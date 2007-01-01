+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Разгар лета или, что посетить калужанам в ближайшие дни
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Разгар лета или, что посетить калужанам в ближайшие дни

В последнее время в городе установилась курортная жара, однако это не повод сидеть дома.
Анастасия Каторгина
19:00 сегодня
0 234
Читайте KP40.RU:

Грядущие выходные и следующая неделя обещают быть насыщенными и не утомительными.

Какие мероприятия подготовили для калужан и гостей города, читайте в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, начнем!

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

19 июля в 19:00 состоится концерт «Настроение – ЛЕТО!» (12+)

Череду летних событий продолжит ВИА «Орион» Калужской филармонии. Художественный руководитель — заслуженный артист России Лев Поливода.

Зрители услышат зажигательную музыку, лирическую, популярные советские композиции, а также современные зарубежные. После выступления группы публику приглашают на дискотеку под открытым небом.

25 июля в 19:00 состоится концерт «Фабрика музыки». (6+)

В представлении принимают участие артисты музыкального лектория Калужской областной филармонии и коллективы студии эстрадной песни «АКЦЕНТ». Для гостей исполнят знаменитые эстрадные песни в оригинальных аранжировках.

26 июля в 19:00 пройдет концерт «Музыка лета». (6+)

Зрителям обещают яркую концертную программу, наполненную эмоциональной атмосферой и музыкальным разнообразием.

На сцене выступят солисты групп Студии «ТОНУС-Арт» и Академии Эстрады «GRAND», а также артисты музыкального лектория Калужской областной филармонии.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

Выставка «Вне форматов» пройдет: (6+)

17 июля 12:00 - 19:00;

18 июля 12:00 - 19:00;

19 июля 12:00 - 19:00;

20 июля 12:00 - 18:00;

21 июля 12:00 - 18:00;

23 июля 12:00 - 19:00;

24 июля 12:00 - 19:00;

25 июля 12:00 - 19:00;

26 июля 12:00 - 19:00;

27 июля 12:00 - 18:00;

28 июля 12:00 - 18:00;

30 июля 12:00 - 19:00;

31 июля 12:00 - 19:00.

Строгих рамок авторы экспозиции не придерживаются. Главная фигура – художник и педагог Елена Раченко, работающая с жанром натюрморта. Также в проекте принимает участие ее дочь архитектор Александра Плеханова вместе со своим мужем скульптором Александром Плехановым, он берет на себя объемное заполнение зала и представляет свои графические работы. На выставке будут также творения и других мастеров.

Новости по тегу
афиша
Общество
16 июля умер автор ансамбля Театральной площади в Калуге
08:00 16.07
5 9359
Благоустройство
Голубые ели спилили в центре Калуги
08:22 17.07
4 4202
Криминал
Калужская пенсионерка кувалдой убила мужчину
09:20 16.07
3 2387
Статьи, аналитика, репортажи
Температура в Калуге достигла +40 градусов, но в четверг жара спадет
16:00 16.07
3 7095
Благоустройство
Художники расписали арку дома в Калуге
16:11 17.07
3 1781
Общество
Милый космонавтик Тая вернулась на своё место в Калуге
15:40 17.07
2 846
Общество
18 июля стало известно, что швейцарские сыровары производили сыр в Калужской области
08:00 сегодня
1 7262
Общество
В Тарусе похоронили участника СВО
09:15 16.07
1 1334
Происшествия
В Калуге 17-летний парень отскочил под машину из-за напавшей собаки
10:05 16.07
1 1987
Общество
В Калуге 10 человек оштрафовали за пьянство в общественном месте
15:58 16.07
1 2089
Общество
16 июля умер автор ансамбля Театральной площади в Калуге
08:00 16.07
5 9362
Общество
18 июля стало известно, что швейцарские сыровары производили сыр в Калужской области
08:00 сегодня
1 7267
Статьи, аналитика, репортажи
Температура в Калуге достигла +40 градусов, но в четверг жара спадет
16:00 16.07
3 7096
Общество
17 июля родился городской голова Калуги Борисов
08:00 17.07
4 5255
Погода
Гроза надвигается на Калугу
14:19 16.07
0 5102
Благоустройство
Голубые ели спилили в центре Калуги
08:22 17.07
4 4205
Погода
В Калугу вернутся дожди
05:50 сегодня
0 4035
Общество
Стала известна судьба лося, которого калужане заметили бежавшим по Грабцевскому шоссе
16:04 17.07
1 3559
Погода
Жаркая погода сохранится в Калуге
05:50 16.07
0 3479
Авто и транспорт
Что сейчас творится на стройке Синих мостов в Калуге
11:40 17.07
1 3245
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Н.Влюбчивый

Как только гнилая власть выпилит гнилые деревья во всем городе и посадит новые тогда заживем.

