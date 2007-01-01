Калужанина-адмирала ни враги, ни пули взять не могли
Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.
Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.
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В родстве с Нахимовыми и Унковскими
Род Белкиных был древним, он известен с XIII века и внесен в дворянские родословные книги Калужской и Тамбовской губерний.
Михаил Белкин родился 14 августа по одним сведениям в селе Карнеевка Малоярославецкого уезда Калужской губернии (по другим – в Калуге) в семье отставного майора, участника войны 1812 года Федора Белкина и его жены Анны Ларионовны ( по другим сведениям Екатерине Ивановне Энгельгардт).
Всего у Белкиных было 9 детей. Михаил был младшим.
Белкины находились в родстве с Нахимовыми и Унковскими. Одна из сестер Федора Степановича была замужем за Николаем Матвеевичем Нахимовым, братом адмирала.
Вторая – за капитан-лейтенантом Российского флота, участником кругосветки Семёном Унковским, жившим, кстати, в Калуге.
Военные подвиги
Родители отдали Михаила в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Он получил звание мичмана и начал служить на Чёрном море.
За отличия в боях был произведен в лейтенанты и награждён орденом св. Анны 4-й степени с надписью «за храбрость».
Особенно отличился Белкин во время Синопского сражения. На борту 84-х пушечного корабля «Чесма» он командовал верхней батареей.
После сражения получил орден Святого Владимира 4-й степени с бантом «за отличную храбрость и распорядительность во время боя...»
С подчиненными Белкин не был высокомерен, а с бывалыми моряками даже советовался. За это его любили и уважали.
Во время обороны Севастополя лейтенанту Белкину было поручено командовать батареей из пяти орудий, это укрепление получило название люнет Белкина. Люнет (от французского – луна) - открытое с тыла полевое укрепление из валов со рвом впереди).
Люнет Белкина отбил несколько вражеских атак во время штурма Севастополя, в одном из боев смог устоять против двух тысяч противников.
В 1905 году в Севастополе установили обелиск с надписью: «Люнет Белкина 1854—1855».
Участвовал Белкин и в обороне города Николаева, командовал морской саперной ротою. Про него ходили разговоры, что он заговорённый: ни враги, ни пули не могли его взять.
В мае 1856 года его перевели на службу в 23-й Балтийский флотский экипаж. А через год он вышел в отставку в звании капитан-лейтенанта.
Приобрел имение
В 1857 году Михаил Белкин женился. Через несколько лет приобрел усадьбу Коробово и землю в Ярославской губернии. Здесь он стал участвовать в работе уездного земства.
По поручению земской управы ездил в Санкт-Петербург, выбить строительство железной дороги до Ярославля.
Поместье в Ярославле Белкин, кстати, выбрал не случайно. В 1861 году губернатором этого города стал контр-адмирал Иван Семенович Унковский – двоюродный брат Белкина. Они дружили.
А когда в 1877 году Унковский уехал в Санкт-Петербург, Белкин тоже последовал за ним. В Санк-Петербурге был начальником военно-исправительной тюрьмы морского ведомства.
В 1880 г. Михаил Федорович возвращается на службу.
15 мая 1883 года его произвели в чин капитана 2-го ранга.
Белкин входит в состав Комитета Добровольческого флота, который занимался сбором добровольных пожертвований на строительство судов для восстановления флота на Чёрном море.
В 1903 году он становиться генерал-майором, в а октябре 1904 года ему присваивают звание контр-адмирала.
Сыновья стали подводниками
У Михаил Белкина и его жены Варвары Степановны было двое сыновей — Фёдор и Николай и две дочери — Мария и Анна. Все дети родились в Ярославском поместье.
Федор и Николай стали моряками-подводниками. Федор Белкин командовал соединением подводных лодок на Балтике, а накануне Первой мировой войны в звании полковника перешел в Гидрографическую службу.
Николай Белкин возглавлял отряд подводного плавания Черного моря из пяти подводных лодок.
Михаил Федорович Белкин умер в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни в феврале 1909 года. Был похоронен в ограде Троицкой церкви села Введенского в Ярославской губернии.
А в мае того же года во время крушения подводной лодки в Севастополе погиб его сын Николай. Дата смерти второго сына – Фёдора – не известна.
Фамильный склеп Белкиных на кладбище в селе Введенье не сохранился, но в мае 2009 года в память о военных моряках рядом с церковью был установлен деревянный крест.
Семье Белкина принадлежал дом в Калуге. По официальной версии, он находился на углу нынешних улиц Кирова и Рылеева. В 2005 году это здание снесли.
Но в 2020 году краеведы провели расследование, выяснив, что Белкиным принадлежал дом №11 по улице Кирова. Там установили мемориальную доску герою Крымской войны и обороны Севастополя контр-адмиралу Михаилу Белкину.
А с другой стороны, такие решётки с поперечными полосами будут меньше пропускать воды во время ливней или таяния снега, и скорее забьются мусором! И тогда они вообще перестанут пропускать воду. А этому деду надо было или каску надеть на голову или вообще прекратить ездить на велосипеде по улицам в силу своего возраста!...
По мне надо было от атака переход в сбербанк убрать,а вот проход с площади победы на к сберу оставить,там зебра есть от островка на площадь,надо продлить и все.А теперь круг давать,чтобы на площадь попасть.Странное решение тут убирают,а по факту тоже самое на Степана Разина такой же переход,на Сквере мира около 21 века,там такое количество людей,если не больше!Там никто не жалуется почему то,такой же переход около Мебельного на Гагарина,тоже пробки.....