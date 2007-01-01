«Поведение медведя непредсказуемо»: Что делать при встрече с хищниками

Диких животных замечают в окрестностях многих населенных пунктов, сообщили 26 июля в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Министерство объяснило это тем, что появились молодые особи, начавшие самостоятельную жизнь и не имеющие достаточных навыков добычи пищи в дикой природе. Одна из причин и наличие вблизи жилья человека и легкодоступной пищи.

Чтобы хищники не подходили к жилью, рекомендуется окашивать траву, включать освещение и убирать пищу, которую не съели домашние животные. Частные дома лучше огораживать.

- Если появившиеся в населенном пункте лисица, волк или медведь представляют угрозу жизни и здоровью граждан, необходимо оперативно вызвать на место сотрудника полиции, который имеет право принять меры в соответствии с действующим законодательством, - рассказали в министерстве.

Сейчас в калужских лесах насчитывается 52 медведя. Совсем недавно, в начале июля, произошёл шокирующий случай: один из таких хищников загрыз 80-летнего мужчину в Износковском районе.

Умный и сильный

О том, почему так много медведей в наших лесах и, что делать при встрече с ними и с другими хищниками, мы обсудили с директором Калужского центра реабилитации диких животных «Феникс» биологом Вероникой Матюшиной.

Директор Калужского центра спасения диких животных «Феникс» биолог Вероника Матюшина

- Вероника, расскажите, почему так много медведей стало в наших лесах?

- Я бы не сказала, что их много и раньше косолапых было меньше. Есть постоянные популяции, есть приходящие. Сейчас увеличивается миграция животных как естественная, так и связанная с различными событиями. Они уходят туда, где тише и спокойнее, а также больше кормовой базы.

- Насколько опасен медведь для человека?

- Медведь представляет большую опасность для человека. Это сильное животное, очень умное, практически как примат, и его поведение бывает непредсказуемо. Но если человек работает долго с медведями, он знает особенности данного животного и может не допустить чрезвычайной ситуации.

- Что делать, чтобы избежать столкновения с медведем?

- Когда люди идут в лес, они не должны идти тихо, нужно идти громко. Даже если вы один пошли с корзинкой по грибы, идите и читайте стихи, пойте песни, якобы с кем-то переговаривайтесь, то есть обозначьте громкими звуками своё присутствие. Животные вас услышат и не подойдут. Они первыми постараются убраться с вашей дороги.

- Какую ошибку допустил пенсионер из Износковского района, если его съел медведь?

- Во-первых, мужчина пошел с собакой гулять, она лает, это раздражает и провоцирует зверя. Во-вторых, по фото, которое я видела, могу сказать, что медведь не здоров. Он либо очень старый, либо больной. Поэтому он не просто убил человека, а начал его есть.

- Что будет с этим медведем-людоедом?

- Сейчас обдумывают как его поймать, это нелегкий процесс. Даже при старости он умен и осторожен. А жителям Износковского района надо помнить о том, что у них бродит опасное животное, с которым встречи стоит избегать.

Не смотрите в глаза

- Как действовать, если встреча с медведем все-таки произошла?

- Как правило, животное, которое тоже с вами сталкивается неожиданно, например, на малиннике, даёт о себе знать, поднимаясь во весь рост. Медведь плохо видит, но хорошо слышит и чувствует.

Вы его увидели, зафиксировали, не смотрим в глаза, а просто фиксируем животное, и спокойно, тихо отходим назад на 100 шагов или больше, не поворачиваясь спиной.

Медведь опустится вниз, начнет дальше доедать свою малину, вы ему перестанете быть интересны.

Хищник за вами не побежит, если только вы не споткнётесь и не упадёте. В таком случае у него сработает рефлекс преследования.

- Есть такая теория, что нужно притвориться мертвым, чтобы медведь тебя не съел, это так?