...
Общество
Калуга вошла в ТОП-5 рейтинга качества жизни
15:48 сегодня
6 3935
VGA

Скорее всего это оса наездник. Она в дереве не живет и деревом не питается, поэтому ядом не травится. Откладывает яйца в личинки жуков-древоточцев, т.е. избавляет сруб от вредителей.

...
Калуга
Муха-древоточец
13:53 сегодня
1 1020
mrTJohn

Надо запретить ходить на четвереньках, камеру поставить и штрафовать. Не благодарите.

...
Благоустройство
После скандала в Калуге отремонтируют лестницу к спортшколе «Труд»
11:43 сегодня
1 905
mrTJohn

А куда прежние делись?

...
Общество
Калужской полиции требуются водители и конвоиры
11:42 сегодня
1 864
mrTJohn

Первый брак - молочный, как зуб.

...
Общество
В Калужской области 41% семей распались в первые пять лет после свадьбы
11:40 сегодня
1 547
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

5 июня 2024 года исполнилось 180 лет со дня рождения знаменитого художника пейзажиста Василия Дмитриевича Поленова.

...
Общество
18 июля стало известно, что швейцарские сыровары производили сыр в Калужской области
11:03 сегодня
1 7262
diskalugaman

Все дел в городских властях. Калуга город мертвых и спиленных деревьев. Такого страшного безобразия я не видел в других городах. Власти планомерно уничтожают зелёную защиту Калуги. В ответ на обращения пишут отписки. Варварская неграмотная обрезка, непрофессиональная изредка посадка деревьев привела к тому, что город " облысел" Нами руководят прожженные чиновники неизвестно какого образования, типа бывшего губера Артамонова, который называл старые дома Калуги " деревяшками". Также относятся и к оставшейся зелени. Есть что вспомнить в советской Калуге- по Кирова и Гагарина посреди дороги были газоны с каллами(огромные цветы) и деревьями. Все уничтожено и продолжает уничтожаться. Просто противно смотреть на их сытые рожи. Даже у дома- музея Циолковского стоят три полумертвых ясеня. Так относятся к нашему наследию. Эти ели у моста не были аварийными. Но знайте, чиновники, природа обязательно вам отомстит!

...
Благоустройство
Голубые ели спилили в центре Калуги
00:03 сегодня
4 4203
L t

К сожалению, в последнее время выход животных в город является частым явлением... По словам местных жителей, лося видели около часа назад на улице Баррикад.

...
Общество
Стала известна судьба лося, которого калужане заметили бежавшим по Грабцевскому шоссе
23:45 17.07
1 3558
VGA

Чё? Опять?https://www.kp40.ru/news/society/114527/

...
Общество
Милый космонавтик Тая вернулась на своё место в Калуге
23:06 17.07
2 846
VGA

От хулиганов художники недалеко ушли...

