Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни

Лето не балует таким большим количеством событий, которые есть в другие времена года, однако кое-что для калужан и гостей города все же подготовили.

Концерт для детей или может хореографическое представление? Каждый сможет выбрать для себя сам.

Подробнее об этих и других мероприятиях читайте в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, начнем!

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

2 августа в 19:00 состоится концерт «Музыка сквозь времена». (6+)

Солисты калужской областной филармонии исполнят музыкальные произведения известных кинолент. В этот список вошли, в том числе, «Старый рояль», «О, молодые генералы», «Ветер перемен» и другие хиты времен СССР. В программе принимают участие Заслуженная артистка Калужской области Ирина Самойлова, а также Заслуженный артист России Анатолий Понамарев.

8 августа в 11:00 пройдет концерт для детей «Щенок, с которым никто не дружил» по мотивам одноимённого произведения Дюлы Урбана. (0+)

Это история о приключениях щенка по имени Петрик. Другие собаки обижают и дразнят малыша за то, что он другого цвета. Никто не хочет с ним играть и дружить, поэтому главному герою приходится оставить свой родной дом, чтобы найти настоящего друга. Причем он не только сможет его обрести, но и спасет весь город от страшной угрозы.

Вечером 8 августа состоится хореографическое представление «По земле Калужской». (6+)

Калужский край богат своим культурно-историческим наследием. В нашем регионе родились и вели творческую деятельность известные композиторы, среди которых Николай Раков, Серафим Туликов, Георгий Шендерев и другие. Калужская область имеет и свою «изюминку» - народные художественные промыслы и ремесла.

В концертной программе зрителям представят разнохарактерные хореографические композиции и постановки, которые созданы на основе самобытного калужского фольклора, колоритного стиля исполнения танца. Ансамбль познакомит с музыкой знаменитых земляков, используя исторические и бытовые сюжетные линии.

9 июля в 19:00 пройдет концерт «Ожившая музыка». Фестиваль. (12+)

Зрителям представят лучшие хиты мировой рекламы в оригинальном музыкальном исполнении. Саундтреки классических музыкальных произведений, которые использовались известными режиссерами в рекламных фильмах разных лет, воспроизведет Симфонический оркестр им. С.Т. Рихтера Калужской областной филармонии. А на большом экране будет идти демонстрация картин. Музыканты исполнят произведения Шостаковича, Чайковского, Россини и других. Открывать программу будет Увертюра Россини к опере «Сорока-воровка».