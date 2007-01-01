+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Психолог из Калуги рассказала, что в момент скуки и усталости человек более уязвим, а гаджеты способны затягивать
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Психолог из Калуги рассказала, что в момент скуки и усталости человек более уязвим, а гаджеты способны затягивать

Как найти баланс между реальной жизнью и виртуальной.
Татьяна Светлова
18:38 сегодня
0 259
Читайте KP40.RU:

Психолог Калужского областного центра медицинской профилактики Наталья АРХИПОВА рассказала, как пользоваться гаджетами, чтобы не навредить своей психике.

Особенно это касается детей и подростков.

Сейчас они все время зависают в смартфонах, и на них льется постоянный поток информации.

Копятся проблемы

- Современный мир трудно представить без цифровых устройств. Мы пользуемся ими при общении с друзьями: созваниваемся, переписываемся, играем, смотрим фильмы, находим интересную информацию, готовим доклады, читаем, слушаем аудиокниги…

При этом разработчики соцсетей опираются на опыт создателей азартных игр - на принцип поощрения и наказания, на наше стремление получать социальное одобрение, учитывают и другие потребности: необходимость в общении, самореализации и т.д.

Специальные программы (алгоритмы) запоминают наши действия в сети, затем предлагают интересную нам информацию, а потом начинают предлагать другую, пытаются поменять наше мировоззрение для выгоды третьих лиц.

Когда у человека есть свои стремления, цели, мечты, это вряд ли удастся. Но в момент скуки и усталости люди более уязвимы, снижен контроль, хочется отвлечься, а гаджеты способны затягивать …

Постепенно человек все больше погружается в информационную среду, уходит от реальности, становится эгоистичнее, отказывается от людей и вещей, которые ему были важны раньше.

Он раздражен, груб, обижен, капризен, на простые вопросы реагирует неадекватно, агрессивно, вместо конструктивного диалога. Копятся непонимание и проблемы.

Контролируйте время

Наталья Архипова Наталья Архипова
психолог

В цифровых технологиях нет ничего плохого. Проблема в том, как мы используем эти технологии. И их можно использовать с пользой для себя.

-Цифровая среда - это только инструмент. Относитесь к нему ответственно и контролируйте своё самочувствие.

Как себя чувствуете до и после выхода в сеть? Наблюдайте за собой: болит ли голова, шея, портится ли настроение? Хочется ли продолжать повседневные дела, хватает ли сил? Не осложняется ли общение? Вы по-прежнему вежливы и внимательны к окружающим? При ухудшении - сократите время взаимодействия с устройствами.

Контролируйте время. Бывает, что мы думаем, что берём телефон на минутку, а потом оказывается, что на несколько часов выпадаем из жизни. Максимально суммарное время использования цифровых устройств, включая работу на уроке и досуг не должно превышать:

для учащихся 1-2 класса - 80 мин,

3-4 класса - 90 мин,

5-9 класса - 120 мин,

10-11 класса - 170 мин.

Обычно дети, постоянно сидящие в гаджетах, смотрят похожую информацию или играют в игры, принимая однотипные решения. В реальности же приходится сталкиваться с нестандартными задачами.

Поэтому если есть цель - используете гаджеты. Достигли цели, получили результат, довольны - переходите к другому делу или отдыху.

Скучно, устали, плохое настроение и хочется посмотреть что-то интересное - определите сколько времени можно на это потратить и включите будильник.

Проверенные источники

- Информации в сети много. Лучше отказаться от страниц, носящих спорный, агрессивный, токсичный и однозначно бесполезный для вас контент. Критерии полезности каждый определяет для себя сам.

Эффективность использования технологий можно измерить соотношением между затраченным временем и вынесенной ценной информацией.

Просуммируйте экранное время за день, неделю. Что запомнилось, пригодилось из увиденного? В конце дня, недели сравните записи.

Уважайте себя и других. Информацию подвергайте сомнению, читайте материалы из разных источников, старайтесь составить обо всем личное мнение.

Распространяйте только ту информацию, в которой вы полностью уверены. Не забывайте, что интернет помнит все, и не вся информация подходит вам.

