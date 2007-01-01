Выставка раритетных автомобилей открылась в Калуге

Она проходит в субботу, 3 августа, на набережной Яченского водохранилища.

У сквера Волкова собралось около 130 участников.

Там показывают машины не только из нашего города, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Брянска, Тулы.

Один из самых старых автомобилей – 1933 года выпуска (на самом первом фото).

Посмотреть на все это можно бесплатно до 17:30.