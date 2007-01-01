В Калужской области прошел военно-исторический праздник
Местом фестиваля «Великое стояние на реке Угре 1480 года», начавшегося в субботу, 3 августа, традиционно стало Поле славы в Дзержинском районе - то самое, где стояло русское войско.
Гости и участники съехались со всей области. Мастера народных ремесел, фольклорные коллективы, реконструкторы показали свое искусство и умения. Праздник открыл Митрополит Калужский и Боровский Климент, который коснулся главных вех истории Руси и роли Божественной веры в победах наших предков.
Каждый здесь мог найти себе занятие по душе. Кто-то пробовал навыки кузнечного дела, кто-то стрелял из лука и бросал копье, кому-то понравились показательные сражения былинных витязей. А у детей особый интерес вызвала возможность освоить управление танком - маленьким, но почти настоящим - с мотором, рычагами и пушкой! А еще можно было подраться на мечах - хоть и не настоящих, зато безопасных.
Целый день над Полем славы не смолкали народные песни, гостей приветствовали вокальные ансамбли и танцевальные коллективы. Народные мастера в торговых рядах предлагали свои удивительные поделки.
Завершением праздника решено было сделать рок-концерт, на который приехали музыкальные группы из разных уголков Калужской области.
Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами....