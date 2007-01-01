Он может выразить в граните даже головную боль. Работы знаменитого современного скульптора привезли в Калугу

Калужский музей изобразительных искусств радует новой летней выставкой.

До 11 августа вы увидите работы заслуженного художника РФ Виктора Корнеева.

Выставка называется «Пластические беседы».

Это будет интеерсный диалог художника со зрителем.

«Лысая девушка», Литье, бронза, дерево.

Не сразу стал скульптором

Виктор Корнеев родился в 1958 году в Тамбове, в простой семье. Его отец был токарем, а мама – бухгалтером. У Виктора есть и родная сестра.

А рисовал и лепил он с детства. В детском саду у него даже были выставки. Но родители всерьез это не воспринимали, хотя воспитательница говорила им: «Ваш мальчик, наверное, будет художником».

Но так как двоюродный брат Виктора был музыкантом, его тоже отдали в музыкальную школу, пять лет он осваивал аккордеон, потом играл в вокально-инструментальном ансамбле.

Но музыкантом не стал. После школы устроился на завод «Революционный труд», потом был тренером по пулевой стрельбе в спорт-клубе ДОСААФ, работал в Тамбовском монтажном управлении треста.

И однажды случайно познакомился с девушкой, которая училась в педучилище на худграфе. Глядя на неё, стал рисовать, и здорово получалось. В 21 год Виктор поступил в Пензенское художественное училище, а потом закончил Строгановку.

- Когда я учился в художественном училище в советское время была такая оскорбительная фраза: «Ты что, девушку с веслом хочешь сделать?» Я сделал и нисколько об этом не жалею, - говорит Корнеев.

Теперь у него сотни выставок в российских и европейских городах. Его работы находятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, Московского Музея современного искусства, галереях Швеции, Хорватии, Китая, Кипра.

А масштабные произведения Виктора Корнеева украшают парки и площади российских и европейских городов.

«Головная боль»

Живет художник в Москве, но много времени проводит и в Швеции - его супруга родом из этой страны, она скульптор. Познакомились они много лет назад на одном из скульптурных симпозиумов.

В Швеции у Корнеева мастерская на свежем воздухе, там он создает свои масштабные вещи – парковые скульптуры. Местность красивая: горы, лес, море.

Работает скульптор с бронзой, базальтом, мрамором, гранитом, деревом, известняком.

А начинал он с дерева, потому что в раньше это был самый доступный материал. Сейчас ему интересен разный материал. Как говорит Виктор Кореев, сам материл тебя ведет, корректирует твои действия.

«Юноша, смотрящий вдаль».

Антропоморфная фигура

Виктора Корнеева называют скульптором-символистом, его работы – это философские размышления о мире, в них есть драматизм, характер, пластика. Главная тема - человеческое тело. Сам художник считает, что стиль всегда трудно обозначить каким-то одним определением.

- Скульптура - это мой универсальный, не требующий перевода язык общения со зрителем, - говорит Виктор Иванович. - Через скульптуру художник акцентирует значимость человека в мире. Главный объект в моём творчестве - антропоморфная фигура.

Иногда фигуры фрагментируются, усекаются, составляются из нескольких объёмов. Эти объёмы могут сдвигаться относительно друг друга, усиливая ощущения беспокойства и аритмии, динамики и драматизма.

Каждое новое произведение - это драматичный поиск баланса внешней формы и внутреннего содержания. Важнейшая задача художника - установить диалог, взаимосвязь, сотворчество со зрителем.

Произведение искусства должно пробуждать, многократно усиливать воображение смотрящего. Только в процессе взаимодействия со зрителем скульптура открывает свою тайну.

Художник создаёт новый мир, новую реальность, ему необходимо соучастие, сопереживание зрителей.

Эпатировать публику он не любит, эпатаж считает плохой чертой художников, которые хотят таким способом выделиться.

- Я не стараюсь навязать что-то зрителю, у каждого из нас всей опыт, своё видение. Я старюсь расширить видение.

«Равновесие»

Без звездной болезни

Корнеев – один из самых ярких и узнаваемых современных отечественных художников. Но Виктор Иванович утверждает, что звездная болезнь ему не грозит.

- Это же не шоу бизнес, когда людям нужно быть все время в телевизоре. А мне это будет только мешать.