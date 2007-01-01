Калужанина-адмирала ни враги, ни пули взять не могли

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения контр-¬адмирала Михаила Фёдоровича Белкина.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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В родстве с Нахимовыми и Унковскими

Род Белкиных был древним, он известен с XIII века и внесен в дворянские родословные книги Калужской и Тамбовской губерний.

Михаил Белкин родился 14 августа по одним сведениям в селе Карнеевка Малоярославецкого уезда Калужской губернии (по другим – в Калуге) в семье отставного майора, участника войны 1812 года Федора Белкина и его жены Анны Ларионовны ( по другим сведениям Екатерине Ивановне Энгельгардт).

Всего у Белкиных было 9 детей. Михаил был младшим.

Белкины находились в родстве с Нахимовыми и Унковскими. Одна из сестер Федора Степановича была замужем за Николаем Матвеевичем Нахимовым, братом адмирала.

Вторая – за капитан-лейтенантом Российского флота, участником кругосветки Семёном Унковским, жившим, кстати, в Калуге.

Военные подвиги

Родители отдали Михаила в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Он получил звание мичмана и начал служить на Чёрном море.

За отличия в боях был произведен в лейтенанты и награждён орденом св. Анны 4-й степени с надписью «за храбрость».

Особенно отличился Белкин во время Синопского сражения. На борту 84-х пушечного корабля «Чесма» он командовал верхней батареей.

После сражения получил орден Святого Владимира 4-й степени с бантом «за отличную храбрость и распорядительность во время боя...»

С подчиненными Белкин не был высокомерен, а с бывалыми моряками даже советовался. За это его любили и уважали.

Во время обороны Севастополя лейтенанту Белкину было поручено командовать батареей из пяти орудий, это укрепление получило название люнет Белкина. Люнет (от французского – луна) - открытое с тыла полевое укрепление из валов со рвом впереди).

Люнет Белкина отбил несколько вражеских атак во время штурма Севастополя, в одном из боев смог устоять против двух тысяч противников.

В 1905 году в Севастополе установили обелиск с надписью: «Люнет Белкина 1854—1855».

Участвовал Белкин и в обороне города Николаева, командовал морской саперной ротою. Про него ходили разговоры, что он заговорённый: ни враги, ни пули не могли его взять.

В мае 1856 года его перевели на службу в 23-й Балтийский флотский экипаж. А через год он вышел в отставку в звании капитан-лейтенанта.

Приобрел имение

В 1857 году Михаил Белкин женился. Через несколько лет приобрел усадьбу Коробово и землю в Ярославской губернии. Здесь он стал участвовать в работе уездного земства.

По поручению земской управы ездил в Санкт-Петербург, выбить строительство железной дороги до Ярославля.

Поместье в Ярославле Белкин, кстати, выбрал не случайно. В 1861 году губернатором этого города стал контр-адмирал Иван Семенович Унковский – двоюродный брат Белкина. Они дружили.

А когда в 1877 году Унковский уехал в Санкт-Петербург, Белкин тоже последовал за ним. В Санк-Петербурге был начальником военно-исправительной тюрьмы морского ведомства.

В 1880 г. Михаил Федорович возвращается на службу.

15 мая 1883 года его произвели в чин капитана 2-го ранга.

Белкин входит в состав Комитета Добровольческого флота, который занимался сбором добровольных пожертвований на строительство судов для восстановления флота на Чёрном море.

В 1903 году он становиться генерал-майором, в а октябре 1904 года ему присваивают звание контр-адмирала.

Сыновья стали подводниками

У Михаил Белкина и его жены Варвары Степановны было двое сыновей — Фёдор и Николай и две дочери — Мария и Анна. Все дети родились в Ярославском поместье.

Федор и Николай стали моряками-подводниками. Федор Белкин командовал соединением подводных лодок на Балтике, а накануне Первой мировой войны в звании полковника перешел в Гидрографическую службу.

Николай Белкин возглавлял отряд подводного плавания Черного моря из пяти подводных лодок.

Михаил Федорович Белкин умер в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни в феврале 1909 года. Был похоронен в ограде Троицкой церкви села Введенского в Ярославской губернии.

А в мае того же года во время крушения подводной лодки в Севастополе погиб его сын Николай. Дата смерти второго сына – Фёдора – не известна.

Фамильный склеп Белкиных на кладбище в селе Введенье не сохранился, но в мае 2009 года в память о военных моряках рядом с церковью был установлен деревянный крест.

Семье Белкина принадлежал дом в Калуге. По официальной версии, он находился на углу нынешних улиц Кирова и Рылеева. В 2005 году это здание снесли.

Но в 2020 году краеведы провели расследование, выяснив, что Белкиным принадлежал дом №11 по улице Кирова. Там установили мемориальную доску герою Крымской войны и обороны Севастополя контр-адмиралу Михаилу Белкину.