в нашем регионе.

- Могут ли школы повторить опыт обнинской «Державы» или не стоит даже пытаться?

Нина Исаева

Заведующая кафедрой русского языка как иностранного КГУ им. К.Э. Циолковского Нет, не каждая школа сможет такое потянуть, поэтому создавать такие курсы на базе школ не стоит. Для этого должны быть отдельные центры и специалисты. Важно сделать структуру подвижной. Когда дети уже достигнут определенного уровня, их необходимо сразу отправлять в школы, в языковую среду. Может быть, занятия можно будет организовать параллельно, хотя тут опять же стоит исходить от уровня знаний. Можно сделать отдельные направления – для тех, кто совсем не знает русского языка и для тех, кому необходимо выучить что-то определенное или подготовиться к экзамену.

Педагог рассказала, что калужские преподаватели уже проводили занятия с детьми-инофонами.

- У нас был такой опыт в рамках гранта. Мы обучали детей разного возраста, и были хорошие результаты. По второму гранту готовили детей-инофонов к ОГЭ. Тоже были успехи. Хотелось бы обратить внимание на то, что для таких детей должны быть отдельные нормы контроля на ОГЭ. Это тоже большая проблема.

- Кстати говоря, о разных методах оценивания. Плохо ли, что ионофонам делают послабления? И делают ли?

- Это происходит из-за непроработанного механизма. Есть методика русского языка, есть методика русского как иностранного, а есть методика русского как неродного, и она на данный момент находится только в стадии разработки. Мы на кафедре обсуждаем данный вопрос и все чаще приходим к мнению, что необходимы синхронные пособия. Это опыт уникальный, нигде такого нет в регионах.

- В чем заключается идея синхронных учебных пособий?

Учебник сделан с учетом специфики и русского, и русского как иностранного языка. То есть это обычное пособие с особыми уточнениями для инофонов, на которые они могут ориентироваться.

Приведите пример какого-нибудь задания.

- Мы понимаем, как образуется множественное число, например, окно-окна, инженер-инженеры. У носителя языка не возникает мыслей при разговоре, почему меняется окончание, как его менять – эта модель заложена у русскоязычных людей с рождения. У инофонов такой модели нет. Или, например, есть слово лесной, а есть слово сосновый – почему где-то суффикс «н», а где-то «ов»? Для иностранцев это трудно, необходимо постепенно укладывать такую информацию в голове.

- Сколько есть таких пособий уже? Для какого они возраста?

- Такой учебник уже есть для 5 класса. Это самый важный период, в это время изучают части речи, основные конструкции, которые необходимы для понимания сути языка. В 6 классе больше орфографии, и это уже другая специфика.

Нина Исаева подытожила, что система может стать как хорошей подготовкой к школе, так и прекрасным дополнением к основному обучению.

В нужном направлении Также мы обсудили обучение инофонов с преподавателем кафедры русского языка как иностранного Анной Поезжаевой.

Анна Поезжаева

Преподаватель кафедры русского языка как иностранного У меня был опыт работы в школах, где есть большое количество детей-инофонов. В частности, у нас был проект, он проходил на базе школы № 45 в Кошелеве, - рассказала наша собеседница. - Мы со студентами проводили там занятия. Там еще дополнительно организованы курсы для детей-инофонов. Они посещают их, как обычные занятия.

- Что вы думаете по поводу законопроекта, который предложили в нашем министерстве внутренней политики?

- Инициатива хорошая, но большой вопрос в мотивации детей и родителей. Даже когда мы проводили занятия, было трудно заинтересовать школьников, так как большинство просто не понимали, зачем им это нужно.

- В Калужской области есть специалисты, которые могли бы взять на себя такую ответственность?

У нас в университете есть направление русский как иностранный, но тут нужно учитывать, что работа с инофонами – это русский как неродной. Эту методику можно вводить в нашу систему, многие студенты знают и понимают, как общаться с иностранцами, просто знания можно расширить. Педагоги должны будут учитывать, что у русскоязычных детей и инофонов разные возможности. В учебнике, про который вам рассказывала Нина Александровна, мы постарались учесть это, упростить задания.

Какие трудности еще могут возникнуть?

- У нас разные системы образования. Дети-инофоны тоже должны сдавать итоговые экзамены. Во многих странах СНГ итоговые контрольные в школах совсем другие, у них другой подход к изучению языка. У них язык, как правило, средство общения, а у нас другая система. Наши экзамены направлены не только на формирование коммуникативной компетенции, но и на глубокое знание теории. А инофоны не настроены на такое обучение.

Как вы думаете, возможно ли воплотить идею о такой системе образования для инофонов в жизнь?

- Мы занимаемся этим уже давно и идем в нужном направлении. Я хочу верить, что это возможно. В обнинской гимназии, кстати говоря, очень строго следят за прогрессом учеников. Если школьник-инофон показывает плохую динамику, и возникают ситуации, когда ни ребенок, ни семья не хотят, он, скорее всего там не продолжит обучение. Они там и с семьями проводят большую работу. Этот прекрасный опыт необходимо будет учесть. Тогда вопрос мотивации можно будет частично решить.

- Лучше проводить эти курсы отдельно, параллельно или создавать смешанную систему?

-Совсем отделять детей-инофонов от системы все-таки нельзя. Нужно, чтобы было общение, нужен баланс. Будет продуктивнее, если они будут изучать язык отдельно, но их нужно не задерживать в таких центрах. Может быть, принятие в школу только после прохождения подготовки звучит как ограничение, но это так упростит жизнь самим детям. Они смогут быстрее найти друзей, будут себя лучше чувствовать.

Помощник министра образования Калужской области Михаил Морозов рассказал нам, что пока адаптационных школ для иностранцев в нашей стране практически нет.

Михаил Морозов

Помощник министра образования Калужской области Эту систему работы с детьми-инофонами нужно создавать с учётом всех успешных региональных практик и рекомендаций Минпросвещения, а также при содействии органов внутренних дел и миграционных центров.

В этом вопросе действительно необходима комплексная и кропотливая работа. Мы можем жить на одной земле только при условии взаимного уважения. А оно отсутствует у тех приезжих, кто не хочет подстраиваться под новые традиции и правила и учит этому же своих детей.

Судя по собранному мной материалу, законопроект будет реализован только при условии всеобщей заинтересованности и неравнодушного отношения к проблеме. Если не предпринять меры, то маленькие ряды наших учителей поредеют еще больше, а в школах будет твориться полный хаос. Хотя данная проблема касается не только школ, но и вообще всех социальных структур. Все-таки нам нужно сохранять свою культуру и не допускать ее деформации из-за нашей доброй и порой слишком широкой души.