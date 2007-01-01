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Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки

У художницы необычный взгляд на городской пейзаж.
Татьяна Светлова
18:55 сегодня
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Фото автора
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На днях Саша Леонова (Чуракова) представила серию работ «Калужская летопись».

Она - о жизни домов, старых одноэтажных домиков частного сектора и панельных пятиэтажек калужских дворов.

Свои работы Саша называет добрыми картинками.

Типовые хрущевки на её рисунках не кажутся тоскливыми и неказистыми, они живые и совершенно разные по настроению. Художница здорово передает их характер, атмосферу.

Кто-то здесь живет сейчас, вешает спутниковые тарелки на пластиковое окно и пытается приспособить маленькие комнаты к современной жизни, а у кого-то хрущёвка ассоциируется с советским прошлым, с детством, с запахом бабушкиных пирогов, свистящим чайником на пятиметровой кухне, холодильником ЗиЛ, коврами на стенах и тусклым светом в подъезде.

Саша Леонова умеет увидеть на городских улицах детали, невидимые простым прохожим.
Саша Леонова умеет увидеть на городских улицах детали, невидимые простым прохожим.

- Если к хрущёвке относишься тепло, это передается и на картинках., - говорит Саша. –Когда ты рисуешь и хочешь подчеркнуть какие-то индивидуальные моменты, вглядываешься в окошки.

В каждом - своя жизнь: где-то готовят ужин, где-то ссорятся, где-то мирятся, с детьми играют. И шторки занавешены по-разному. Нет ничего одинакового, типового.

Рисует Саша линером и маркерами. Свой стиль называет сочетанием реализма и сюрреализма с гротескными преувеличением.

Говорит, что здесь эксперимент чистой воды, и линер оказался податливым для эксперимента. Работы получаются практически открыточными.

Когда Саша поступала в Союз художников в Москве, там долго всматривались в ее рисунки, говоря: «Да это вы принты привезли». Пришлось вскрывать работы и показывать следы маркеров.

Ул. Чехова.
Ул. Чехова.

Гуляя с детьми

Саша Леонова - коренная калужанка. Но художников в ее семье не было. Мама Саши – педагог в школе, папа закончил Бауманский, но 30 лет прослужил в армии, сейчас работает на заводе.

Когда Саша была маленькой, мама иногда брала ее к себе на работу в школу, где кипела творческая жизнь. Ученики участвовали в самодеятельности, рисовали стенгазету. И Саша вместе с ними.

Рисовать ей нравилось, поэтому родители отвели её в художественную школу.

А в обычной школе у Саши проявился интерес к точным наукам. И она выбрала физико-математическое направление. Училась хорошо, школу закончила с медалью. 

-  Саша училась в классе, где классным руководителем была её мама. И школьная жизнь у них была очень насыщенной, столько разных мероприятий, - рассказывает папа художницы Юрий Леонов. – А я ходил  с фотоаппаратом, всё снимал, потом скидывал на компьютер и обрабатывал в фотошопе.

И Саша рядом садилась, смотрела, ей было интересно. После школы она поступила в обнинский институт атомной энергетики, который закончила с красным дипломом. По профессии она графический дизайнер.

   После вуза Саша несколько лет работала на заводе «Самсунг» веб-дизайнером, ей нравилось сочетание технической стороны и творчества.

Потом была индивидуальным предпринимателем - занималась графическим дизайном.

А городские зарисовки стала делать, гуляя с детьми. Их у художницы трое: старшей дочке Насте 12 лет, Маше – 4 года и младшему Ване всего пять месяцев.

А эти зарисовиа сделаны во времена ковида.
А эти зарисовиа сделаны во времена ковида.

- Работы выполнены линером и цветными маркерами, потому что это был самый ходовой материал, когда я гуляла с детьми. И я всегда работаю от деталей.

Для этого необходимо проявлять внимание ко всему, цепляться за мелочи. Например, увидела старушку, у которой пуговка висит. Я от этой детали и иду. В этих мелких характеристиках и кроется общая суть.

