Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
В областной столице продолжают проходить различные мероприятия.
Что на этот раз подготовили для жителей и гостей города в грядущие выходные и ближайшие будние дни, читайте в нашей традиционной еженедельной афише.
Итак, начнем.
Арена КТЗ (Московская, 212)
28 августа в 19:00 состоится Stend up концерт Нидаль Абу-Газале (Abu Show). (18+)
Стендап-комик, импровизатор и автор Abu Show родился в Ленинграде в 1988 году. И в первую очередь прославился не монологами, а мастерством импровизации. На видеоканале Нидаль Абу-Газале уже свыше 230 миллионов просмотров. Его выступления запоминаются, благодаря богатому опыту, энергетике и, конечно, импровизации.
Калужская областная филармония (Ленина, 60)
26 июля в 19:00 состоится концерт «Музыка лета». (6+)
Калужан и гостей города приглашают на площадку Гостиный двор. Где для них, как сообщают организаторы, будет представлена яркая концертная программа, наполненная эмоциональной атмосферой и музыкальным разнообразием. Для зрителей будут выступать артисты музыкального лектория филармонии и артисты Академии эстрады «GRAND» при участии творческих коллективов студии современного искусства «ТОНУС-АРТ».
1 августа в 19:00 пройдет интерактивное сказочное представление «Мышонок Пик». (6+)
Веснушка не может сидеть без дела, она обожает приключения и праздники. Так, затевая очередную программу, главная героиня находит пыльный сундук. И тут появляется новый друг Веснушки – мышонок Пик. Товарищи вместе находят старую карту, на которой видят Апельсиновый остров с меткой, где зарыты сокровища, спрятанные дедом мышонка – старым пиратом Плюмом. Туда герои и отправляются в путешествие.
В программе принимает участие студия эстрадной песни «Акцент», а также музыкальный лекторий Калужской областной филармонии.
2 августа в 19:00 пройдет концерт «Музыка сквозь времена». (6+)
В этот вечер солисты калужской областной филармонии исполнят музыкальные произведения из знаменитых кинокартин советского периода. В этот список вошли: «Старый рояль», «Песенка о хорошем настроении», «Ветер перемен» и другие.
Калужский Дом музыки (Кирова, 6)
Выставка «Вне форматов» пройдет: (6+)
- 26 июля 12:00 - 19:00;
- 27 июля 12:00 - 18:00;
- 28 июля 12:00 - 18:00;
- 30 июля 12:00 - 19:00;
- 31 июля 12:00 - 19:00.
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