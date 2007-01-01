Зачем эксперты вкалывают воду в пальцы и добавляют в гипс снег. Криминалист с 36-летним стажем раскрывает тайны профессии

Об особенностях работы на месте преступления, о секретах и тайнах профессии и о буднях эксперта-криминалиста нам рассказал полковник в отставке Юрий Агеев.

Юрий Михайлович родился на Дальнем Востоке, однако вся его судьба оказалась связана с Калугой.

Отец его – фронтовик, кавалер двух орденов Красной звезды, в 1944 году он нес знамя Калужской области на параде на Красной площади. А после войны служил в уголовном розыске, поэтому о выборе профессии Юрию долго думать не пришлось.

Выбрал ремесло эксперта-криминалиста, которое в то время можно было получить в единственном на весь СССР училище в Москве.

По собственному признанию, в то время он еще не знал, с какой стороны подойти к фотоаппарату. Но прошли два года обучения, и молодой специалист, лейтенант милиции Юрий Агеев вернулся в Калугу.

В активе – семь допусков по различным видам экспертиз – дактилоскопия, трасология, словесный портрет, почерковедение и другие. С дипломами о среднем специальном и среднем юридическом образовании его направили на службу в РОВД Московского округа Калуги.

Мифы и реальность

Создатели криминальных сериалов любят превращать осмотр места преступления в сплошное фотографирование. В реальности же изучение улик – кропотливый поэтапный процесс со множеством составляющих.

Юрий Агеев

Полковник в отставке В состав группы, которая выезжает на место преступления, входят следователь, оперативник, эксперт и при необходимости кинолог, - рассказывает Юрий Михайлович. – Первым всегда заходит эксперт. Сначала осматривается дверной проем на предмет следов взлома, а также обязательно пол у входа или другого места проникновения. Сразу нужно понять логику и умысел преступника – например, о краже свидетельствуют разбросанные вещи, распахнутые двери шкафов. О нанесении телесных повреждений – следы крови.

После этого начинается обработка и сбор следов. Это могут быть и «пальчики», и следы обуви, и микрочастицы, и волокна, и кровь…

- Нас в школе милиции учили – играйте со светом, - вспоминает Агеев. - Казалось бы, поверхность чистая, а возьми зеркало или фонарь, подсвети косо падающим светом – вот он пылевой след от подошвы.

А это важная улика, ведь ношеная обувь всегда имеет индивидуальные черты – и порезы, и трещины, и потертости, которые позволяют точно идентифицировать принадлежность.

Кроме того, изымаются потожировые следы – они очень долго сохраняют свойства и позволяют провести генетическую экспертизу даже спустя 10-20 лет.

- Что касается фильмов, то раньше в титрах всегда можно было увидеть имена консультантов, - говорит Юрий Михайлович. – Сейчас, когда сценарий пишут наивные девочки, мы слышим что-то вроде «С места происшествия изъяты отпечатки пальцев». Ну, какие отпечатки? Изымаются следы! А отпечатки – результат дактилоскопии, их получают с человека, а не с объекта.

Опыт плюс смекалка

Как-то раз Юрий Михайлович выехал по вызову на промышленное предприятие. Там увидел редкий в то время прозрачный скотч. Попросил у начальника охраны выделить катушку. Попробовал – отлично подошел для снятия следов пальцев с неровных поверхностей. Специальная дактилоскопическая пленка для этого жестковата.

Во время инспекции этот скотч увидели проверяющие из столицы, спросили, зачем. Им объяснили. После этого скотч начал появляться в следственных чемоданчиках московских экспертов.

Приспосабливаться к условиям и проявлять смекалку приходилось постоянно.

- Если осмотр проводится ночью и обнаруживается вдавленный след обуви, приходится снимать со вспышкой, - объясняет Юрий Михайлович. – Однако простая съемка не передает объема отпечатка. А вот если подставить зеркало и обеспечить косой боковой свет, получаем нужный результат. Потом отпечаток заливается гипсом. Но и тут свои особенности. Например, в зимнее время разность температур между гипсовым раствором и грунтом может уничтожить след, поэтому в емкость с раствором требуется добавлять снег.

Особая тема – установление личности неопознанных трупов. Иногда удается узнать имя погибшего или умершего даже по костям. В экспертной службе есть специалисты, которые по черепу могут восстановить черты лица.

Другой метод – дактилоскопия. Но и тут свои нюансы. Если тело пролежало достаточно долго, кожа на пальцах деформируется, сморщивается и становится непригодной для снятия отпечатков.

- Делали так, - вспоминает эксперт, - специальным шприцем вводили воду под подушечку пальца, она распухала и папиллярный рисунок восстанавливался.

Новые этапы

В Московском РОВД Агеев дослужился до майора – максимального звания для своей должности. Однако вышел приказ министра, который позволял добавлять звездочку на погоны сверх положенного при соответствующей выслуге. Так майор стал подполковником – первым и единственным в отделе.

Ситуация сложилась неловкая. Весь личный состав, включая руководство отдела, оказался ниже по званию, чем простой эксперт. Юрий Михайлович понял, что настало время расти, и подал рапорт на перевод в областной экспертно-криминалистический отдел.

Начальник РОВД отказался было отпускать ценного специалиста, но вмешалось руководство УВД, и перевод благополучно состоялся. За плечами уже была Академия МВД, и Юрий Агеев стал заместителем начальника ЭКО.

От парткома поступило предложение о вступлении в партию, и Агеев написал кандидатское заявление. Ведь в те времена членство в КПСС было своего рода знаком качества для человека. А раз ты кандидат, самое время работать с молодежью, и подполковник возглавил комсомольскую организацию отдела.

Время шло, экспертная служба вооружалась новыми методами и возможностями, появлялись свежие квалифицированные кадры.

- Хорошим источником узких специалистов для нас всегда был Калужский пединститут, - говорит Агеев. - Оттуда мы брали химиков, физиков, биологов. После получения допусков для всех находилась работа. Наркотики, просроченные продукты, пожарища, трасология, взрывотехническая и автотехническая экспертизы – все эти направления успешно осваивались вчерашними студентами.

Отдав службе 36 лет, Юрий Михайлович вышел на заслуженный отдых в звании полковника, но с профессией не расстался. В качестве вольнонаемного специалиста начал передавать опыт молодым коллегам. Вместе с ними выезжал на кражи, убийства и на наглядном примере учил правильно работать.

Сейчас он возглавляет Совет ветеранов УВД, помогает товарищам по службе с их проблемами и вопросами, оставаясь желанным гостем в любом подразделении. Накануне своего 80-летнего юбилея он сохраняет бодрость, энергию, остроумие и открытый дружелюбный характер.

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