Полный аншлаг: чем удивили калужан лоскутные фрейлины

Их произведения можно сейчас увидеть в Инновационном культурном центре.

Проект «Лоскутные фрейлины» обещал что-то невероятно интересное и загадочное: необычные работы, коллекция с авторскими принтами, вкусные пирожки и костюмированный перфоманс.

Поэтому на вернисаж, назначенный на 18:00, калужане стали собираться заранее.

Но в зал никого не пускали.

Поклонников современного лоскутного шитья в Калуге много. На вернисаж собрался полный зал.

За закрытыми дверями было темно, и в этой полной темноте раздавалось народное пение.

- Готовят сюрприз, - сказала заведующая выставочной деятельностью калужского Инновационного культурного центра Анна СЕНАТОВА.

Пришлось ждать строго назначенного часа. Между тем, народу собиралось все больше. Гости поднимались на второй этаж и, выстроившись на лестнице, терпеливо ждали.

И вот двери открылись. В полной темноте все тихонько начали заходить в зал. Там за столом при свете лампы, накрытой абажуром, сидели девушки в бусах и кокошниках и парни в косоворотках, которые запели:

Собиралась красная девка всё за барина замуж А попала красная девка за разбойничка-вора…

Вокруг – шикарные лоскутные панно, авторские костюмы и зеркала в резных деревянных рамах. Театр-хор «Петь просто» под руководством Анны Кырчановой обыграл народную тему, получился классный перформанс.

Лоскутная магия

Зрителей было не оторвать от произведений мастериц.

Когда включили свет, зрители погрузились в мир творчества лоскутных фрейлин. Множество участников - из Калуги, Тулы, Липецка, Санкт-Петербурга и Москвы. Это – победители фестиваля «Душа России».

Их работы, сделанные из тысячи обычных лоскутков, впечатляют. Очень красиво, стильно и изящно. Вроде традиционное шитье, но выглядит современно.

«Портниха», работа Веры Матюченко из Липецка. Роспись – Александр Самохвалов.

Зрители рассматривали экспонаты, пробовали пирожки. А куратор выставки – известная калужская мастерица Ирина Корнеева провела экскурсию, рассказав о традициях и новых приемах.

Лоскутным шитьем Ирина занимается три года. А по профессии она программист.

Но, как активный человек, без дела сидеть не может. У нее собственный дом, и сначала она загорелась садоводством и огородничеством. Теперь на ее участке – красота.

Потом увлеклась живописью и рисовала , пока не познакомилась с пэчворком и квилтингом. Это её так увлекло, что остановиться не может. И то, что делает Ирина из лоскутков – просто магия!

«Балерина». Работа Ирины Корнеевой.

Ткани она использует специальные, покупает в интернете и режет на кусочки. На одеяло у нее уходит пять километров ниток и 700-800 лоскутков. И свои панно и одеяла она сначала создает в специальной программе, а потом переносит их в реальность.

Муж Ирины Андрей помогает ей в творчестве. Например, для выставки «Лоскутные фрейлины» он сам сделал авторские резные деревяные рамы для зеркал и крепления для лоскутных произведений.

Ирина говорит, что лоскутное шитье для нее - хобби, все-таки, по сути, она инженер, программист. Но по выходным с удовольствием садится за швейную машинку.

Эту работу Мария Шафрова посвятила своей прабабушке Аграфене Тимофеевне Блазниной, которая родилась в1878 в деревне Низское Рязанской губернии. В16 лет вышла замуж. С Иваном Ивановичем жили дружно. У них было 13 детей. Из которых выжило 7. Прожила Агрофена 81 год. У нее 16 внуков и 29 правнуков.

100-летний авангард Интересный проект на выставке у Марии Шафровой. Называется он «Жизнь ткани». Мария вдохновилась текстильным авангардом, созданным 100 лет назад русскими художниками Любовью Поповой и Варварой Степановой.

- Коллекция сшита из тканей с принтами 100-летней давности. Их изобрели в 1924 году Художницы Попова и Степанова для Московской ситценабивной фабрики.

Большинство рисунков так и остались на бумаге. «В начале нашей работы вообще не принимали геометрическую форум и издевались, что мы рисуем по циркулю – значит, и рисовать не умеем», - записала в своем дневнике Варвара Степанова.

Многие эскизы не принимались дирекцией по причине их похожести на каки-либо технические предметы и сооружения.

«Похоже на электрические провода, поэтому нельзя напечатать», «похоже на забор», «похоже на метрополитен», поэтому никуда не годится. А для художников важно реализовывать свои идеи.

Коллекция, посвященная Варваре Степановой и Любови Поповой.

Я решила восстановить справедливость, в памчть о Варваре Степановой и Любови Поповой, в знак уважения к их таланту я восстановила и адаптировала эскизы для современной печати, заказала ткань и сшила коллекцию современной одежды.

Лоскутные фрейлины зашифровали в своих произведениях целые истории.

Что получилось у Марии и других лоскутных фрейлин, можно увидеть в ИКЦ до 11 августа. Вход на выставку бесплатный. 0+