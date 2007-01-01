«Калуга» уступила «Челябинску» со счетом 1:2

В воскресенье, 28 июля, на тренировочной площадке «Спутник» наша команда в рамках второго тура Второй лиги «А» принимала опытных гостей из Челябинска. После воодушевляющей победы над «Сибирью» болельщики с нетерпением ждали эту игру, в которой «Калуга» вполне могла заработать в копилку три очка, но игра закончилась со счетом 2:1 в пользу команды соперника.

Дебют встречи был за калужскими футболистами. «Калуга начали активно атаковать ворота соперника.

Затем наши футболисты создали еще несколько опасных моментов, но гола болельщики "Калуги" так и не дождались. К концу первого тайма обе команды подустали, казалось, что игроки потеряли мотивацию. На помощь пришли преданные болельщики.

После перерыва "Челябинск" показал характер. Во многом команде помогли удачные замены. Быстро оправившись от футбольного нокдауна гости стали планомерно стали раскачивать нашу защиту, выискивая брешь в обороне. На 49 минуте Гаррик Левин забил в ворота "Калуги" головой. На 75 минуте свою команду вывел вперед вышедший на замену Александр Носов.

В этом матче "Калуга" вновь не обошлась без красных карточек, и если в прошлом туре это судейское решение в отношении Ивана Рапакова можно считать спорным, то удаление с поля Дмитрия Захарова, который получил второй горчичник в добавленное время, уже не вызвало столько вопросов.

Главный тренер "Челябинска" Роман Пилипчук отметил, что на форму команды повлияли разные погодные условия и покрытие поля.

- Сегодня был сложный матч для вашей команды, пропустили в самом начале, но после этого смогли добиться победы. За счет чего?

- Во-первых, хочу поздравить наших болельщиков с победой. Для нас это важно. Мы домашнюю игру немножко провалили. Во-первых, хочется поблагодарить Калугу за этот прием, за поле шикарное, за условия, которые они нам предоставили для работы. Первый тайм провалили. Мы понимали, что будет очень тяжело. У нас в Челябинске достаточно холодно, а здесь очень жарко было, когда мы приехали. У нас всю неделю шли дожди. К тому же мы тренировались на искусственном поле. Это совсем другое покрытие, другие группы мышц работают.

-В первом тайме "Калуга" выглядела лучше нас. Замены, которые мы сделали во втором тайме, сработали. Поэтому нам удалось добиться положительного результата.

-Как вам "Калуга?"

-Команда организованная, видна тренерская работа, есть квалифицированные игроки. Нужно время для адаптации. Даже нам он нужно, так как сегодняшняя зона "Золото" и та, которая была три месяца назад - две разные зоны. Сюда добавились три команды из Первой лиги. Чем быстрее адаптируетесь, тем лучше. Удачи вам и вашим болельщикам.

Евгений Лосев выразил благодарность болельщикам и прокомментировал поражение команды.

- Первый тайм был за Калугой, что потом произошло?

-Мы путаем смелую игру с мячом и развитие атаки с авантюрными действиями, вплоть до нарушения игровой дисциплины. За что, по большому счету, нас сегодня наказали.

-Приятно было увидеть полный стадион?

- Бесспорно приятно. Большое спасибо болельщикам. Несмотря на результат нас поддерживали. -Прошло уже две игры с довольно сильными командами. Три очка из шести возможных - это хороший результат или могли лучше? - Надо отталкиваться от игр, от того, как они складывались. В первой игре, возможно, где-то и удача на нашей стороне была, в этой игре наоборот. Опять же, нельзя учитывать только это. Мы не сделали тех вещей, которые должны были сделать, совершали ошибки.Поэтому, возможно, на данный момент это справедливый результат. Сейчас рано говорить о результате.

Будем надеяться, что воспитанники Евгения Лосева пока что только адаптируются в "Золоте" и вскоре порадуют нас победами. Следующая игра пройдет в городе Иваново. Калужские футболисты сыграют с местным "Текстильщиком". По итогам второго тура "Калуга" занимает пятую строчку турнирной таблицы.