Разгар лета или, что посетить калужанам в ближайшие дни

В последнее время в городе установилась курортная жара, однако это не повод сидеть дома.

Грядущие выходные и следующая неделя обещают быть насыщенными и не утомительными.

Какие мероприятия подготовили для калужан и гостей города, читайте в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, начнем!

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

19 июля в 19:00 состоится концерт «Настроение – ЛЕТО!» (12+)

Череду летних событий продолжит ВИА «Орион» Калужской филармонии. Художественный руководитель — заслуженный артист России Лев Поливода.

Зрители услышат зажигательную музыку, лирическую, популярные советские композиции, а также современные зарубежные. После выступления группы публику приглашают на дискотеку под открытым небом.

25 июля в 19:00 состоится концерт «Фабрика музыки». (6+)

В представлении принимают участие артисты музыкального лектория Калужской областной филармонии и коллективы студии эстрадной песни «АКЦЕНТ». Для гостей исполнят знаменитые эстрадные песни в оригинальных аранжировках.

26 июля в 19:00 пройдет концерт «Музыка лета». (6+)

Зрителям обещают яркую концертную программу, наполненную эмоциональной атмосферой и музыкальным разнообразием.

На сцене выступят солисты групп Студии «ТОНУС-Арт» и Академии Эстрады «GRAND», а также артисты музыкального лектория Калужской областной филармонии.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

Выставка «Вне форматов» пройдет: (6+)

17 июля 12:00 - 19:00;

18 июля 12:00 - 19:00;

19 июля 12:00 - 19:00;

20 июля 12:00 - 18:00;

21 июля 12:00 - 18:00;

23 июля 12:00 - 19:00;

24 июля 12:00 - 19:00;

25 июля 12:00 - 19:00;

26 июля 12:00 - 19:00;

27 июля 12:00 - 18:00;

28 июля 12:00 - 18:00;

30 июля 12:00 - 19:00;

31 июля 12:00 - 19:00.

Строгих рамок авторы экспозиции не придерживаются. Главная фигура – художник и педагог Елена Раченко, работающая с жанром натюрморта. Также в проекте принимает участие ее дочь архитектор Александра Плеханова вместе со своим мужем скульптором Александром Плехановым, он берет на себя объемное заполнение зала и представляет свои графические работы. На выставке будут также творения и других мастеров.