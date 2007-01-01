Психолог из Калуги рассказала, что в момент скуки и усталости человек более уязвим, а гаджеты способны затягивать

Как найти баланс между реальной жизнью и виртуальной.

Психолог Калужского областного центра медицинской профилактики Наталья АРХИПОВА рассказала, как пользоваться гаджетами, чтобы не навредить своей психике.

Особенно это касается детей и подростков.

Сейчас они все время зависают в смартфонах, и на них льется постоянный поток информации.

Копятся проблемы

- Современный мир трудно представить без цифровых устройств. Мы пользуемся ими при общении с друзьями: созваниваемся, переписываемся, играем, смотрим фильмы, находим интересную информацию, готовим доклады, читаем, слушаем аудиокниги…

При этом разработчики соцсетей опираются на опыт создателей азартных игр - на принцип поощрения и наказания, на наше стремление получать социальное одобрение, учитывают и другие потребности: необходимость в общении, самореализации и т.д.

Специальные программы (алгоритмы) запоминают наши действия в сети, затем предлагают интересную нам информацию, а потом начинают предлагать другую, пытаются поменять наше мировоззрение для выгоды третьих лиц.

Когда у человека есть свои стремления, цели, мечты, это вряд ли удастся. Но в момент скуки и усталости люди более уязвимы, снижен контроль, хочется отвлечься, а гаджеты способны затягивать …

Постепенно человек все больше погружается в информационную среду, уходит от реальности, становится эгоистичнее, отказывается от людей и вещей, которые ему были важны раньше.

Он раздражен, груб, обижен, капризен, на простые вопросы реагирует неадекватно, агрессивно, вместо конструктивного диалога. Копятся непонимание и проблемы.

Контролируйте время

Наталья Архипова

психолог В цифровых технологиях нет ничего плохого. Проблема в том, как мы используем эти технологии. И их можно использовать с пользой для себя.

-Цифровая среда - это только инструмент. Относитесь к нему ответственно и контролируйте своё самочувствие.

Как себя чувствуете до и после выхода в сеть? Наблюдайте за собой: болит ли голова, шея, портится ли настроение? Хочется ли продолжать повседневные дела, хватает ли сил? Не осложняется ли общение? Вы по-прежнему вежливы и внимательны к окружающим? При ухудшении - сократите время взаимодействия с устройствами.

Контролируйте время. Бывает, что мы думаем, что берём телефон на минутку, а потом оказывается, что на несколько часов выпадаем из жизни. Максимально суммарное время использования цифровых устройств, включая работу на уроке и досуг не должно превышать:

для учащихся 1-2 класса - 80 мин,

3-4 класса - 90 мин,

5-9 класса - 120 мин,

10-11 класса - 170 мин.

Обычно дети, постоянно сидящие в гаджетах, смотрят похожую информацию или играют в игры, принимая однотипные решения. В реальности же приходится сталкиваться с нестандартными задачами.

Поэтому если есть цель - используете гаджеты. Достигли цели, получили результат, довольны - переходите к другому делу или отдыху.

Скучно, устали, плохое настроение и хочется посмотреть что-то интересное - определите сколько времени можно на это потратить и включите будильник.

Проверенные источники

- Информации в сети много. Лучше отказаться от страниц, носящих спорный, агрессивный, токсичный и однозначно бесполезный для вас контент. Критерии полезности каждый определяет для себя сам.

Эффективность использования технологий можно измерить соотношением между затраченным временем и вынесенной ценной информацией.

Просуммируйте экранное время за день, неделю. Что запомнилось, пригодилось из увиденного? В конце дня, недели сравните записи.

Уважайте себя и других. Информацию подвергайте сомнению, читайте материалы из разных источников, старайтесь составить обо всем личное мнение.

Распространяйте только ту информацию, в которой вы полностью уверены. Не забывайте, что интернет помнит все, и не вся информация подходит вам.

Выбирая игры

- Компьютерные игры, как правило, бесконечны (прошел один уровень, следует другой). Только в игре есть несколько жизней и пройти на руках, гораздо легче, чем в реальности.

Перед игрой подумайте: чему она может научить? Вам это надо? Определите время, которое вы готовы на это потратить. Время невосполнимо.

Живите в реальности

Гаджеты не должны заменять живую активность. В первую очередь - здоровый образ жизни, режим дня, отдых и развлечения офлайн, занятия спортом, танцами, игрой на музыкальном инструменте, пение, творчество, а также настольные игры, квесты. Старайтесь добиваться успеха именно в реальной жизни.

Для лучшего результата

- Делать несколько дел одновременно сложно. Мозг, переключаясь с одной задачи на другую, теряет часть информации, замедляет мышление.

Продуктивность падает, когда переключение между задачами вызвано внешним раздражителем.

Даже не читая мобильное уведомление, а просто отвлекаясь на него, для возвращения к прежней сосредоточенности на задаче потребуется 1,5-2 минуты.

Занятому каким-то делом человеку, чтобы восстановиться после телефонного разговора, потребуется 15 минут. Цена за переключение внимания - потеря времени и продуктивности.

Целенаправленное мышление (обдумывание, рассуждение, планирование, фантазирование, творчество, изобретение и другое) нуждается в сосредоточенности, устойчивости внимания и последовательности в решении задач.

Мыслительная деятельность энегозатратна, человек легко устает.

Для дозаправки мозга энергией, необходим отдых. В этот момент вся поступившая информация упорядочивается, нужная - сохраняется. Отдых поддерживает остроту мышления. Восстанавливаешься, отдыхая, слушая музыку или гуляя на природе.