Выставка раритетных автомобилей открылась в Калуге
Она проходит в субботу, 3 августа, на набережной Яченского водохранилища.
У сквера Волкова собралось около 130 участников.
Там показывают машины не только из нашего города, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Брянска, Тулы.
Один из самых старых автомобилей – 1933 года выпуска (на самом первом фото).
Посмотреть на все это можно бесплатно до 17:30.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами....
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