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Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни

Вместе с рабочей неделей заканчивается и второй летний месяц.
Анастасия Каторгина
19:00 сегодня
0 325
Читайте KP40.RU:

В областной столице продолжают проходить различные мероприятия.

Что на этот раз подготовили для жителей и гостей города в грядущие выходные и ближайшие будние дни, читайте в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, начнем.

Арена КТЗ (Московская, 212)

28 августа в 19:00 состоится Stend up концерт Нидаль Абу-Газале (Abu Show). (18+)

Стендап-комик, импровизатор и автор Abu Show родился в Ленинграде в 1988 году. И в первую очередь прославился не монологами, а мастерством импровизации. На видеоканале Нидаль Абу-Газале уже свыше 230 миллионов просмотров. Его выступления запоминаются, благодаря богатому опыту, энергетике и, конечно, импровизации.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

26 июля в 19:00 состоится концерт «Музыка лета». (6+)

Калужан и гостей города приглашают на площадку Гостиный двор. Где для них, как сообщают организаторы, будет представлена яркая концертная программа, наполненная эмоциональной атмосферой и музыкальным разнообразием. Для зрителей будут выступать артисты музыкального лектория филармонии и артисты Академии эстрады «GRAND» при участии творческих коллективов студии современного искусства «ТОНУС-АРТ».

1 августа в 19:00 пройдет интерактивное сказочное представление «Мышонок Пик». (6+)

Веснушка не может сидеть без дела, она обожает приключения и праздники. Так, затевая очередную программу, главная героиня находит пыльный сундук. И тут появляется новый друг Веснушки – мышонок Пик. Товарищи вместе находят старую карту, на которой видят Апельсиновый остров с меткой, где зарыты сокровища, спрятанные дедом мышонка – старым пиратом Плюмом. Туда герои и отправляются в путешествие.

В программе принимает участие студия эстрадной песни «Акцент», а также музыкальный лекторий Калужской областной филармонии.

2 августа в 19:00 пройдет концерт «Музыка сквозь времена». (6+)

В этот вечер солисты калужской областной филармонии исполнят музыкальные произведения из знаменитых кинокартин советского периода. В этот список вошли: «Старый рояль», «Песенка о хорошем настроении», «Ветер перемен» и другие.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

Выставка «Вне форматов» пройдет: (6+)

  • 26 июля 12:00 - 19:00;
  • 27 июля 12:00 - 18:00;
  • 28 июля 12:00 - 18:00;
  • 30 июля 12:00 - 19:00;
  • 31 июля 12:00 - 19:00.

Здесь нет строгих рамок. Главной фигурой выставки является художник и педагог Елена Раченко, работающая с жанром натюрморта. В проекте участвует ее дочь - архитектор Александра Плеханова и ее муж – скульптор Александр Плеханов, который берет на себя объемное заполнение зала и представляет свои графические работы. Также на выставке продемонстрируют свои творения и другие мастера.

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Лента комментариев
Геннадий Иванов

Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
15:20 сегодня
4 1487
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

...
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Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей
13:43 сегодня
1 693
colorkaluga

Верните "вышку" !

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13:31 сегодня
1 1029
mik27

Калужские бездельники.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:14 сегодня
4 1487
Василёк

что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:03 сегодня
4 1487
Василёк

закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?

...
Общество
Стройка века: когда по Синим мостам пустят общественный транспорт?
11:59 сегодня
1 4706
Василёк

предупредили и попросили не дышать ?

...
Общество
Калужан предупредили о грязном воздухе
11:53 сегодня
1 1918
Н.Влюбчивый

Только конфискация имущества и штрафы могут остановить беспредел безголовых родителей.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
11:25 сегодня
4 1487
Jack L

Барнаул - это Алтайский край, а республика Алтай это рядом, но все же другое и столица там Горно-Алтайск.

...
Спорт
Калужане сделали обзор стадиона на Алтае
10:43 сегодня
2 718
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пётр Романович Никитин — архитектор, сын художника Романа Никитина, создал генеральные планы, проекты улиц и домов, путевых дворцов в городах Тверь, Калуга, Торжок, Медное, Боровск, Козельск, Малоярославец.

...
Общество
25 июля Калужскую область наградили орденом Ленина
10:37 сегодня
7 4329
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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