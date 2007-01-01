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В Калужской области прошел военно-исторический праздник

Михаил Тырин
20:42 сегодня
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Местом фестиваля «Великое стояние на реке Угре 1480 года», начавшегося в субботу, 3 августа, традиционно стало Поле славы в Дзержинском районе - то самое, где стояло русское войско.

Гости и участники съехались со всей области. Мастера народных ремесел, фольклорные коллективы, реконструкторы показали свое искусство и умения. Праздник открыл Митрополит Калужский и Боровский Климент, который коснулся главных вех истории Руси и роли Божественной веры в победах наших предков.

Каждый здесь мог найти себе занятие по душе. Кто-то пробовал навыки кузнечного дела, кто-то стрелял из лука и бросал копье, кому-то понравились показательные сражения былинных витязей. А у детей особый интерес вызвала возможность освоить управление танком - маленьким, но почти настоящим - с мотором, рычагами и пушкой! А еще можно было подраться на мечах - хоть и не настоящих, зато безопасных.

Целый день над Полем славы не смолкали народные песни, гостей приветствовали вокальные ансамбли и танцевальные коллективы. Народные мастера в торговых рядах предлагали свои удивительные поделки.

Завершением праздника решено было сделать рок-концерт, на который приехали музыкальные группы из разных уголков Калужской области.

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Лента комментариев
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