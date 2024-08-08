Жители калужского села пожаловались на перебои с водой в самые жаркие месяцы

Тревожный сигнал пришел из сельского поселения Макарово Перемышльского района, где нынешнее раскаленное лето оказалось рекордным по проблемам с водоснабжением

Село Макарово стоит на обочине Тульской дороги, и, по современным меркам, оно довольно оживленное – порядка 350 жителей, как показали результаты последней переписи.

Есть тут и действующий храм, и своя площадь славы с памятником героям Великой Отечественной. Жизнь идет, назвать это местечко глухим захолустьем никак нельзя.

И от этого вдвойне странно, что в наше время люди сталкиваются с регулярной проблемой водоснабжения – одного из жизненно важных элементов инфраструктуры.

Критическая точка

К нам обратились за помощью жильцы, пожалуй, самого проблемного дома в селе – многоквартирной 2-этажки в районе местного сквера. С их слов, ситуация назрела критическая.

- Перебои с водой случались и раньше, от этого никто не застрахован, - говорит нам Елена, местный житель. – Но, я живу тут 25 лет, и такого, как в это лето, здесь не было никогда. В 40-градусную жару вода пропадала на неделю, а если и появлялась, то едва сочилась из кранов.

Больше всего не повезло жителям верхних этажей – к ним пульс водопровода не доходил вообще. А между тем это не только проблемы с готовкой, стиркой. Есть и вовсе неприятный аспект – отсутствие воды в смывных бачках туалетов. И при такой жаре, как сказали местные, квартира превращается в ад.

Следствие без причины

От перебоев страдают и жители окрестных улиц. Однако, нельзя сказать, что «обезвоживание» в окрестностях проблемного дома стало тотальным. Неподалеку есть действующая колонка, чуть дальше колодец. Вымирание от жажды поселению не грозит, да только такие варианты подходят не каждому.

Не всем пожилым людям по силам достать из колодца тяжелое полное ведро, перелить к себе и дотащить до дома. А одним ведром не обойдешься, таскать надо много. И совершенно очевидно, полноценного водоснабжения ходьба с ведрами не заменит даже молодым и сильным.

Глава сельского поселения предлагает попробовать воду из местного колодца

И что самое странное в этой ситуации, нет единства в понимании причин печального положения сельчан. Водоканал, Управляющая компания, сельская администрация, жители – все называют разные версии.

- Аварий, прорывов на трубопроводе у нас нет, - говорит глава Макаровской администрации Людмила Ефремова. – На скважине установлена станция обезжелезивания воды, а железа у нас много – фильтры забиваются. После чистки, которую проводит Калугаоблводоканал, вода идет лучше. Вот одна из возможных причин. А может, износились насосы.

Правда, чистка эта, по словам местных, делается не очень регулярно. Да и обильные поливы в жаркое лето отбирают свою долю у энергии потока.

Водоканал в свою очередь кивает на состояние внутренних коммуникаций в доме – говорит, проверяйте свои трубы, давление на дом подается нормативное. Но тут есть одна нестыковка.

Нормативное давление жители наблюдают, когда из близстоящей водонапорной башни начинает через верх переливаться вода. В такие дни домашние водопроводы работают на загляденье. Невзирая на «плохие» трубы.

На окраине системы

- Вообще, скважин, как и башен в селе по две, - продолжает Людмила Валентиновна. – Этот район питается, в основном, от дальней. Общая протяженность трубопроводов около шести км, и проблемные улицы, дома – они все стоят на краю этой системы.

И действительно, коль уж вода протискивается через «кровеносную систему» всего села, ждать бодрую мощную струю из крана не приходится.

Последние годы, когда ситуация с напором в кранах стала ухудшаться, некоторые обзавелись домашними насосами повышения давления. Решение в какой-то мере эффективное, но не для всех. Ведь чем лучше насос нагнетает воду у тебя, тем хуже она льется у соседей. А если в небольшом доме их одновременно включат два, три?

Справедливости ради, жители не ждут у моря погоды.

- Я купила эту квартиру год назад, и никаких проблем с водоснабжением не обнаружила, - говорит еще одна из жительниц, Алла Анатольевна. – Когда наши краны пересохли, пошла по инстанциям. Обращалась в районную управляющую компанию, в Облводоканал. Не дождавшись улучшений, приехала на встречу с главой районной администрации, написала письмо губернатору.

Между тем, даже просидев месяц без воды, люди платят за ее подачу полную стоимость.

- Считаем, что проблема в неправильной и недостаточной подаче давления в систему, - говорят местные. – Ждем, что Облводоканал начнет более ответственно и добросовестно относиться к своим задачам и к нашим проблемам.

Слово и дело

Мы связались с руководством Облводоканала. Официальный ответ за подписью пришел быстро, цитируем его дословно:

А. Н. Скуборев, заместитель гендиректора "Калугаоблводоканал" «Специалистами предприятия проведено обследование системы водоснабжения с. Макарово Перемышльского района, по результатам которого принято решение о замене насоса на скважине. Указанные работы запланированы к исполнению до 08.08.2024 г.»

А уже на следующий день нам звонили счастливые сельчане и говорили, что приехала бригада для замены насоса!

Трудно сказать, что послужило причиной столь молниеносной реакции: хождение ли по инстанциям, обращение к властям, а может даже наше обращение в Облводоканал. Если же ремонт был плановым, почему об этом не знали местные власти?

Лед тронулся

Главное, что лед наконец тронулся и надежда оправдалась. Рады за жителей села Макарово. Жаль только, что реакция на проблему сильно запоздала, и самые жаркие месяцы превратились для них в испытание.