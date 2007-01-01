Моя твоя не понимать: что делается в Калужской области для решения проблемы обучения инофонов

О наболевшем вопросе наконец-то заговорили на самом высоком уровне.

Проблема, о которой мы расскажем в нашей статье, появилась уже давно и не только в нашем регионе. Для Калужской области наплыв гостей из Ближнего зарубежья тема острая, а в большинстве случаев очень болезненная.

Многих калужан беспокоит не только нехватка рабочих мест, процент преступлений, совершенных мигрантами, но и вопрос коммуникации, без которой невозможно не то, что обучаться, но и существовать.

По данным Минпросвещения, на июнь 2024 года около 12% детей мигрантов ходят в российские школы и сады, но плохо говорят по-русски или вовсе не знают языка. Чаще они владеют русским на пороговом уровне, не понимают значения многих слов, родители дома с ними разговаривают на родном языке. Таких детей называют инофонами.

В Калужской области с этой проблемой работают представители министерства внутренней политики, министерства науки и образования, педагоги, сотрудники полиции и даже обычные граждане пытаются что-то предпринять.

Калужская инициатива

В июле руководитель Рособрнадзора Анзор МУЗАЕВ высказал мысль, что жители стран ближнего зарубежья могут подготовиться к переезду заранее, так как в их странах выделены средства на строительство русских школ и центров русского языка.

В Узбекистане такой центр открылся в 2023 году в Ташкенте на базе факультета Русского и родственных языков Термезского государственного университета (ТерГУ).

Там рады не только студентам, но и всем желающим научиться говорить по-русски и познакомиться с нашей культурой и традициями.

В Азербайджане такой центр в Баку открыл свои двери еще в далеком 2009 году.

В Таджикистане подобных учреждений четыре и все они располагаются в Душанбе.

Но это по большей части касается взрослых, а что делать с детьми?

- Если ты приезжаешь сюда с семьей и собираешься стать гражданином или временно жить, если ты хочешь, чтобы твои дети получали в этой стране образование, то они должны обладать определенным уровнем знания языка, — сказал Музаев в разговоре с корреспондентом РБК.

А еще в мае в интервью «Парламентской газете» проблему детей-инофонов, плохо говорящих по-русски, озвучил председатель Совета по правам человека Валерий ФАДЕЕВ.

— У нас очень простая позиция: ребенка, не знающего русского языка, нельзя принимать в школу, – сказал он. – Прежде его нужно обучить русскому языку. Взваливать эту обязанность на школы неправильно, необходимо создавать специальные центры.

Как выяснилось, мысль о создании курсов подготовки детей-инофонов зародилась с подачи наших земляков.

— Калужская область подготовила законопроект о внесении изменений в закон об образовании РФ, - рассказывает министр внутренней политики Калужской области Олег КАЛУГИН. -Он подразумевает создание так называемых адаптационных классов, чтобы ребенок, условно, год, учил там русский язык. Это как в вузах, которые работают с иностранцами. Они же не допускают до занятий студентов, которые не знают русского языка! Иностранцы год посещают подготовительные курсы. А кто-то и дольше, если требуется.

Законопроект пока не попал в Госдуму, но вызвал интерес в различных инстанциях и стал предметом живого обсуждения.

Лирическое отступление

Меня инициатива создания адаптационных классов заинтересовала не только как журналиста, но и как студента, получающего профессию педагога. Пару лет назад я проходила практику в одной из калужских школ.

Тогда я подготовила детям урок по роману «Дубровский» Александра Сергеевича Пушкина.

Класс был большой, шумный и объяснить тему было достаточно трудно. Ситуация осложнялась тем, что в классе было двое детей, для которых русский язык не был родным.

И если девочка-инофон ловко отвечала на вопросы и с интересом слушала мои рассуждения, то в глазах у мальчика-инофона сначала читался ужас, а позже полное безразличие к происходящему.

По ходу урока стало понятно, что он и так плохо формулирует свои мысли на русском языке, а тут еще и я ему про самодурство и своеволие помещиков пытаюсь рассказывать. Так что, когда первый шок от обрушившегося на него потока русских слов прошел, он полностью отключился.

Позже многие мои знакомые, которые после института ушли работать в школы, часто жаловались на подобные ситуации.

Система адаптации

Но вернемся к системе адаптации, о которой начали беседу с министром внутренней политики Калужской области.

