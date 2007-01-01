Психолог из Калуги рассказала, что в момент скуки и усталости человек более уязвим, а гаджеты способны затягивать
Психолог Калужского областного центра медицинской профилактики Наталья АРХИПОВА рассказала, как пользоваться гаджетами, чтобы не навредить своей психике.
Особенно это касается детей и подростков.
Сейчас они все время зависают в смартфонах, и на них льется постоянный поток информации.
Копятся проблемы
- Современный мир трудно представить без цифровых устройств. Мы пользуемся ими при общении с друзьями: созваниваемся, переписываемся, играем, смотрим фильмы, находим интересную информацию, готовим доклады, читаем, слушаем аудиокниги…
При этом разработчики соцсетей опираются на опыт создателей азартных игр - на принцип поощрения и наказания, на наше стремление получать социальное одобрение, учитывают и другие потребности: необходимость в общении, самореализации и т.д.
Специальные программы (алгоритмы) запоминают наши действия в сети, затем предлагают интересную нам информацию, а потом начинают предлагать другую, пытаются поменять наше мировоззрение для выгоды третьих лиц.
Когда у человека есть свои стремления, цели, мечты, это вряд ли удастся. Но в момент скуки и усталости люди более уязвимы, снижен контроль, хочется отвлечься, а гаджеты способны затягивать …
Постепенно человек все больше погружается в информационную среду, уходит от реальности, становится эгоистичнее, отказывается от людей и вещей, которые ему были важны раньше.
Он раздражен, груб, обижен, капризен, на простые вопросы реагирует неадекватно, агрессивно, вместо конструктивного диалога. Копятся непонимание и проблемы.
Контролируйте время
В цифровых технологиях нет ничего плохого. Проблема в том, как мы используем эти технологии. И их можно использовать с пользой для себя.
-Цифровая среда - это только инструмент. Относитесь к нему ответственно и контролируйте своё самочувствие.
Как себя чувствуете до и после выхода в сеть? Наблюдайте за собой: болит ли голова, шея, портится ли настроение? Хочется ли продолжать повседневные дела, хватает ли сил? Не осложняется ли общение? Вы по-прежнему вежливы и внимательны к окружающим? При ухудшении - сократите время взаимодействия с устройствами.
Контролируйте время. Бывает, что мы думаем, что берём телефон на минутку, а потом оказывается, что на несколько часов выпадаем из жизни. Максимально суммарное время использования цифровых устройств, включая работу на уроке и досуг не должно превышать:
для учащихся 1-2 класса - 80 мин,
3-4 класса - 90 мин,
5-9 класса - 120 мин,
10-11 класса - 170 мин.
Обычно дети, постоянно сидящие в гаджетах, смотрят похожую информацию или играют в игры, принимая однотипные решения. В реальности же приходится сталкиваться с нестандартными задачами.
Поэтому если есть цель - используете гаджеты. Достигли цели, получили результат, довольны - переходите к другому делу или отдыху.
Скучно, устали, плохое настроение и хочется посмотреть что-то интересное - определите сколько времени можно на это потратить и включите будильник.
Проверенные источники
- Информации в сети много. Лучше отказаться от страниц, носящих спорный, агрессивный, токсичный и однозначно бесполезный для вас контент. Критерии полезности каждый определяет для себя сам.
Эффективность использования технологий можно измерить соотношением между затраченным временем и вынесенной ценной информацией.
Просуммируйте экранное время за день, неделю. Что запомнилось, пригодилось из увиденного? В конце дня, недели сравните записи.
Уважайте себя и других. Информацию подвергайте сомнению, читайте материалы из разных источников, старайтесь составить обо всем личное мнение.
Распространяйте только ту информацию, в которой вы полностью уверены. Не забывайте, что интернет помнит все, и не вся информация подходит вам.
Выбирая игры
- Компьютерные игры, как правило, бесконечны (прошел один уровень, следует другой). Только в игре есть несколько жизней и пройти на руках, гораздо легче, чем в реальности.
Перед игрой подумайте: чему она может научить? Вам это надо? Определите время, которое вы готовы на это потратить. Время невосполнимо.
Живите в реальности
Гаджеты не должны заменять живую активность. В первую очередь - здоровый образ жизни, режим дня, отдых и развлечения офлайн, занятия спортом, танцами, игрой на музыкальном инструменте, пение, творчество, а также настольные игры, квесты. Старайтесь добиваться успеха именно в реальной жизни.
Для лучшего результата
- Делать несколько дел одновременно сложно. Мозг, переключаясь с одной задачи на другую, теряет часть информации, замедляет мышление.
Продуктивность падает, когда переключение между задачами вызвано внешним раздражителем.
Даже не читая мобильное уведомление, а просто отвлекаясь на него, для возвращения к прежней сосредоточенности на задаче потребуется 1,5-2 минуты.
Занятому каким-то делом человеку, чтобы восстановиться после телефонного разговора, потребуется 15 минут. Цена за переключение внимания - потеря времени и продуктивности.
Целенаправленное мышление (обдумывание, рассуждение, планирование, фантазирование, творчество, изобретение и другое) нуждается в сосредоточенности, устойчивости внимания и последовательности в решении задач.
Мыслительная деятельность энегозатратна, человек легко устает.
Для дозаправки мозга энергией, необходим отдых. В этот момент вся поступившая информация упорядочивается, нужная - сохраняется. Отдых поддерживает остроту мышления. Восстанавливаешься, отдыхая, слушая музыку или гуляя на природе.
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