И у каждого места есть домовой, который мне помогает. Потому что, когда я прихожу в интересное для себя место, оно начинает раскрываться, начинают проявляться люди, которые там живут. И получается передать его характер. Людей на моих работах мало, но их присутствие – во всем.

«Становлюсь невидимой»

- Я не работала с элементами Калуги, которые принято считать достопримечательностями, знаковыми местами, - объясняет Саша. - Как правило, рисую на прогулках, и это близлежащие к моему дому места, например, ул. Стекольная.

Когда глаз зацепился за одну деталь, ищу другую рядом. И, если вижу, что их достаточно, чтобы построить композицию, беру альбомчик, ставлю коляску и - за работу.

Отдельная история – прохожие, местные жители. Кто-то моё внимание к объекту оценивает как угрожающее. Подбегали дети, спрашивали от лица родителей, что я тут делаю.

Когда рисовала дом на ул. Стекольной, подошли соседи, говорят: «Вот, дожили, уже описывают у них всё».

Ул. Стекольная. Линер, художественные маркеры.
Ул. Стекольная. Линер, художественные маркеры.

Иногда местные жители просят прислать фото рисунка. Как-то я взяла  маркеры, водрузила их на коляску, нашла интересное место, укрылась зонтиком, стою, рисую.

Владелец соседнего дома, кричит с третьего этажа: «Что ты там делаешь?» Я ему доходчиво объяснила. Он говорит: «Запиши мой телефон, нарисуешь, пришлешь».

Ещё я заметила, что иногда становлюсь невидимой для людей. Несколько раз работала на пл. Победы, так там меня сбивали велосипедисты, прохожие. Такое ощущение, что меня в этот момент на площади не было.

Место силы

На многих работах Саши главный объект - деревья.

- С деревом у меня своя история, - подтверждает художница. -  Люблю рассматривать деревья. В каждом городе они свои. Они характеризуют наш город.

И на моем рисунке не дерево у дома, а дом у дерева. Потому что через образ дерева видны хозяева, всё видно. У меня в рисунке к деревьям трепетное отношение.

Люблю прогуляться по лесу, потому что он позволяет проявить внимание к деталям.

Летом я в основном живу в деревне. Для меня это место силы. На одной из работ изображена моя деревня Холмы Перемышльского района, мое родовое гнездо, деревянные двери, которые открывали и закрывали мои предки.

И, когда соприкасаешься с этими дверьми, такое впечатление, что происходит рукопожатие с прадедами. 

«А на том берегу».
«А на том берегу».

«Люблю наблюдать за детскими рисунками»

Насте, старшей дочке Саши, сейчас больше интересен спорт – гимнастика, хотя она неплохо рисует, у нее здорово получаются характерные персонажи. Младшей дочке Маше пока нравится рисовать.

-  Я люблю наблюдать за детскими рисунками, детское творчество самобытное, - говорит Саша. - Я никогда не хотела его корректировать, потому что оно позволяет выявить какие-то психологические проблемы. И с художественной точки зрения рисунки выразительные.

Я заметила, что у детей на бессознательном уровне идёт переработка того, над чем ты работаешь, какие материалы, темы берешь. Старшая дочка возвращается к этим темам, по-своему их интерпретируя.

У меня была серия состояний: любовь, счастье, свобода, благодарность… И Настя эти темы взяла, но по-своему переработала.

Я сделала папку, где были мои рисунки и рядом – дочкины и для меня они были ценней. 

Первая персональная выставка Саши Леоновой
Первая персональная выставка Саши Леоновой

Сейчас у Саши Леоновой есть идея выпустить свои работы в виде открыток. Они хорошо смотрятся в маленьком формате 10х15, становятся уютными, их приятно держать в руках.

А пока выставку ее работ можно увидеть в  кофейне на перекрестке ул. Суворова и Московской.   

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