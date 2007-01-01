В Калужской области целая деревня рискует остаться без связи с внешним миром

Пруд в деревне Мешково Ферзиковского района стал одной из причин проблемы, которая не на шутку встревожила местных жителей

Вдали от шумных дорог, окруженная зеленью лесов и полей расположилась деревня Мешково, принадлежащая сельскому поселению «Село Ферзиково».

Зимой здесь немноголюдно, на постоянной основе живут только пенсионеры.

Желающих поселиться в деревенской тиши много, однако есть проблема – в распутицу или зимой отсюда довольно трудно выбраться на работу.

Под натиском стихии

Зато летом местечко оживает! Появляются и взрослые, и дети. С окрестных селений съезжаются жители, чтобы искупаться в местном пруду, самом крупном в округе, или порыбачить.

К сожалению, этот пруд и стал одной из причин проблемы, которая не на шутку встревожила местных жителей.

Случился очередной сильный ливень, водоем переполнился, а поврежденные водоотводы на плотине с водой не справились.

Она хлестала через бетонную дорогу, образуя глубокие промоины и подмывая плиты. Некоторые из них просели, накренились, образовав уступы и перепады до десяти сантиметров.

После ливня. Вода переливается через дорогу.

Но самое неприятное, что грунтовое основание кое-где вымыло чуть ли не на половину ширины плит, и теперь они держатся, буквально цепляясь одним краем. В любой момент такая плита может рухнуть вместе с пешеходом или автомобилем.

И тогда деревня окажется полностью отрезанной от «большой земли». Сюда не проедет ни «скорая», ни пожарные, ни почтовая машина.

А дело в тех самых размытых водоотводах, которые превратились в глубокие канавы с обнаженными трубами на дне и перестали полноценно выполнять свою функцию.

С того момента местные живут ожиданием беды. Есть вспомогательная дорога, но там дела обстоят еще хуже. Снова канавы, промоины, через которые перекинуты шаткие доски для пешеходов, лежащие крест-накрест плиты…

- Когда в 1997 году мы сюда переехали, не было ни плотины, ни «бетонки», да и пруд ушел, - рассказывает Вера Ивановна Наторкина, местная жительница. – Мы вложили много сил, чтобы построить плотину, восстановить пруд, даже запустили в него рыбу. Сами заказывали трубы для водоотвода и трактора. Два раза в год, зимой и летом, ремонтировали плотину и водоотводы, находили для этого засыпной материал. Но нам по 70 лет, и тяжелая работа уже не по силам.

Проблем не обнаружено?

Местные забили тревогу, обратились к властям. Те отреагировали, но очень странным образом. Приехала комиссия, прогулялась, сделала фотографии.

Жителей деревни даже не пригласили на разговор, хотя те могли бы все убедительно рассказать и показать.

Последовал официальный ответ из местной администрации, который гласил, что никаких проблем не обнаружено и дорога в замечательном состоянии. А к отчету приложили фото, на котором изображен действительно благополучный и не поврежденный участок в отдалении от водоема.

Единственным, кто не остался равнодушным, оказался представитель МЧС. Он не поленился спуститься в глубокую промоину и сделать фото с другого ракурса. И там четко видно, что плиты держатся на честном слове.

Однако заключение МЧС ничем не помогло, администрация его просто проигнорировала.

Жители обратились в прокуратуру, но снова обращение не возымело действия, его попросту перенаправили в администрацию сельского поселения, которая считает, что дорога в полном порядке. Круг замкнулся, а подобных отписок накопилась целая стопка.

Много бумаг и мало толку.

- Нам врут в глаза, врут бессовестно, - говорит Вера Ивановна. – А ведь мы не просим многого, просто сделайте дорогу безопасной. Организуйте трактор и пару самосвалов щебенки – этого нам лет на десять хватит.

А между тем, автодорога Староселиваново-Мешково еще в 2018 году включена в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ее ремонт запланирован на период с 2019 по 2024 годы. Но пока что-то не видно приготовлений к этому ремонту.

Да и пруд стоит на балансе в администрации, что подразумевает уход и поддержание порядка на гидротехнических сооружениях. Только нет этого порядка.

А ведь деревня столько лет работала на страну. Здесь был крупнейший в районе животноводческий комплекс, сейчас, увы, заброшенный и разрушенный.

Была конеферма, питомцы которой выступали на европейских и мировых первенствах. Местная малокомплектная школа, ныне закрытая, выпустила 28 будущих учителей!

Да, сейчас здесь не так многолюдно, как в прежние годы, однако деревня не мертва, а дорога нужна людям, как и пруд.

- А кто вас заставляет жить в деревне? - заявил однажды местный чиновник. – Я вот захотел в деревню – трактор себе купил…

В гостях у сказки

Вера Ивановна много лет проработала в Областном краеведческом музее. А выйдя на пенсию, превратила профессию в увлечение. Большой участок вокруг дома превратился в музей под открытым небом.

На каждом шагу здесь встречаешь рукотворные диковинки, фигурки, арт-объекты, фотозоны. Есть домик Бабы Яги, в котором гость может заночевать. Все утопает в цветах.

И главная жемчужина этого места – школьный музей, собрание предметов старины и быта, устроенное в классической русской избе с печкой. Здесь тоже предусмотрено место для ночлега.

Место получилось настолько сказочным, что Первый канал однажды выбрал его для съемок детского фильма.

Здесь регулярно бывают туристы, некоторые посетители становятся постоянными, остаются с ночевкой, наслаждаются тишиной и природой.

Увы, без нормальных условий для проезда все это уникальное великолепие останется недоступным для восхищенных взглядов.

А ведь похвастаться собственным музеем может далеко не каждое селение.