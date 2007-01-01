«Сила России в каждой семье»: В Калужской области прошел форум Общественной палаты РФ «Сообщество»

18–19 июля в Калуге состоялся второй региональный форум Общественной палаты России «Сообщество». Он стартовал с пленарной сессии форума «С любовью к России: развитие страны для будущих поколений». Всего во время форума работали более 50 площадок – приемная для граждан, мастер-классы, выставки различных социальных проектов, круглые столы и экспертные сессии.

Актовый зал Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского не вмещал в себя всех желающих посетить это мероприятие и задать свой вопрос спикерам. На живое участие в пленарной сессии зарегистрировались 1859 человек, более 4000 человек смотрели онлайн-трансляцию. Всего в форуме приняли участие более пяти тысяч человек из 78 регионов РФ. Главными темами для обсуждения стали - поддержка семей с детьми и сохранение традиционных ценностей.

На пленарной сессии присутствовали региональный детский омбудсмен Ирина Агеева, заместитель председателя Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации Александр Савин, председатель регионального Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, депутат Государственной Думы России Геннадий Скляр, прокурор области Константин Жиляков, представители региональных органов власти, члены общественных палат, руководители администраций муниципальных образований региона, активисты, волонтеры и просто неравнодушные к будущему страны люди. Мы также оказались среди участников мероприятия.

Сила страны в семьях с детьми

С приветственным словом к участникам форума обратилась Министр культуры России Ольга Любимова. Она напомнила, что на протяжении 10 лет форум «Сообщество» проходит в нашей стране и с каждым годом в нем принимает участие все больше регионов.

Ольга Любимова.

Министр культуры России Ключевая задача Форума «Сообщество» – обсуждение текущих социальных проблем и поиск оптимальных путей для их решения. Тема этого года «С любовью к России: развитие страны для будущих поколений» важна как никогда, -отметила Любимова. - Ведь именно любовь к Родине, стремление к сохранению национальных традиций и бесценного культурного наследия, желание передать нашим детям самое лучшее дают нам возможность созидать, развиваться и двигаться только вперед. Важно, чтобы каждый с самого детства чувствовал себя частью нашей большой страны с ее великой культурой и богатейшей историей, с теми непреходящими ценностями, которые во все времена служили людям опорой и помогали обретать надежные жизненные ориентиры.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова также отметила актуальность поддержки семей с детьми, ведь в них и есть сила нашей страны.

Мария Львова-Белова

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка По поручению президента разворачиваем по всей стране беспрецедентную работу, проводим всероссийскую инспекцию системы профилактики социальных сервисов. Мы поддерживаем родителей, которые воспитывают ребят с инвалидностью. Открываем для них центры дневного пребывания. Открываем по всей стране пространства для подростков, где занимаемся профориентацией. Организуем подростковые и семейные смены для психологической поддержки тех, кто пережил военную жизнь. Помогаем семьям участников СВО. Эти важные задачи помогают решать партнеры, профильные ведомства, представители НКО, бизнес-сообщества, общественные и благотворительные организации и просто неравнодушные люди.

Секретарь Общественной Палаты РФ Лидия Михеева в своем приветственном слове от лица организаторов форума рассказала, что до начала пленарной сессии пообщалась с авторами проектов, которые представлены на выставке «Успешные социальные проекты Калужской области.

Руководитель Центра обучения детей с ограниченными возможностями развития Юлия Савельева и ректор Среднерусской академии современного знания Оксана Лысенко рассказали ей о работе проекта «Я могу». В его рамках работники центра занимаются с детьми с ОВЗ играми, которые развивают логику, шахматами и программированием.

Лидия Михеева

Секретарь Общественной Палаты РФ Мне кажется, мы должны обратиться к Министерству просвещения Российской Федерации, попросить взять этот проект на вооружение. Может быть, авторы этого проекта получили бы педагогов, социальных работников из других регионов и рассказали бы о том, как можно сделать детей счастливее, помочь им интегрироваться в социальную среду.

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В этом году Общественная палата Калужской области отметит 15-летний юбилей. Ее председатель Оксана Милованова рассказала участникам форума о работе регпалаты и достижениях, которых удалось достигнуть за это время.

