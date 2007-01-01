Он работает даже в 90: яркие подсолнухи и фото из жизни Зураба Церетели - на новой выставке в Калуге

Маэстро предоставил картины из собственого собрания.

В Калужском музее изобразительных искусств - новый выставочный проект.

Посвящен проект 90-летию со дня рождения художника.

И выставки здесь две: работы самого Зураба Константиновича и фотохудожника Виктора Данилова, который запечатлел маэстро в разных жизненных ситуациях.

Все – в сад

Зураб Церетели – скульптор, художник-монументалист, живописец, педагог, автор более 5000 произведений.

Музей-мастерская Зураба Церетели в Переделкино. Фото Виктора Данилова.

Картины, которые вы увидите на выставке, он сам предоставил музею из собственного собрания.

Выставка небольшая, но яркая, экспрессивная: 8 натюрмортов, 6 из которых входят в знаменитую серию «Я садовником родился», над которой Церетели работал в течение нескольких лет.

Здесь сразу попадаешь в летний сад: вокруг цветы, пышные букеты. Особенно Церетели любит подсолнухи, они почти на каждой картине: огромные яркие.

Полотна сочные, радостные, с мощной энергетикой. Они сразу поднимают настроение.

На первый взгляд сюжеты предельно просты, но для художника большую роль играет метафоричность произведений, момент загадки и таинственности.

Зураб Церетели часто рисует подсолнухи.

Церетели заполняет всё пространство своего живописного произведения, композиция часто в движении, плывёт и растекается на полотне, но всегда наполнена позитивом, сочными живыми красками.

Сам мастер в этот раз на выставку не приехал. Но в Калуге он был в 2012 году, когда открывалась его первая выставка.

Тогда он приехал на поезде, райдер у Церетели был весьма скромный: на завтрак он попросил много кофе. И всё.

А на открытии выставки осыпал комплиментами женщин, шутил и параллельно делал зарисовки золотой перьевой ручкой на листочке.

Делился с калужанами, как приятно работается с детьми, с новым поколением, восхищался их новым мышлением.

Пообещал сотрудничать с Калугой и дальше. Слово свое сдержал. Мы видим продолжение этого сотрудничества - новую выставку.

Работа из серии «Я садовником родился».

Из личной жизни

Произведения Церетели дополняют фотографии Виктора Данилова. Получился документальный рассказ о жизни и творчестве художника.

Виктор Данилов давно сотрудничает с Церетели, бывал у него дома, на даче в Переделкино, в мастерской на Большой Грузинской, на различных мероприятиях, в которых участвовал художник.

Родился Данилов в Тбилиси, также как и Церетели. Еще в школе увлёкся фотографией и начал посещать фотокружок. Первой его камерой стала «Смена».

Со временем он начал работать в направлении цифрового искусства. На данный момент у него более 700 выставочных работ. Он является организатором и участником более ста российских и международных фотовыставок. Его фото были представлены в музеях и галереях России, Америки, Армении, Грузии.

У Церетели еще и отличное чувство юмора.

На выставке вы увидите фото Церетели с семьей (внучкой Викторией, внуком Василием и его супругой Кирой, правнуками Александром, Николаем, Филиппом, правнучками Изабеллой и Империей) с Вячеславом Зайцевым, Иосифом Кобзоном, с космонавтом Алексеем Леоновым.

Прогуляетесь по его музею-мастерской и понаблюдаете, как работает маэстро. Все это – на фото Виктора Данилова.

С Алексеем Леоновым.

Посмотреть выставку ««Творчество Зураба Церетели в объективе Виктора Данилова» можно будет до 8 сентября. 0+