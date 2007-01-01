Ждём финала: будущее двух исторических зданий в Калуге очень туманно

Неделю назад из оперативного управления калужских медицинских организаций наконец изъяли строения по адресу Кирова, 40.

Речь идет о здании, где раньше располагалась Скорая медицинская помощь и одноэтажной развалюхе, известной как конюшни Кожевниковых, бывших в управлении у Наркологического диспансера Калужской области.

Теперь за исторические здания отвечает ГБУ «Калужская областная служба недвижимости».

Смена оперативного управляющего привела пока лишь к заложенным листами фанеры фасада здания со стороны улицы Кирова.

Людей спасать или бомжей гонять

Станция скорой медицинской помощи переехала из здания на Кирова, 40 ровно три года назад – в середине июля 2021 года. Однако, как выяснилось, вплоть до начала июля нынешнего года эта медицинская организация должна была следить за состоянием своего старого помещения.

Как пояснили в министерстве экономического развития и промышленности Калужской области, этот объект закреплен на праве оперативного управления за «Региональным центром скорой медицинской помощи и медицины катастроф». Другими словами, медики все три года должны были ночами с берданкой сторожить пустующие помещения, заколачивать окна и двери, а также следить за пожарной обстановкой в здании на Кирова, 40.

Странная ситуация. Складывается впечатление, что у медиков скорой полно свободного времени, и они вместо того, чтобы гонять козла в домино, могли бы гонять бомжей по ночам из своего бывшего здания. В результате, бывший дом Скорой за три последних года превратился в ночлежку для асоциальных элементов, благо зайти внутрь не представляло никакого труда.

В начале июня 2024 года произошел первый пожар. Здание загорелось ночью. Пожарным удалось его оперативно потушить.

Второй раз этот дом вспыхнул ровно через месяц – в первых числах июля нынешнего года. В огне тогда погиб мужчина. Три – число сакральное для России. И что-то подсказывает, третьего красного петуха этот дом не переживет.

Региональный минэконом по всем вопросам о сохранении этого здания только разводил руки.

- Информация о причинах непроведения работы по консервации здания бывшей скорой помощи может быть предоставлена текущим (на тот момент, 8 июля 2024 года. Ред.) правообладателем объекта – ГБУ здравоохранения Калужской области «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф», - ответила нам и.о. министра экономического развития и промышленности Калужской области Юлия ЧЕРНЫШЕВА.

Как там знаменитый Пилат сказал: Я умываю руки?

Во дворе дома по Кирова, 40 ещё располагается целый объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Кожевникова», даже табличка соответственная имеется.

Одноэтажное деревянное строение с провалившейся крышей, покосившимися оконными проемами и подпертой палкой воротами, сегодня годится разве что на дрова. Эта груда гнилых бревен, оказывается тоже до середины июля находилась в оперативном управлении. Только у другой медицинской организации – наркодиспансера. Здесь врачи-наркологи даже если захотели бы, ничего не смогли бы сделать. Охранная грамота с федеральной печатью запрещает практически любые действия с памятником. Только «оперативно управлять».

Кто ж его тронет…

Три года ситуация с этими зданиями, похоже, мало волновала чиновников. Тревогу били лишь краеведы. Впрочем, к началу нынешнего года и они опустили руки, видимо, поняв, что изменить что-либо в условиях драконовских законодательных запретов в случаях с памятниками истории и культуры невозможно.

Увы, такова судьба многих калужских исторических зданий. Они либо просто вдруг загораются, либо банально разрушаются до основания. Нет памятника – нет проблем. На месте пепелища теперь можно что-то построить.

Здесь, наверняка возмутятся краеведы: как же так, надо было спасти! Да, надо было. Только вот те же конюшни Кожевникова стоят в нынешнем виде уже не один десяток лет. И никто не хочет за них браться, потому что слишком жесткие условия федерального законодательства, а размещать что-либо в деревянном сарае – желающих нет.

Снять же статус памятника с груды развалин очень сложно. По крайней мере, для калужских чиновников. Ведь, как только об этом узнают, сразу поднимется вой до небес: варвары! Это с одной стороны, а с другой – затяжная бумажная война с федеральными структурами, следящими за этими самыми памятниками. Точнее, не за памятниками, а за документами, подтверждающими статус «федерального значения».

Вот и стоят в Калуге тихо умирая домики, в которых когда-то творили гении русской мысли и жили известные люди земли калужской. Стоят и вздыхают: да лучше уж снесите меня, чем так жить.

Петух клюнул?

И вот, вдруг, в середине июля вокруг этих зданий наметилось движение.

Рабочие закрыли досками большие окна бывшей Скорой. Правда с другой стороны все осталось по-прежнему. Выбитые двери и окна, да и внутри грязь несусветная. Но, хоть что-то начали делать.

Оказалось, что скрипучие бюрократические шестерёнки где-то провернулись и наконец-то с медицинских учреждений сняли это ярмо – «оперативное управление».

- Кирова, 40 не принадлежит станции скорой помощи, это уже не наше здание, - пояснила главный врач «Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Анна ЧЕРНОВА. – Мы отдали все документы и ключи.

Вслед за Скорой долгожданный документ получил и наркологический диспансер.

- На прошлой неделе у нас изъяли из оперативного управления здание на Кирова, 40, - рассказал главный врач Наркологического диспансера Калужской области Игорь ГОРБАЧЕВ. – У нас было маленькое одноэтажное помещение 96 квадратных метров, деревянное, что во дворе.

Таким образом сегодня весь этот комплекс полностью находится в ведении «Калужской областной службы недвижимости». Движение бумаг, впрочем, не прибавило радости тем же краеведам.

- С домом ничего позитивного не происходит, - высказывает недовольство Марина Ефименкова. - Как, все-таки, упорны наши чиновники. Какая стойкость и последовательность в плане уничтожения объекта культурного наследия.

- Хорошо бы на главном фасаде поставить строительные леса, закрытые баннером с видом фасада после реставрации, - мечтает калужанин Константин Гавриленко. - Идеально, ещё во дворе устроить пункт охраны.

Идеально, на наш взгляд, не доводить исторические здания до такого состояния, чтобы, как говорится «выкрасить и выбросить». В любом случае, на наш вопрос будущем этого исторического комплекса в минэкономе ответили туманно.

- После завершения данной работы (изъятия из оперативного управления у медучреждений. Ред) будут проработаны варианты дальнейшего комплексного использования зданий, расположенных по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 40, в целях сохранения и восстановления объекта культурного наследия, - говорится в ответе Юлии Чернышевой.

Так и хочется спросить: а вы сами-то в это верите?