«Мальчика видели идущим по дороге и после этого его след пропал»: Что сейчас известно об исчезнувшем 11-летнем школьнике в Калужской области

Наш корреспондент выехал на место происшествия, в деревню Уланово Медынского района, где 31 июля пропал Амин Алиев.

Школьник попал на первую камеру, когда шел по дороге к дому в Медыни с фермы, а на второй его уже не было.

Об этом сообщила помощник координатора поиска Анна, позывной «Драма».

Уже на следующий день, 1 августа, Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в связи с пропажей ребенка. В поисках также принимают участия волонтеры из Калужской, Тульской и Московской областей, всего за два дня вышли 150 человек. Однако пока ребенка найти не удалось. Отряды, которые занимаются поисками называют «Лисы».

- Известно при каких обстоятельствах пропал мальчик?

- У них здесь находится ферма и мальчик был на ней, следил за коровами и по какой-то неизвестной причине ушел с нее. Ребенка зафиксировали камеры идущим по дороге и после этого его след пропал. Причем по ним он не доходит до своего дома в Медыни. – сообщила нашему корреспонденту «Драма».

Мы также поговорили с соседкой семьи Анной Пуховой:

Дом в Медыни, где проживает семья

- Такой добрый, вежливый и хороший мальчик. Семья живет в общежитии на третьем этаже. Он даже здесь с друзьями не гулял. Очень тихий. Прямо душа болит о нем.

Комментарий нам также дал дядя Амина Алиев Абдували:

- Амин пас коров. Отец поехал куда-то по делам, а когда вернулся увидел, что мальчика нет и коровы гуляют. Сначала сам пытался найти, но не смог, а потом уже начал паниковать и звонить во все места. У ребенка был с собой телефон, он даже сегодня включился. Когда мы с сотрудниками полиции встретились под мостом они рассказали, что проехали на высоких машинах в район, где поля, но там тоже никто ничего не видел и не слышал. Пытаемся как-то найти концы.

Помочь найти ребенка могут записи с видеорегистраторов по дорогам Медынь-Малоярославец, Медынь-Юхнов, Медынь-Кондрово, Медынь-Кременское, а также на дорогах в районе Медыни с 18:00 31 июля и до настоящего времени.

Если вам известна какая-либо информация о пропавшем мальчике, звоните по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52 или 112.