- Медведи неграмотные, они книжек не читают, поэтому не знают, что там про них пишут. По весне, когда животное просыпается, если оно достаточно сыто, то не нуждается в какой-то подкормке. Но бывает так, что не очень хорошая была осень, не так много хищник набрал жира. И медведь, когда проснется, охотно будет поедать падаль. Прикидываясь этой самой падалью, вы очень сильно рискуете.

- Еще говорят, что при встрече с медведем нужно показаться выше, подняв над собой рюкзак или портфель, так ли это?

- Поднятый рюкзак или куртку он может воспринять как угрозу и плюс не факт, что вы будете выше. С маленьким медвежонком, который вышел без мамы, это может сработать, а с большим уже нет.

Между собой медведи отмечают, кто выше, когда делят территорию, они ставят задиры. Хищник становится около большого дерева, во весь рост, и когтями делают задиру. Второй медведь приходит и ставит свою. Если его, задира, ниже, он понимает, что лучше отсюда уйти, а если выше, то может быть стычка. Территориальный вопрос для животных один из самых главных. Есть хитрецы, которые могут подкатить какой-нибудь камень или бревно и встать на него, тем самым его задир будет выше.

Опасные места

- Где помимо Износковского района у нас водятся медведи?

- Есть в Перемышльском районе, Козельском, Ульяновском, в Юхновском самка с детенышами отмечается каждый год. Причем правила, о которых я рассказала, чтобы избежать встречи с медведем, распространяются и на других хищников. Обозначаем себя громко и стараемся не ходить там, где животные оставляют следы. Лоси, например, оставляют сдернутую или съеденную кору, поломанные ветки на высоте.

Что касается более мелких животных, с которыми сталкиваются в жилых массивах, это лисы, енотовидные собаки, самое первое правило – не кормить! Животное быстро приучится, а оно может оказаться бешеным. Любите зверюшек на расстоянии.

Сбиваются в стаи

- А что насчет диких собак, так называемых парий, насколько они опасны?

- Это одичавшие животные, которые когда-то были домашними, и таковыми они уже не станут ни при каких обстоятельствах. Парии наносят весьма существенный ущерб как дикой фауне, так и домашним животным, потому что они не боятся человека, в отличие от остальных диких животных, которые стараются его избегать. Парии сбиваются в стаи и, если вас она окружит, шансов на спасение мало.

- Как можно от них спастись, также громко себя вести в лесу?

- Здесь может быть по-разному. У меня ребенок, например, отбивался едой. Она накидала им угощений и пока собаки трапезничали, быстро ушла спокойным шагом. А так, трудно предсказать, как поведет себя стая. Если они вас воспринимают как угрозу или как бы потенциальную еду, вас сможет спасти только умение хорошо стрелять.

Не лезь на рожон

- Совсем недавно по нашим калужским улицам пробегал лось. Как себя вести при встрече с ними?

- Молодая лосиха забежала. Подключились охотоведы, Минприроды, блокировали ей выход в центр города и выпустили в зеленую зону. Как себя вести? Не лезть на рожон. Дикое животное, напуганное в городе, это двойной стресс. Соответственно, он в 10 раз опаснее, чем в спокойном состоянии.

- Если бы они его не смогли загнать в зеленую зону, что пришлось бы делать?

- Мы бы искали ветеринарное ружье с дротиками. Рассчитывали бы дозировку снотворного. Брали бы потом после этого крепких парней, человек восемь с носилками, которые могли бы загрузить в какой-нибудь грузовичок спящего лося. Причем ему надо было бы вколоть тут же антидот, чтобы животное не умерло, а затем вывести в зеленую зону. Это была бы целая спасательная операция.

- У нас вообще реально это сделать?

- 50 на 50. Поиски ружья – самая большая проблема. Есть одно у сотрудников службы отлова. Люди, насмотревшись BBC, Animal Planet, считают, что у нас везде есть государственные службы, которые имеют вертолёт и кучу народа с оружием. Но на самом деле нигде нет таких служб. Они все частные и они все работают за деньги, а не за идею.