Выбирая игры

- Компьютерные игры, как правило, бесконечны (прошел один уровень, следует другой). Только в игре есть несколько жизней и пройти на руках, гораздо легче, чем в реальности.  

Перед игрой подумайте: чему она может научить? Вам это надо? Определите время, которое вы готовы на это потратить. Время невосполнимо.

Живите в реальности

Гаджеты не должны заменять живую активность. В первую очередь - здоровый образ жизни, режим дня, отдых и развлечения офлайн, занятия спортом, танцами, игрой на музыкальном инструменте, пение, творчество, а также настольные игры, квесты. Старайтесь добиваться успеха именно в реальной жизни.

 Для лучшего результата

-  Делать несколько дел одновременно сложно. Мозг, переключаясь с одной задачи на другую, теряет часть информации, замедляет мышление.

Продуктивность падает, когда переключение между задачами вызвано внешним раздражителем.

Даже не читая мобильное уведомление, а просто отвлекаясь на него, для возвращения к прежней сосредоточенности на задаче потребуется 1,5-2 минуты.

Занятому каким-то делом человеку, чтобы восстановиться после телефонного разговора, потребуется 15 минут. Цена за переключение внимания - потеря времени и продуктивности.

Целенаправленное мышление (обдумывание, рассуждение, планирование, фантазирование, творчество, изобретение и другое) нуждается в сосредоточенности, устойчивости внимания и последовательности в решении задач.

Мыслительная деятельность энегозатратна, человек легко устает.

Для дозаправки мозга энергией, необходим отдых. В этот момент вся поступившая информация упорядочивается, нужная - сохраняется. Отдых поддерживает остроту мышления. Восстанавливаешься, отдыхая, слушая музыку или гуляя на природе.

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами.

...
Общество
3 августа родился генерал-полковник Иван Болдин
13:13 сегодня
2 5100
Н.Влюбчивый

Деньги на выпиливание деревьев нужно брать с дорожных служб. Неоднократно видел, что при ремонте дорог и установки новых бордюров, дорожные рабочие топором обрубают кони деревьев, чтобы они не мешали создавать бетонную подушку при установке бордюров.

...
Благоустройство
В Калуге спилят деревья на улице Луначарского
12:15 сегодня
1 567
Meshootka

Новая статья заработка для псевдо"главарха"? Пятнашки ...

...
Благоустройство
В Калуге уберут куб с площадки у Дома быта
11:16 сегодня
2 1350
Meshootka

Займите "главарха" его прямыми обязанностями. Хватит уже его поделками город захламлять.

...
Благоустройство
В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта
09:53 сегодня
4 1652
ajax

рождения контр-¬адмирала Дата смерти второго сына – Фёдора – не известна.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужанина-адмирала ни враги, ни пули взять не могли
23:36 02.08
1 636
ajax

Новость - ни о чём! Информационной составляющей - "0"! Ну, и зачем она вообще напечатана????????

...
Происшествия
Два человека на квадроцикле перевернулись в Калужской области
23:26 02.08
1 655
sergey_l

Зачем вывеска с названием на газоне? Её на крышу или козырёк. И остановку можно покрасивее сделать!

...
Благоустройство
В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта
19:44 02.08
4 1652
Woxel45

Очень понравился Светлогорск, тихий, спокойный. Там жить одно удовольствие, если работаешь на удалёнке. Воздух невероятный, очень много зелени и не так много людей, как в том же Зеленоградске

...
Новости партнеров
Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
19:22 02.08
10 3830
ILR

А если железнодорожники пойдут также в воскресенье - будет также или их "упакуют"?...😃

...
Авто и транспорт
Десантники перекрыли улицу Кирова в Калуге
18:51 02.08
2 4900
ILR

Сегодня опубликовал новую новость про воду на Терепце. Видно она так промодерирована, что не была опубликована, может цензура такая.🤔

