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Выставка раритетных автомобилей открылась в Калуге

Она проходит в субботу, 3 августа, на набережной Яченского водохранилища.
Владимир Андреев
12:22 сегодня
0 542
Читайте KP40.RU:

У сквера Волкова собралось около 130 участников.

Там показывают машины не только из нашего города, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Брянска, Тулы.

Один из самых старых автомобилей – 1933 года выпуска (на самом первом фото).

Посмотреть на все это можно бесплатно до 17:30.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами.

...
Общество
3 августа родился генерал-полковник Иван Болдин
13:13 сегодня
2 4999
Н.Влюбчивый

Деньги на выпиливание деревьев нужно брать с дорожных служб. Неоднократно видел, что при ремонте дорог и установки новых бордюров, дорожные рабочие топором обрубают кони деревьев, чтобы они не мешали создавать бетонную подушку при установке бордюров.

...
Благоустройство
В Калуге спилят деревья на улице Луначарского
12:15 сегодня
1 372
Meshootka

Новая статья заработка для псевдо"главарха"? Пятнашки ...

...
Благоустройство
В Калуге уберут куб с площадки у Дома быта
11:16 сегодня
2 1091
Meshootka

Займите "главарха" его прямыми обязанностями. Хватит уже его поделками город захламлять.

...
Благоустройство
В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта
09:53 сегодня
4 1516
ajax

рождения контр-¬адмирала Дата смерти второго сына – Фёдора – не известна.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужанина-адмирала ни враги, ни пули взять не могли
23:36 02.08
1 543
ajax

Новость - ни о чём! Информационной составляющей - "0"! Ну, и зачем она вообще напечатана????????

...
Происшествия
Два человека на квадроцикле перевернулись в Калужской области
23:26 02.08
1 557
sergey_l

Зачем вывеска с названием на газоне? Её на крышу или козырёк. И остановку можно покрасивее сделать!

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Благоустройство
В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта
19:44 02.08
4 1516
Woxel45

Очень понравился Светлогорск, тихий, спокойный. Там жить одно удовольствие, если работаешь на удалёнке. Воздух невероятный, очень много зелени и не так много людей, как в том же Зеленоградске

...
Новости партнеров
Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
19:22 02.08
10 3762
ILR

А если железнодорожники пойдут также в воскресенье - будет также или их "упакуют"?...😃

...
Авто и транспорт
Десантники перекрыли улицу Кирова в Калуге
18:51 02.08
2 4558
ILR

Сегодня опубликовал новую новость про воду на Терепце. Видно она так промодерирована, что не была опубликована, может цензура такая.🤔

...
Калуга
Терепец, Калуга, 21 век или всё-таки 15?...
18:26 02.08
1 291
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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