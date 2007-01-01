Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни

Вместе с рабочей неделей заканчивается и второй летний месяц.

В областной столице продолжают проходить различные мероприятия.

Что на этот раз подготовили для жителей и гостей города в грядущие выходные и ближайшие будние дни, читайте в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, начнем.

Арена КТЗ (Московская, 212)

28 августа в 19:00 состоится Stend up концерт Нидаль Абу-Газале (Abu Show). (18+)

Стендап-комик, импровизатор и автор Abu Show родился в Ленинграде в 1988 году. И в первую очередь прославился не монологами, а мастерством импровизации. На видеоканале Нидаль Абу-Газале уже свыше 230 миллионов просмотров. Его выступления запоминаются, благодаря богатому опыту, энергетике и, конечно, импровизации.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

26 июля в 19:00 состоится концерт «Музыка лета». (6+)

Калужан и гостей города приглашают на площадку Гостиный двор. Где для них, как сообщают организаторы, будет представлена яркая концертная программа, наполненная эмоциональной атмосферой и музыкальным разнообразием. Для зрителей будут выступать артисты музыкального лектория филармонии и артисты Академии эстрады «GRAND» при участии творческих коллективов студии современного искусства «ТОНУС-АРТ».

1 августа в 19:00 пройдет интерактивное сказочное представление «Мышонок Пик». (6+)

Веснушка не может сидеть без дела, она обожает приключения и праздники. Так, затевая очередную программу, главная героиня находит пыльный сундук. И тут появляется новый друг Веснушки – мышонок Пик. Товарищи вместе находят старую карту, на которой видят Апельсиновый остров с меткой, где зарыты сокровища, спрятанные дедом мышонка – старым пиратом Плюмом. Туда герои и отправляются в путешествие.

В программе принимает участие студия эстрадной песни «Акцент», а также музыкальный лекторий Калужской областной филармонии.

2 августа в 19:00 пройдет концерт «Музыка сквозь времена». (6+)

В этот вечер солисты калужской областной филармонии исполнят музыкальные произведения из знаменитых кинокартин советского периода. В этот список вошли: «Старый рояль», «Песенка о хорошем настроении», «Ветер перемен» и другие.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

Выставка «Вне форматов» пройдет: (6+)

26 июля 12:00 - 19:00;

27 июля 12:00 - 18:00;

28 июля 12:00 - 18:00;

30 июля 12:00 - 19:00;

31 июля 12:00 - 19:00.

Здесь нет строгих рамок. Главной фигурой выставки является художник и педагог Елена Раченко, работающая с жанром натюрморта. В проекте участвует ее дочь - архитектор Александра Плеханова и ее муж – скульптор Александр Плеханов, который берет на себя объемное заполнение зала и представляет свои графические работы. Также на выставке продемонстрируют свои творения и другие мастера.