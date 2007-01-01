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«Мальчика видели идущим по дороге и после этого его след пропал»: Что сейчас известно об исчезнувшем 11-летнем школьнике в Калужской области

Наш корреспондент выехал на место происшествия, в деревню Уланово Медынского района, где 31 июля пропал Амин Алиев.
Анастасия Каторгина
16:53 сегодня
0 1568
Корреспондент на месте: Софья Фирсова
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Школьник попал на первую камеру, когда шел по дороге к дому в Медыни с фермы, а на второй его уже не было.

Об этом сообщила помощник координатора поиска Анна, позывной «Драма».

Уже на следующий день, 1 августа, Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в связи с пропажей ребенка. В поисках также принимают участия волонтеры из Калужской, Тульской и Московской областей, всего за два дня вышли 150 человек. Однако пока ребенка найти не удалось. Отряды, которые занимаются поисками называют «Лисы».

- Известно при каких обстоятельствах пропал мальчик?

- У них здесь находится ферма и мальчик был на ней, следил за коровами и по какой-то неизвестной причине ушел с нее. Ребенка зафиксировали камеры идущим по дороге и после этого его след пропал. Причем по ним он не доходит до своего дома в Медыни. – сообщила нашему корреспонденту «Драма».

Мы также поговорили с соседкой семьи Анной Пуховой:

Дом в Медыни, где проживает семья
Дом в Медыни, где проживает семья

- Такой добрый, вежливый и хороший мальчик. Семья живет в общежитии на третьем этаже. Он даже здесь с друзьями не гулял. Очень тихий. Прямо душа болит о нем.

Комментарий нам также дал дядя Амина Алиев Абдували:

- Амин пас коров. Отец поехал куда-то по делам, а когда вернулся увидел, что мальчика нет и коровы гуляют. Сначала сам пытался найти, но не смог, а потом уже начал паниковать и звонить во все места. У ребенка был с собой телефон, он даже сегодня включился. Когда мы с сотрудниками полиции встретились под мостом они рассказали, что проехали на высоких машинах в район, где поля, но там тоже никто ничего не видел и не слышал. Пытаемся как-то найти концы.

Помочь найти ребенка могут записи с видеорегистраторов по дорогам Медынь-Малоярославец, Медынь-Юхнов, Медынь-Кондрово, Медынь-Кременское, а также на дорогах в районе Медыни с 18:00 31 июля и до настоящего времени.

Если вам известна какая-либо информация о пропавшем мальчике, звоните по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52 или 112.

Пешие поисковики продолжают осматривать местность и расклевать ориентировки, проводится опрос
Пешие поисковики продолжают осматривать местность и расклевать ориентировки, проводится опрос

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

История юхновских  земель начинается со времен возведения здесь Казанского мужского монастыря, точное время его образования доподлинно не известно. Есть сведения, что монастырь в благоустроенном виде существовал как Юхновская пустынь еще до литовских завоеваний.

...
Общество
2 августа скончался уроженец Калужской области архитектор Василий Баженов
09:33 сегодня
3 5476
Mathematik

А с другой стороны, такие решётки с поперечными полосами будут меньше пропускать воды во время ливней или таяния снега, и скорее забьются мусором! И тогда они вообще перестанут пропускать воду. А этому деду надо было или каску надеть на голову или вообще прекратить ездить на велосипеде по улицам в силу своего возраста!

...
Благоустройство
После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника
20:56 01.08
4 2380
RudeBoy

Так они почти везде такие у нас.

...
Благоустройство
После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника
19:47 01.08
4 2380
VGA

Правильное решение.

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
18:22 01.08
7 2090
Елисей Цуканов

По мне надо было от атака переход в сбербанк убрать,а вот проход с площади победы на к сберу оставить,там зебра есть от островка на площадь,надо продлить и все.А теперь круг давать,чтобы на площадь попасть.Странное решение тут убирают,а по факту тоже самое на Степана Разина такой же переход,на Сквере мира около 21 века,там такое количество людей,если не больше!Там никто не жалуется почему то,такой же переход около Мебельного на Гагарина,тоже пробки..

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
18:04 01.08
7 2090
nalya

У меня собака провалилась в похожую на Тайфуне, шёл дождь и её вообще не видно было на затопленном пешеходнике! 😡попали в ловушку!

...
Благоустройство
После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника
16:03 01.08
4 2380
SergeyKLG

А может слишком много машин в городе?

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
14:59 01.08
7 2090
Василёк

аварийный участок. пора запретить там движение и сделать там пешеходную зону! пускай объезжают через водохранку.

...
Происшествия
В Калуге «Хендай» разбился на улице Гагарина
14:48 01.08
1 1633
mrTJohn

Коньки подкинул

...
Криминал
Калужанин поменял старые коньки на новые в пункте выдачи и попал под следствие
13:54 01.08
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mrTJohn

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13:51 01.08
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