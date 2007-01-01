Он работает даже в 90: яркие подсолнухи и фото из жизни Зураба Церетели - на новой выставке в Калуге
В Калужском музее изобразительных искусств - новый выставочный проект.
Посвящен проект 90-летию со дня рождения художника.
И выставки здесь две: работы самого Зураба Константиновича и фотохудожника Виктора Данилова, который запечатлел маэстро в разных жизненных ситуациях.
Все – в сад
Зураб Церетели – скульптор, художник-монументалист, живописец, педагог, автор более 5000 произведений.
Картины, которые вы увидите на выставке, он сам предоставил музею из собственного собрания.
Выставка небольшая, но яркая, экспрессивная: 8 натюрмортов, 6 из которых входят в знаменитую серию «Я садовником родился», над которой Церетели работал в течение нескольких лет.
Здесь сразу попадаешь в летний сад: вокруг цветы, пышные букеты. Особенно Церетели любит подсолнухи, они почти на каждой картине: огромные яркие.
Полотна сочные, радостные, с мощной энергетикой. Они сразу поднимают настроение.
На первый взгляд сюжеты предельно просты, но для художника большую роль играет метафоричность произведений, момент загадки и таинственности.
Церетели заполняет всё пространство своего живописного произведения, композиция часто в движении, плывёт и растекается на полотне, но всегда наполнена позитивом, сочными живыми красками.
Сам мастер в этот раз на выставку не приехал. Но в Калуге он был в 2012 году, когда открывалась его первая выставка.
Тогда он приехал на поезде, райдер у Церетели был весьма скромный: на завтрак он попросил много кофе. И всё.
А на открытии выставки осыпал комплиментами женщин, шутил и параллельно делал зарисовки золотой перьевой ручкой на листочке.
Делился с калужанами, как приятно работается с детьми, с новым поколением, восхищался их новым мышлением.
Пообещал сотрудничать с Калугой и дальше. Слово свое сдержал. Мы видим продолжение этого сотрудничества - новую выставку.
Из личной жизни
Произведения Церетели дополняют фотографии Виктора Данилова. Получился документальный рассказ о жизни и творчестве художника.
Виктор Данилов давно сотрудничает с Церетели, бывал у него дома, на даче в Переделкино, в мастерской на Большой Грузинской, на различных мероприятиях, в которых участвовал художник.
Родился Данилов в Тбилиси, также как и Церетели. Еще в школе увлёкся фотографией и начал посещать фотокружок. Первой его камерой стала «Смена».
Со временем он начал работать в направлении цифрового искусства. На данный момент у него более 700 выставочных работ. Он является организатором и участником более ста российских и международных фотовыставок. Его фото были представлены в музеях и галереях России, Америки, Армении, Грузии.
На выставке вы увидите фото Церетели с семьей (внучкой Викторией, внуком Василием и его супругой Кирой, правнуками Александром, Николаем, Филиппом, правнучками Изабеллой и Империей) с Вячеславом Зайцевым, Иосифом Кобзоном, с космонавтом Алексеем Леоновым.
Прогуляетесь по его музею-мастерской и понаблюдаете, как работает маэстро. Все это – на фото Виктора Данилова.
Посмотреть выставку ««Творчество Зураба Церетели в объективе Виктора Данилова» можно будет до 8 сентября. 0+
Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна....