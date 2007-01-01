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Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни

Лето не балует таким большим количеством событий, которые есть в другие времена года, однако кое-что для калужан и гостей города все же подготовили.
Анастасия Каторгина
19:00 сегодня
0 356
Читайте KP40.RU:

Концерт для детей или может хореографическое представление? Каждый сможет выбрать для себя сам.

Подробнее об этих и других мероприятиях читайте в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, начнем!

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

2 августа в 19:00 состоится концерт «Музыка сквозь времена». (6+)

Солисты калужской областной филармонии исполнят музыкальные произведения известных кинолент. В этот список вошли, в том числе, «Старый рояль», «О, молодые генералы», «Ветер перемен» и другие хиты времен СССР. В программе принимают участие Заслуженная артистка Калужской области Ирина Самойлова, а также Заслуженный артист России Анатолий Понамарев.

8 августа в 11:00 пройдет концерт для детей «Щенок, с которым никто не дружил» по мотивам одноимённого произведения Дюлы Урбана. (0+)

Это история о приключениях щенка по имени Петрик. Другие собаки обижают и дразнят малыша за то, что он другого цвета. Никто не хочет с ним играть и дружить, поэтому главному герою приходится оставить свой родной дом, чтобы найти настоящего друга. Причем он не только сможет его обрести, но и спасет весь город от страшной угрозы.

Вечером 8 августа состоится хореографическое представление «По земле Калужской». (6+)

Калужский край богат своим культурно-историческим наследием. В нашем регионе родились и вели творческую деятельность известные композиторы, среди которых Николай Раков, Серафим Туликов, Георгий Шендерев и другие. Калужская область имеет и свою «изюминку» - народные художественные промыслы и ремесла.

В концертной программе зрителям представят разнохарактерные хореографические композиции и постановки, которые созданы на основе самобытного калужского фольклора, колоритного стиля исполнения танца. Ансамбль познакомит с музыкой знаменитых земляков, используя исторические и бытовые сюжетные линии.

9 июля в 19:00 пройдет концерт «Ожившая музыка». Фестиваль. (12+)

Зрителям представят лучшие хиты мировой рекламы в оригинальном музыкальном исполнении. Саундтреки классических музыкальных произведений, которые использовались известными режиссерами в рекламных фильмах разных лет, воспроизведет Симфонический оркестр им. С.Т. Рихтера Калужской областной филармонии. А на большом экране будет идти демонстрация картин. Музыканты исполнят произведения Шостаковича, Чайковского, Россини и других. Открывать программу будет Увертюра Россини к опере «Сорока-воровка».

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Лента комментариев
nalya

У меня собака провалилась в похожую на Тайфуне, шёл дождь и её вообще не видно было на затопленном пешеходнике! 😡попали в ловушку!

...
Благоустройство
После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника
16:03 сегодня
2 1748
SergeyKLG

А может слишком много машин в городе?

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
14:59 сегодня
5 1380
Василёк

аварийный участок. пора запретить там движение и сделать там пешеходную зону! пускай объезжают через водохранку.

...
Происшествия
В Калуге «Хендай» разбился на улице Гагарина
14:48 сегодня
1 1031
mrTJohn

Коньки подкинул

...
Криминал
Калужанин поменял старые коньки на новые в пункте выдачи и попал под следствие
13:54 сегодня
1 530
mrTJohn

Стали известны подробности

...
Происшествия
Стали известны подробности о смертельном ДТП в Калужской области
13:51 сегодня
1 1236
Василёк

вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы.

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
13:20 сегодня
5 1380
Василёк

и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф.

...
Благоустройство
После гибели велосипедиста в Калуге изменили решетку дождеприемника
13:15 сегодня
2 1748
нико

Правильное решение. И не надо говорить,что бабушкам трудно пройти 100 метров до соседнего перехода.В многих местах ,только до автобусной осановки или магазина, нужно пройти не одну сотню метров. Невозможно около каждого дома построить переход.

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
13:15 сегодня
5 1380
bmnw

Можно было подойти к проблеме этого затора по-другому: перекрыть на этом куске автомобильное движение, а автомобили пустить через Степана Разина, Тульскую, Энгельса

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
11:44 сегодня
5 1380
SergeyKLG

"а также в районе сквера Защитников Отечества." А тут безопасно? У жителей спросили мнение о переносе перехода? Или только у водителей? Пробок меньше не станет.

...
Авто и транспорт
Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
11:28 сегодня
5 1380
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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