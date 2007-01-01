Разгар лета или, что посетить калужанам в ближайшие дни
Грядущие выходные и следующая неделя обещают быть насыщенными и не утомительными.
Какие мероприятия подготовили для калужан и гостей города, читайте в нашей традиционной еженедельной афише.
Итак, начнем!
Калужская областная филармония (Ленина, 60)
19 июля в 19:00 состоится концерт «Настроение – ЛЕТО!» (12+)
Череду летних событий продолжит ВИА «Орион» Калужской филармонии. Художественный руководитель — заслуженный артист России Лев Поливода.
Зрители услышат зажигательную музыку, лирическую, популярные советские композиции, а также современные зарубежные. После выступления группы публику приглашают на дискотеку под открытым небом.
25 июля в 19:00 состоится концерт «Фабрика музыки». (6+)
В представлении принимают участие артисты музыкального лектория Калужской областной филармонии и коллективы студии эстрадной песни «АКЦЕНТ». Для гостей исполнят знаменитые эстрадные песни в оригинальных аранжировках.
26 июля в 19:00 пройдет концерт «Музыка лета». (6+)
Зрителям обещают яркую концертную программу, наполненную эмоциональной атмосферой и музыкальным разнообразием.
На сцене выступят солисты групп Студии «ТОНУС-Арт» и Академии Эстрады «GRAND», а также артисты музыкального лектория Калужской областной филармонии.
Калужский Дом музыки (Кирова, 6)
Выставка «Вне форматов» пройдет: (6+)
17 июля 12:00 - 19:00;
18 июля 12:00 - 19:00;
19 июля 12:00 - 19:00;
20 июля 12:00 - 18:00;
21 июля 12:00 - 18:00;
23 июля 12:00 - 19:00;
24 июля 12:00 - 19:00;
25 июля 12:00 - 19:00;
26 июля 12:00 - 19:00;
27 июля 12:00 - 18:00;
28 июля 12:00 - 18:00;
30 июля 12:00 - 19:00;
31 июля 12:00 - 19:00.
Строгих рамок авторы экспозиции не придерживаются. Главная фигура – художник и педагог Елена Раченко, работающая с жанром натюрморта. Также в проекте принимает участие ее дочь архитектор Александра Плеханова вместе со своим мужем скульптором Александром Плехановым, он берет на себя объемное заполнение зала и представляет свои графические работы. На выставке будут также творения и других мастеров.
Все дел в городских властях. Калуга город мертвых и спиленных деревьев. Такого страшного безобразия я не видел в других городах. Власти планомерно уничтожают зелёную защиту Калуги. В ответ на обращения пишут отписки. Варварская неграмотная обрезка, непрофессиональная изредка посадка деревьев привела к тому, что город " облысел" Нами руководят прожженные чиновники неизвестно какого образования, типа бывшего губера Артамонова, который называл старые дома Калуги " деревяшками". Также относятся и к оставшейся зелени. Есть что вспомнить в советской Калуге- по Кирова и Гагарина посреди дороги были газоны с каллами(огромные цветы) и деревьями. Все уничтожено и продолжает уничтожаться. Просто противно смотреть на их сытые рожи. Даже у дома- музея Циолковского стоят три полумертвых ясеня. Так относятся к нашему наследию. Эти ели у моста не были аварийными. Но знайте, чиновники, природа обязательно вам отомстит!...