Олег Калугин

Министр внутренней политики Калужской области \- Наш проект поддержали в СПЧ. Мы пытаемся донести, что в школах нарушаются права детей. Одним ребятам ради хорошей оценки по русскому языку приходится долго сидеть над учебниками, а другим ставят отметки просто потому, что они инофоны. Таким образом разрушается принцип справедливости. Существующее положение вещей порождает не только несправедливость, но и создает трудности для учителей. - Замедляется темп уроков, так как учителя тратят больше времени на тех, кто не может говорить или писать по-русски. Таким образом снижается качество преподаваемых знаний для всего класса.

По словам Калугина, идея калужского законопроекта – создать не просто классы по обучению детей-инофонов русскому языку, а систему их адаптации перед отправкой в школы.

- Пока непонятно создавать ли ее на деньги государства или на средства мигрантов, - говорит Калугин. - Я за то, чтобы приезжие платили, но тут вопрос дискуссионный.

Существуют в Калужской области и примеры, когда адаптацией детей-инофонов по разработанной ими системе занимаются учителя в школах.

- Это 45-я школа Калуги, которая перегружена детьми-инофонами, гимназия «Держава» в Обнинске, - говорит Калугин. – Это хорошие примеры, но все держится на героизме учителей и директоров.

О том, что создать систему адаптации не просто возможно, но уже попросту необходимо, понимают и педагоги.

Нина Исаева

Заведующая кафедрой Русский язык как иностранный КГУ им. К.Э. Циолковского Опыт многих стран показывает, что все иностранцы, которые приезжают в новую для себя среду, проходят систему адаптации. Если говорить о первоклассниках, то это самый легкий возраст для этого, им легче освоить язык. Если же мы говорим о детях 15 лет, подростках, то у них есть такая возрастная особенность – они боятся говорить, боятся ошибиться, показаться смешными. Это тормозит весь процесс.

Вместе с тем, Исаева уверена, что пытаться внедрить опыт калужской и обнинской школы в других учебных заведениях не слишком удачная идея.

- Не каждая школа сможет такое потянуть, поэтому создавать курсы обучения языку на базе школ не стоит, - уверена Нина Исаева. - Для этого должны быть отдельные помещения и специалисты. Важно сделать структуру подвижной. Когда дети уже достигнут определенного уровня, их необходимо сразу отправлять в школы, в языковую среду. Может быть, занятия можно будет организовать параллельно, хотя тут опять же стоит исходить из уровня знаний. Можно сделать отдельные направления – для тех, кто совсем ничего не знает и для тех, кому необходимо выучить что-то определенное или подготовиться к экзамену.

Проблема глубже

Однако, по мнению Олега Калугина, хоть создавать систему адаптации нужно, но нельзя забывать и о большой проблеме с теми, кто уже получил гражданство России, однако принимать нашу культуру и соответствовать принятым у нас в стране правилам сосуществования в социуме категорически не желает.

- Большие проблемы возникают с теми, кого светские режимы в Средней Азии выдавливают из своих стран, а мы их принимаем, - говорит Калугин. – Такие люди не хотят адаптироваться к изменениям на родине и уезжают к нам, в Россию, так как знают, что здесь для них созданы прекрасные условия. И, получив гражданство, они начинают устанавливать свои порядки, пытаются заместить привычный нам образ жизни своим. Это много кого беспокоит и с этим обязательно надо что-то делать.

- У нас есть статья в Уголовном кодексе о прекращении гражданства, - говорит Калугин о том, что именно надо делать. – И в ней перечислены основания, по которым новоявленный гражданин России может быть лишен гражданства. Работу в этом направлении необходимо усиливать.

О том, что проблема с детьми-инофонами назрела и более ее нельзя замалчивать, говорит и опыт наших читателей - жителей Правобережья, где их особенно много.

Вот две показательные истории, которые они нам поведали.

Жительница Правобережья Александра Гришина рассказала, что в классе с ее сыном учится мальчик, который совсем не говорит по-русски (все имена изменены по просьбе калужан, но данные о них имеются в редакции - прим. ред.).

- Малыш один раз заплакал прямо на уроке, а никто понять не мог, что происходит, - рассказала Александра. - Его повели в столовую, так как там работала бывшая гражданка Таджикистана, чтобы она выяснила на его языке в чем проблема. То есть, понимаете, ребенок совсем не адаптирован. Он сидит и плачет, не знает, что ему делать, из-за незнания языка в классе ни с кем не может играть или дружить. И ведь самое главное, что его все равно перевели в следующий класс! А ведь мальчику очень трудно в школе, как и учителям.

Еще одна жительница Правобережья Валентина Корнеева рассказала историю, связанную с культурным аспектом вопроса.

