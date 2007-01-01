Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Концерт для детей или может хореографическое представление? Каждый сможет выбрать для себя сам.
Подробнее об этих и других мероприятиях читайте в нашей традиционной еженедельной афише.
Итак, начнем!
Калужская областная филармония (Ленина, 60)
2 августа в 19:00 состоится концерт «Музыка сквозь времена». (6+)
Солисты калужской областной филармонии исполнят музыкальные произведения известных кинолент. В этот список вошли, в том числе, «Старый рояль», «О, молодые генералы», «Ветер перемен» и другие хиты времен СССР. В программе принимают участие Заслуженная артистка Калужской области Ирина Самойлова, а также Заслуженный артист России Анатолий Понамарев.
8 августа в 11:00 пройдет концерт для детей «Щенок, с которым никто не дружил» по мотивам одноимённого произведения Дюлы Урбана. (0+)
Это история о приключениях щенка по имени Петрик. Другие собаки обижают и дразнят малыша за то, что он другого цвета. Никто не хочет с ним играть и дружить, поэтому главному герою приходится оставить свой родной дом, чтобы найти настоящего друга. Причем он не только сможет его обрести, но и спасет весь город от страшной угрозы.
Вечером 8 августа состоится хореографическое представление «По земле Калужской». (6+)
Калужский край богат своим культурно-историческим наследием. В нашем регионе родились и вели творческую деятельность известные композиторы, среди которых Николай Раков, Серафим Туликов, Георгий Шендерев и другие. Калужская область имеет и свою «изюминку» - народные художественные промыслы и ремесла.
В концертной программе зрителям представят разнохарактерные хореографические композиции и постановки, которые созданы на основе самобытного калужского фольклора, колоритного стиля исполнения танца. Ансамбль познакомит с музыкой знаменитых земляков, используя исторические и бытовые сюжетные линии.
9 июля в 19:00 пройдет концерт «Ожившая музыка». Фестиваль. (12+)
Зрителям представят лучшие хиты мировой рекламы в оригинальном музыкальном исполнении. Саундтреки классических музыкальных произведений, которые использовались известными режиссерами в рекламных фильмах разных лет, воспроизведет Симфонический оркестр им. С.Т. Рихтера Калужской областной филармонии. А на большом экране будет идти демонстрация картин. Музыканты исполнят произведения Шостаковича, Чайковского, Россини и других. Открывать программу будет Увертюра Россини к опере «Сорока-воровка».
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....