Оксана Милованова

Председатель Общественной палаты Калужской области Общественная палата — это сообщество активных и неравнодушных граждан, все сами крупные общественные объединения, самые крупные некоммерческие организации представлены на площадке Общественной палаты Калужской области. И конечно проекты, которые мы реализуем, направлены на качественное изменение жизни в регионе. Это было бы невозможно без поддержки региональной власти. Нас поддерживает и законодательная и исполнительная власть и лично Владислав Шапша. Вместе мы чувствуем проблемные моменты, над которыми нужно работать, стараемся их решать. Одно из главных направлений - общественный контроль. Уверена, что реализованные проекты — это только начало новых. Мы принимаем и понимаем те вызовы, которые сейчас перед нами стоят. Впереди нас ждут новые проекты и задумки, которые будут успешно реализованы в совместном сотрудничестве.

Дружба народов

Заместитель губернатора Калужской области Карина Башкатова затронула тему диалога между странами. Она отметила, что Калужская область всегда открыта к сотрудничеству и с радостью принимает иностранных студентов.

Карина Башкатова

Заместитель губернатора Калужской области У нас очень мощный научно-технический потенциал. И, конечно, наше образование – это наш ресурс. Например, в Калужском филиале МГТУ имени Баумана, помимо студентов из других регионов, сейчас обучаются студенты из 12 других стран. В Калужском государственном университете учатся представители более 36 стран. В филиале МИФИ в Обнинске учатся студенты из 50 стран. Сейчас в наукограде совместно с Росатомом реализуется проект, который позволит проходит там обучение ядерщикам со всего мира.

Помимо образовательных проектов, Калужская область активно обменивается культурой и традициями с представителями других стран. В этом году в Китае калужский инновационный театр показал три спектакля. Они пользовались огромной популярностью. Один из китайских модельеров показывал модели одежды и аксессуаров, которые сделаны по рисункам наших детей с аутизмом.

-Русскую культуру любят за рубежом, и с этим никто ничего не может поделать, - подытожила Башкатова.

Семейные ценности

В ходе пленарной сессии член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко выдвинул предложение о введении Федерального проекта «Многодетная страна», который будет включать в себя различные меры финансовой поддержки многодетных семей. Он уверен, что дети из многодетных семей должны иметь все самое лучшее и тогда скептическое отношение социума к многодетности, изменится.

Сергей Рыбальченко

Член Общественной палаты РФ Статус многодетной семьи должен подчеркиваться не только удостоверением, а лучшей одеждой, разработанной у лучших дизайнеров, и ведущих российских фирм. Вот тогда многодетные семьи будут ассоциироваться с благополучием, - отметил Рыбальченко.

В своем выступлении Карина Башкатова рассказала, что в Калужской области идет активная работа, направленная на поддержку семей и сохранение традиционных ценностей. За последние 10 лет число многодетных семей увеличилось более чем в 2 раза, за последние два года – на 25 %. По суммарному коэффициенту рождаемости третьих и последующих детей Калужская область занимает первое место по ЦФО.

Заместитель губернатора отметила, что с 1 августа в регионе вводится ежегодная выплата в размере 5 000 рублей на каждого ребенка из многодетной семьи для приобретения школьной и спортивной формы.

-Основная наша задача, чтобы все дети имели качественное образование, медицинские услуги и имели возможность раскрывать свои таланты.

Также заместитель губернатора подчеркнула, что в регионе особое внимание уделяют поддержке семьям участников СВО.

-Те проекты, которые идут из фонда Защитников отечества, из комитета семей воинов сейчас необходимы и востребованы. наша задача, чтобы ни одна семья воина, который сейчас защищает Родину не осталась без внимания.

После пленарной сессии на площадке форума «Сообщество» прошли выставки социальных проектов, детских рисунков, фотоэкспозиция «Люди новых регионов». Также участники посетили бесплатные консультации по продвижению НКО в соцсетях и СМИ. Большой популярностью пользовалась и общественная приемная. Калужане задавали вопросы, связанные с социальной инфраструктурой, дорогами, соцподдержкой и проблемами в сфере ЖКХ.