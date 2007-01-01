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Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская

Большегрузные автомобили энергично начали разбивать новенькую автодорогу в деревне Черносвитино.
Владимир Андреев
18:08 сегодня
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Жители деревни обратились в нашу редакцию за помощью. В понедельник, 29 июля, они сообщили о новом кошмаре, обрушившимся на их улицу.

Не так давно мы писали о «бетонной ловушке», в которой оказались калужане. А когда буквально через день после публикации, дорожники положили, наконец-то асфальт, мы искренне порадовались. Видимо, рано радовались.

Впрочем, обо все по порядку.

Невезучая деревня

Бывшая тихая деревенька Черносвитино, что расположилась чуть дальше калужского Подзавалья, всегда привлекала любителей тихой и спокойной жизни. Потихоньку она застраивалась и сейчас в ней около сотни частных домов. Полуразбитая дорога и ветхий мостик через речку Яченку, конечно, чуть портили впечатление, но тишина, свежий воздух, покой и близость к Калуге с лихвой восполняли эти небольшие неудобства.

Проблемы, и очень серьезные проблемы, начались, когда городские власти решили капитально отремонтировать автомобильную дорогу, идущую вдоль деревни. И не просто отремонтировать, а современным продвинутым способом ресайклинга. Простыми словами, старый, убитый асфальт сняли, перемололи и засыпали снова, перемешав его с бетоном.

Такая основа дороги, может быть и гораздо качественнее и дешевле обычного способа, однако, она вряд ли подходит для автодорог в непосредственной близости от жилых домов.

В Черносвитино же, случился «идеальный шторм»: сыпучий и летучий бетон, используемый при этом методе, совместился с сухой погодой и жарой. В результате, две недели местные жители жили в нестоящем бетонном аду. Пыль была везде и ничто от нее не спасало. Особенно тяжело было пережить этот ад детям с тяжелой формой астмы.

И вот после «бетонной атаки» на Черносвитинцев обрушилась атака автомобильная. И здесь уже парой недель не обойдется.

Хотели как лучше…

Еще когда мы готовили материал беде с бетоном, жители деревни с опаской говорили о будущей новой дороге. Тогда люди просили хотя бы повесить знаки, запрещающие движение большегрузов и положить на асфальт лежачих полицейских.

Кстати, о большегрузах, которые за короткий срок размолотят новое покрытие, говорил и городской голова Калуги Дмитрий Денисов на одном из совещаний по понедельникам.

Прошло не больше месяца после открытия новой дороги, а от фур уже негде спрятаться. Многотонные авто утюжат улицу Черносвитенскую не взирая на запрещающие знаки и протесты жителей. Большегрузы даже умудряются устраивать небольшие пробки на этой улице.

Дело в том, что знак, запрещающий проезд большегрузного транспорта повешен у мостика. Водитель видит его, уже проехав практически всю деревню, а развернуться на узкой дороге практически негде. Доходит до целых шоу.

- Есть водители, которые увидев знак пытаются всю улицу Черносвитино ехать задним ходом это то ещё зрелище конечно! – рассказывают местные жители.

Конечно, официально не придерешься – знак висит не начала деревни, однако, всем же понятно, что через Черносвитино ездят одни и те же большегрузные автомобили и водители их, конечно же, знают о запрещающем знаке.

Сколько ещё продержится новая дорога под колесами многотонных фур – загадывать не будем, скажем лишь, что недолго. Лежачих полицейских, как разумно просили Черносвитницы, никто не положил. Это добавили к фурам гонщиков на легковушках. Извилистая улочка, видимо, располагает к скоростным маневрам некоторых безбашенных гонщиков.

Говорят, дорога-то не настоящая!

Сплотившиеся после бетонного ада местные жители промеряли с рулеткой ширину новой дороги.

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино.

К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

- Зимой, если не успеешь вовремя нырнуть в сугроб, окажешься под колесами этой самой фуры, мы боимся детей отпускать одних, - заявляют жители.

Вообще, заявление жителей о ширине дороги – это вполне себе причина для проверки строительных работ со стороны правоохранительных органов. Что же касается лежачих полицейских и дорожных знаков, то здесь мы ждем не официальных писем с комментариями от городской управы, а реальных действий городских властей.

Черносвитинцы настроены весьма серьёзно и если ситуация здесь не изменится, то, вполне возможно, жители решат исправить ее самостоятельно, перекрыв пикетами эту дорогу. Ждём такого скандала?

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Лента комментариев
andrey3559

А зачем ломать30 сантиметровую подушку из бетона, чтобы новый асфальт скорее провалился?

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Nooff

Может быть уже пора заняться земельным вопросом и привести границы земельных участков в соответствие с кадастром, тогда, скорее всего, место под размещение тротуара появится)) Что-то там вечно недовольная улица, как же остальные существуют, причем также в отсутствие тротуаров и соседстве с "на 4 метрах вынуждены находиться люди, дети, мамы с колясками, самокаты, мотоциклы, грузовики и прочий транспорт повышенной опасности"

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нико

"Полностью строительные бригады покинут территорию Синих мостов в сентябре нынешнего года." А когда вернутся переделывать? Просьба,не трогайте 30 сантиметровую подушку из бетона залитую при СССР. Только в неё верим)))

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Уважаемые жители указанного района. Вы неплохо в свое время там устроились, поэтому нытье с вашей стороны это наглость и не уважение к другим людям.

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