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В Калужской области целая деревня рискует остаться без связи с внешним миром

Пруд в деревне Мешково Ферзиковского района стал одной из причин проблемы, которая не на шутку встревожила местных жителей
Михаил Тырин
09:00 сегодня
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Фото автора
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Вдали от шумных дорог, окруженная зеленью лесов и полей расположилась деревня Мешково, принадлежащая сельскому поселению «Село Ферзиково».

Зимой здесь немноголюдно, на постоянной основе живут только пенсионеры.

Желающих поселиться в деревенской тиши много, однако есть проблема – в распутицу или зимой отсюда довольно трудно выбраться на работу.

Под натиском стихии

Зато летом местечко оживает! Появляются и взрослые, и дети. С окрестных селений съезжаются жители, чтобы искупаться в местном пруду, самом крупном в округе, или порыбачить.

К сожалению, этот пруд и стал одной из причин проблемы, которая не на шутку встревожила местных жителей.

Случился очередной сильный ливень, водоем переполнился, а поврежденные водоотводы на плотине с водой не справились.

Она хлестала через бетонную дорогу, образуя глубокие промоины и подмывая плиты. Некоторые из них просели, накренились, образовав уступы и перепады до десяти сантиметров.

После ливня. Вода переливается через дорогу.
После ливня. Вода переливается через дорогу.

Но самое неприятное, что грунтовое основание кое-где вымыло чуть ли не на половину ширины плит, и теперь они держатся, буквально цепляясь одним краем. В любой момент такая плита может рухнуть вместе с пешеходом или автомобилем.

И тогда деревня окажется полностью отрезанной от «большой земли». Сюда не проедет ни «скорая», ни пожарные, ни почтовая машина.

А дело в тех самых размытых водоотводах, которые превратились в глубокие канавы с обнаженными трубами на дне и перестали полноценно выполнять свою функцию.

С того момента местные живут ожиданием беды. Есть вспомогательная дорога, но там дела обстоят еще хуже. Снова канавы, промоины, через которые перекинуты шаткие доски для пешеходов, лежащие крест-накрест плиты…

- Когда в 1997 году мы сюда переехали, не было ни плотины, ни «бетонки», да и пруд ушел, - рассказывает Вера Ивановна Наторкина, местная жительница. – Мы вложили много сил, чтобы построить плотину, восстановить пруд, даже запустили в него рыбу. Сами заказывали трубы для водоотвода и трактора. Два раза в год, зимой и летом, ремонтировали плотину и водоотводы, находили для этого засыпной материал. Но нам по 70 лет, и тяжелая работа уже не по силам.

Проблем не обнаружено?

Местные забили тревогу, обратились к властям. Те отреагировали, но очень странным образом. Приехала комиссия, прогулялась, сделала фотографии.

Жителей деревни даже не пригласили на разговор, хотя те могли бы все убедительно рассказать и показать.

Последовал официальный ответ из местной администрации, который гласил, что никаких проблем не обнаружено и дорога в замечательном состоянии. А к отчету приложили фото, на котором изображен действительно благополучный и не поврежденный участок в отдалении от водоема.

Единственным, кто не остался равнодушным, оказался представитель МЧС. Он не поленился спуститься в глубокую промоину и сделать фото с другого ракурса. И там четко видно, что плиты держатся на честном слове.

Однако заключение МЧС ничем не помогло, администрация его просто проигнорировала.

Жители обратились в прокуратуру, но снова обращение не возымело действия, его попросту перенаправили в администрацию сельского поселения, которая считает, что дорога в полном порядке. Круг замкнулся, а подобных отписок накопилась целая стопка.

Много бумаг и мало толку.
Много бумаг и мало толку.

- Нам врут в глаза, врут бессовестно, - говорит Вера Ивановна. – А ведь мы не просим многого, просто сделайте дорогу безопасной. Организуйте трактор и пару самосвалов щебенки – этого нам лет на десять хватит.

А между тем, автодорога Староселиваново-Мешково еще в 2018 году включена в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ее ремонт запланирован на период с 2019 по 2024 годы. Но пока что-то не видно приготовлений к этому ремонту.

Да и пруд стоит на балансе в администрации, что подразумевает уход и поддержание порядка на гидротехнических сооружениях. Только нет этого порядка.

А ведь деревня столько лет работала на страну. Здесь был крупнейший в районе животноводческий комплекс, сейчас, увы, заброшенный и разрушенный.

Была конеферма, питомцы которой выступали на европейских и мировых первенствах. Местная малокомплектная школа, ныне закрытая, выпустила 28 будущих учителей!

Да, сейчас здесь не так многолюдно, как в прежние годы, однако деревня не мертва, а дорога нужна людям, как и пруд.

- А кто вас заставляет жить в деревне? - заявил однажды местный чиновник. – Я вот захотел в деревню – трактор себе купил…

В гостях у сказки

Вера Ивановна много лет проработала в Областном краеведческом музее. А выйдя на пенсию, превратила профессию в увлечение. Большой участок вокруг дома превратился в музей под открытым небом.

На каждом шагу здесь встречаешь рукотворные диковинки, фигурки, арт-объекты, фотозоны. Есть домик Бабы Яги, в котором гость может заночевать. Все утопает в цветах.

И главная жемчужина этого места – школьный музей, собрание предметов старины и быта, устроенное в классической русской избе с печкой. Здесь тоже предусмотрено место для ночлега.

Место получилось настолько сказочным, что Первый канал однажды выбрал его для съемок детского фильма.

Здесь регулярно бывают туристы, некоторые посетители становятся постоянными, остаются с ночевкой, наслаждаются тишиной и природой.

Увы, без нормальных условий для проезда все это уникальное великолепие останется недоступным для восхищенных взглядов.

А ведь похвастаться собственным музеем может далеко не каждое селение.

Вера Ивановна Наторкина Вера Ивановна Наторкина
Местный житель, пенсионер.

Мы постучались во все двери, но нас не услышали. Теперь надежда только на вас.

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Лента комментариев
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Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!

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