В начале века в калужских деревнях было модно ходить на гулянье с зонтами

Рассказываем, как одевались местные крестьяне в конце ХIХ - начале ХХ веков.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

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О том, как одевались калужские крестьяне в конце ХIХ - начале ХХ веков и какая у них была мода, можно узнать из описания сотрудников этнографического бюро князя Тенишева.

Ходят босые

Вот, что записали этнографы в Медынском уезде.

«Домашней одеждой мужчин в будни служит белая или синяя холщовая рубаха с ластовицами из красного кумача. А также рубаха из набивного холста и синие холщовые порты.

Перепоясываются мужчины поверх рубахи ремешком или гарусным шнурком. Ноги одевают в сапоги, а кто бедней – в лапти. Но большей части с весны до осени ходят босые.

Зимой обовью для них служат валеные сапоги – валянки. Выходя из дома на работу или по каким иным делам, крестьяне одеваются в короткий пиджак из грубого крестьянского сукна с пуговицами или застежками...

Покрышкой для головы служит им суконный картуз или соломенная шляпа (соломенный картуз). А зимой овчинная или смушковая шапка.

Верхней одеждой зимой является нагольный простой или дубленый полушубок. А в холода поверх полушубка надевается тулуп или суконный халат – армяк.

По полушубку перепоясываются ремнем или цветной подпояской.

На шею завязывается гарусный самых ярких цветов шарф. На руки надеваются шерстяные вязанки, всунутые в кожаные рукавицы. В сильные морозы голова покрывается башлыком».

Праздничные наряды мужчин

«В праздники мужчины одеваются нарядно. Летом вместо холщовой или набойчатой рубахи они надевают кумачную, иногда по рукавам, вороту и подолу расшитую белой бумагой, или ситцевую ярко-желтую или розовую.

Молодые франты даже надевают сверх белой коленкоровой ярких цветов шелковую рубаху.

Дальнейшим нарядом служат нанковые, шерстяные или плисовые штаны. На ногах – сапоги со сборами и на высоких каблуках, начищенные ваксой.

Поверх рубахи шерстяной или шёлковый с большими кистями пояс. Молодые парни часто надевают поверх рубахи шерстяной, суконный или нанковый жилет.

Верхней одеждой мужчин служит суконный (тонкого черного сукна) сюртук или пиджак, носимый нараспашку, чтоб видна была жилетка и выпущенная из-под неё рубаха.

Многие франтовитые парни имеют карманные часы, которые берут в праздники с собой, выпустив по жилету металлическую цепочку.

В холодные дни мужчины ещё одеваются в суконное или триковое пальто ниже колен. Картуз черного или синего сунка с блестящим козырьком и резиновые калоши или боты дополняют праздничный наряд.

Калоши или боты здесь надевают, выходя из дома даже в самое сухое летнее время. Мальчик и подростки в будни и праздники одеваются почти также как и взрослые».

Чем моложе, тем ярче

«Будничной домашней одеждой замужних женщин служит белая холщовая рубашка с розовыми ситцевыми или красными кумачовыми надплечниками, а сверху набойчатый синий сарафан с мелкими желтыми цветочками.

По сарафану перепоясываются цветным гарусным поясом, на шее иногда бывают стеклянный бусы.

Волосы женщины прячут в ситцевый сборник, поверх которого иногда покрываются платком. Чем женщина моложе, тем ярче цвета её сборника и платка. Дома летом они ходят босые, зимой – в вяленых сапогах.

Выходя из дому на работу, надевают зипун из крестьянского сукна или безрукавку. Зимой надевают овчинный нагольный полушубок и перепоясываются кушаком. А в сильные холода поверх полушубка надевают армяк или тулуп.

Взрослые девушки детом ходят в рубахах (низ - белый холщовый, а верх – пришивной, из красного или розового ситца). На рубаху надевается ярких цветов ситцевая шубка (сарафан).

Подпоясываются цветным поясом, кисти назад. Ноги босые, голова покрывается ярким, чаще всего красным, платком. Идя на работу в зимнее время, они одеваются также, как и замужние женщины».

Праздничные наряды женщин

Праздниками женщины и девушки одеваются очень нарядно.

Девушки в праздник, идя в церковь или гулять по деревне, водить хоровод, надевают сверх ситцевого еще шерстяной малиновый, голубой или другого цвета сарафан.

Рубаха также: поверх будничной надевается праздничная (вернее, полурубаха из розовой или красной шерстяной материи).

По сарафану внизу закладываются в один или два ряда «набирки» - оборки. Иные, из более зажиточных семей, девушки одеваются в шелковые сарафаны.

По сарафану надевается белый миткалевый или французского ситца фартук, отделанный кружевом и оборками. При этом цвета фартука и шубки должны иметь сочетание.

Подпоясываются девушки по сарафану широкой шёлковой лентой с бантом и длинными концами назад. Этот бант прикалывается металлической булавкой-брошкой и маленьким зеркальцем.

На ногах цветные бумажные чулки и опойковые или шагреневые полусапожки с лаковыми носами. На шее кроме янтарных бус бывают ещё крупные дутые бусы. В ушах - серебряные с цветными стеклянными подвесками серьги.

В косу вплетают красную или пунцовую шелковую ленту, спуская её ниже пояса.

Голова покрывается шерстяным подшальником с кистями по краям, а в праздник храмовый или двунадесятый подшальник заменяется шелковым.

В холодные время по ранней весне или осенью женщины и девушки одеваются в суконные со множеством сборок поддевки или ластковые пятифанки, иначе пятиклинки.

Иногда они одевают безрукавки (короткие поддевки без рукавов), девочки одеваются почти также как взрослые, только наряды подешевле. Кроме того, украшений - бус. колец, подвесок носить им не дают.

Модные прически

«Мужчины и мальчики волосы на голове постригают в кружок, иначе сказать, скобой. Посредине головы делается пробор. Бороды мужчины бреют, но иные ее постригают.

Очень немногие парни, побывавшие на военной службе, бороду бреют и носят только одни усы.

Женщины делают прическу головы в две косы, с пробором посредине. Прическа спереди совершенно гладкая и ровная: волосок - к волоску. Косы они прячут под сборник. Ходить простоволосой считается постыдным.

Девушки чешутся тоже гладко, с пробором посредине головы, но только в одну косу. Девушки тоже стыдятся ходить с непокрытой головой.

Вошло в моду

«В праздник девушки и парни выходят на гуляние или в церковь с зонтами. Причем, у девушек зонты всегда большие, дождевые. А у мужчин – маленькие, солнечные.

В праздники умываются душистым мылом.

Женщины здесь не белятся, не употребляют пудру, а иные и румяна. Носить зонты, ходить в калошах, одеваться в пятифанки, пудриться, румяниться и многое другое здесь вошло в моду недавно и занесено сюда своими же мужчинами-отходниками».