- Эти соседи (уроженцы азиатских стран, недавно получившие гражданство, - прим. ред.) у нас появились прошлым летом, - рассказывает Валентина. - Мужчины уезжают на работу куда-то надолго, а жены остаются с детьми и даже не следят за ними. А они очень невоспитанные, бегают как угорелые. После 11 вечера на улице гуляют и орут, как ненормальные, спать не дают. Ездят на самокатах и по тротуарам, и по проезжей части, все от них шарахаются, и даже водители уже боятся заезжать во двор.

Я им пыталась объяснить, что для игр есть специальные детские площадки, - продолжает Валентина. - Они кивают, но не отвечают ничего и продолжают творить беспредел.

Но вот когда отцы домой приезжают, то детей на улице в неположенное время нет, ведут себя тихо. Кстати, мужчины нормально себя ведут, а вот дети и женщины не понимают, что находятся в другой стране, где другие правила и порядки, которые надо соблюдать.

Упрощенка

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что не только мы, обычные люди, но и государство наконец-то обратило внимание на проблему с мигрантами и иммигрантами и занялось ее решением.

Увы, по старой русской традиции только после того, как грянул гром. В данном случае – в «Крокус сити холле».

- Одна из приоритетных задач – это контроль над площадками, которые выдают сертификаты о знании русского языка, - говорит начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Павел САЁНКОВ о том, какие действия предприняты, чтобы не допустить до получения гражданства тех, кто не знает наш язык. - Общественность поразили события, которые произошли в «Крокус Сити Холле», после этого мы усилии работу в этом направлении. Все коммерческие организации, которые работали с сертификатами, закрыли. На территории Калуги было 11 площадок, которые осуществляли данную деятельность, теперь их две.

На всех экзаменах по русскому языку присутствует сотрудник полиции, он контролирует процедуру прохождения экзамена. Мы формируем единый реестр, заносим в базу всех, кто проходил экзамен. Если к нам приходит мигрант с сертификатом, но он плохо говорит по-русски, мы сразу фиксируем факт нарушения со стороны вуза, в котором выдали сертификат, направляем информацию в конфликтную комиссию и областную прокуратуру.

Если иностранцы приходят с сертификатом, который выдали несколько лет назад, в обязательном порядке проверяется знание языка, - уверяет Павел Саенков. - Если оно не соответствует должному уровню, то мы можем отказать в выдаче гражданства.

- Почему тогда в Калужской области такое количество мигрантов, которые плохо говорят по-русски? – интересуемся у полицейского.

- К сожалению, мигранты, которые получают гражданство в упрощенном порядке, не предоставляют нам сертификаты. Поэтому мы имеем массу мигрантов, которые стали гражданами России без знания русского языка.

Многие регионы, в том числе и наш, за то, чтобы вернуть предоставление сертификата на знание языка на всех этапах – на получении патента, на разрешение на временное пребывание, на выдачу вида на жительство или гражданство.

Русскоязычные люди, к примеру граждане Украины, Белоруссии, Прибалтийских стран, могут от этого освобождаться.

По части ужесточения работаем мы, а по части изменения законов еще предстоит большая работа законодательной власти.

Главное - объединиться

Канадский психолингвист Фрэнк Смит писал: «Язык — это не генетический, а социальный дар. Изучая новый язык, вы становитесь членом клуба — сообщества носителей этого языка».

Для того, чтобы система комплексного обучения заработала, и приезжие хотели адаптироваться в нашу среду, необходимо мотивировать их становится членами нашего «клуба».

Сами мигранты должны понимать, почему им нужно учить русский язык, а не отмахиваться от него, аргументируя тем, что на стройке, в маршрутке или на кухне ресторана он им и вовсе не нужен.

Пришло время сделать так, чтобы в нашей стране он был нужен везде и всем без исключения.

Да, все мы знаем, какой наш родной язык трудный, как много в его правилах подводных камней. Многие, кто учит его с рождения, всю жизнь сталкиваются с трудностями наших норм орфографии и пунктуации.

Однако идеальных знаний от тех же трудовых мигрантов никто не требует. Достаточно того уровня, которого хватит для полноценного общения и взаимопонимания.

А взрослые, которые везут детей в Россию и не забоятся о том, чтобы они учили язык, должны понимать какому стрессу подвергают своих чад. И, что, если их дети не будут стремиться выучить русский язык, они всем своим семейством рискуют отправиться на свою историческую родину.

Мы уверены, что только так можно снять то огромное напряжение в обществе, которое создано многолетней слепотой государства к этой проблеме.

Ну и о перечне преступлений, за которые «новые русские XXI века» легким взмахом молотка судьи могут превратиться в «старых иностранных граждан», тоже забывать не стоит.