...
Калуга
Терепец, Калуга, 21 век или всё-таки 15?...
18:26 02.08
1 340
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImpyUnVza05scHBPU3lac1IzODdINHc9PSIsInZhbHVlIjoiVUN5L1I4Yjd3c3NmSDBKeFZEVURTV0thQXNqRW1ucm5qSm5Pa3VTYm1FRHdLWmJWd0M5NUFqUTNNb3ZkbzAxMjdEcW9SaklSREFNWnIxVmdjMDUxa2cycUZTTXplVFVQWDBzUkJ6R1V6b1hUZDZsWnJPL0VGRmhKMDZWMHVoMDNLSkFJNG1sODliN09ZL3V3bDdtOGpncjZObWdHMndZTDROVVJqUFZXUU9YRTRhWmxCQXFISlYyd0hXMldjemtWeW5qeVJBYXhlR1RQSEdIL1p6WGptcXJ4cmo1dllVRTV4LzVsR05ZaUJJUko3ODBYM0Irc1BvRS9WU1JWN3FmOGE2cy9JeUV1N0hyUTBwT3VDZHZId2ViSWFKMGZ5UlRJaDcrVGZ5NWVCaGNwbG9tUWU2VHdnZWQwUzZSQkJqdTdlKzhhWkxrNTVMY2JudCt1RHNJUjhqOVJMaGZaMzdQS1lRQVAyc3BkNkFha1ZFMU1zcmwvZWV1Um1zZHJ4ZTdickhzam54RFNiWlE0UU1GUy9FN3FOVCtIRGlTSm4xY09Uc3RqeXJSVFZ1VE4xWnFCVkFhRHFWRnRWSW41Uld2ekp6VllCYzZPakZyUmt5M0JReGVyZjZvMDkvL0ZpZVpCSm8wUEhiLzVxSDd2WEl0OEh0UmRKdTJNUituVVpyQmhTVjk2V3JhTnR6UmpwR0hucnVEb2E1WnQwZGJwT2EyY01xQUl6K3V4YmJXK0pUV2NEUWhmbHRDUVBnUlBQbHl4WG8yZnBiRElrM0JZTDRRRXlxYmhsc0JQWUpRL2UrZU9yTE1GUm1ETjBzTURFRWlnSW9jcmlLN3hJUTRSR1YxOSIsIm1hYyI6IjJlMDFhYTA0YjBhMDRjMjNmZDhmMjM3NDBjODVhYzMyM2QxYWYyMDMyOTQ3NWMyYzQ3OTEwODY0ZTcwYjM1MTUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkQvT3RaRmJ0eURkQ09YTXBCWVJDVkE9PSIsInZhbHVlIjoiTFp1Y3dER2Y5Q2tCOGRxaHY0Y0ZlRkVYTzFXMEFaT0dEL1pXOGFtMGlOTnJmRUlqZFVCakRoMERyeWpCL2o5bW9ZaHZ4c0tWSXIrb3UrYlpDTHNMWnJ0QkhmQzYzbEZ2Q0ZLdndVWkxVY3c5R2wrdTJmUDIzU2pCZDZiYUpJWm5LaWgzZ1c1VnRwb0ljQmFJMEpMMDFnd2I0ZFl4dVhheVkvTjQ1NkFXRjBWVHM5VnpQOHEyNjhMbGhBeVl6Tzd2OHhWZTR0MHdEMktrTGlLS2VqSE1XWGEyRlJPNURZMGhHWFpLQjBDMTZWeERaZU1EVmxXeTREaG5GQ0pBeG1zZzFEQUwyTWp2bThlZzF2V05TWWhROHVhUEdpZW1TdmlrYm1INUlQVUtMWnVPVUF1RnhyWTlqbTE0U3J0VXFuQW9hSk1HMTdPTXdodmVQWUF6RGg3bVY3YW1reDV2UkcvalNkbFVNV3JzbDBiSm1GSTZHaFJZVW5WQkZIbUtnY2NKcjVTSFNnVUJxQlAwS2JLTk81emZWMW8wTXRpZ1c0YnJUeDRZNkFBSWt3UnZHWjBlWEJLbzlHekFOVWhWdDBsdSIsIm1hYyI6ImY1NjlkZGFmNGZhMzY1MTM3ODA5ZTJiNWZlODY4ZDljN2FhNGFlZjE0YTBmNWFlYzQ1MmM4YzE3ODI2ODI5OGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+