...
Благоустройство
Художники расписали арку дома в Калуге
20:43 17.07
3 1781
Партнёрские новости
Афиша
Разгар лета или, что посетить калужанам в ближайшие дни
Давайте обсудим
Общество
Калуга вошла в ТОП-5 рейтинга качества жизни
08:47 11.07
6 3936
Статьи, аналитика, репортажи
Скверный рейтинг: в каких парках и скверах Калуги удобнее всего прятаться от жары
13:00 10.07
3 4289
Криминал
В Калужской области медику скорой помощи угрожали заряженным карабином
11:02 10.07
2 2434
Общество
Калужская область получила право ввести туристический налог
09:59 10.07
1 2181
Происшествия
Калужане ищут свидетелей жестокого обращения с собакой
09:35 10.07
1 2314
Происшествия
«Деньги на восстановление отсутствуют»: калужанину ответили на жалобу на обвал у Гагаринского моста
09:20 10.07
1 2255
Статьи, аналитика, репортажи
«Нет аптек, магазинов, а к врачам ходим в деревню»: на что еще жалуются жители Веснушек в Калуге.
09:00 10.07
3 3428
Общество
Ложная паника жителя заставила главу района в Калужской области впустую потратить время
08:54 10.07
1 3250
Общество
В Тарусском районе хоронят погибшего на СВО десантника – уроженца Украины
08:02 10.07
1 2413
Происшествия
Власти Калуги провели штаб по устранению промоины на насыпи гагаринского моста
16:20 09.07
7 3766
Авто и транспорт
На бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге рабочие только готовятся к запуску серийного производства
15:10 09.07
5 3651
Происшествия
К слежению за делом перевозки бабушки в ковше присоединилась калужская прокуратура
12:43 09.07
3 3414
Новости компаний
eyJpdiI6IlZPRTgvYVRjSHdVSWdXaktTNFFwNEE9PSIsInZhbHVlIjoiS01xYnkwcnhIeU95dXlZbm43M2xoVHY0cS91UC8vSnZZWHhidGVDczd3QitvSHhVLzR2dVNhQUE1NDZCaXppbFZyY1YrQXJ2Njh5d1A4VEJyYzJhMy9kTzVxcm1IMG1TN3d6b0tLSnlVdmdDZlJ4MzR6QzR2RGkxVVEwaGVhUWFoaWt1NFRyTnBhWi8zeGlmeUgzMnI4U3I3QlZzaDg3MG9qQ1QvaC9oQWwvd2l1bzlCakcwQXhoTVBPdzJ2a1Uvdkp0TXJFVFZRM0NpUHdtRllMZFBLenRpdXdPY1Q3Y3RBa041cDRyMlo2RVRJRG10Si9KbW1hSEwzbnVtS01VOVlOZjNFQlhsaXBlQ1R0T1IwZkxNRjZKQ3h2MGxMaFlvNVp6Qis1amJoeE9iL1RRcElBcloyTFJ0UFdHRXBOVjh2V0pWU08zbGJXeVlOZ1JEc0RDV1BBcm9qVkRVSVBid3pJaTdJNjNlZTI5VENYVElUcGxUb3pmeXFobXYyRWZDcXNjQ3ppbXZVaHpBK1dYUXlaSlFRZVNIZ1dBZDNMdUg4R3E5amlhTHpka2dqYWdJQ0J0VmswazBHbG45dHFCVm1VZEllblBVU1kwTmQxdkhuWHJhN2U3MlZMZmFXSTlveUg2QVZFM3N4K1RvOENuRHpsUjBleWxNNmdFbkVMc3V1SlY3QVJpYXluY0c3cVplYW9xdjR0ci9Wa3ZrakU0RklzcUZUM3owNERNbmE1UW1jcUNaRlNpc2JqNE9xakludjlJbVYyYXdMMnh1aHBlUHdOVFJHbEZ3RkJMUTI2dTVZYllrZXNiZ1lVUTltYkhIb3FEd1EwWCtMM29OQ1c2VSIsIm1hYyI6ImIyNTFlOGQ4ZDI1NzRiNTkzODQzMTFlNmE0NWQyODhlNTk2YTVlMzBlZTkyZmU1ZjVjNGIwZWM0MmZjMzVjOGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Общее
Проезд 35 рублей.
Максим Капустин
08:01 02.07
4 8155
Общее
Футбольное поле в сквере Волкова
nikol
07:42 19.06
0 2955
Общее
Шокирующее увольнение директора МБОУ Гимназии г. Обнинска Сухарева Александра Егоровича
Дарья Суханова
11:55 03.07
0 2912
Общее
Прозд на транспорте
Максим Капустин
08:33 02.07
0 1895
Калуга
Ехали в Калуге Ильф и Петров.
Беня Ли
17:55 08.07
1 1841
Общее
Разведение голубей и крыс в Калуге. Обращение к Шапше.
Н.Влюбчивый
09:50 10.07
2 1659
Калуга
Вопрос в управлению Калужского троллейбуса.
sergey_l
08:02 16.07
0 1159
Калуга
Муха-древоточец
Paha
14:16 11.07
1 1023
Фото Пользователь Посты
Геннадич 193
ajax 141
maksemss 89
nikol 38
best 34
Потрачено 31
caesar 29
4еловек 28
Белый Орёл 24
colorkaluga 24
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9442
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
drughunter 5038
Геннадич 26626
Полиграф Шариков 12738
ILR 8855
Александр К. 8938
ajax 13866
best 7886
Колумнисты
Анастасия Каторгина
“Фонтаны, старинные церкви и воздушная тревога: чем запомнился Липецк на День Победы ”
12:00 22.05
1 7226
Александр Лапин
“Великая русская дуга: как путешествие по рекам России помогло погрузиться в ее историю”
10:03 21.05
0 6217
Алексей Мекрюков
“Калужский биатлонист Дмитрий Уланов: "Патроны начали взрываться"”
11:01 09.04
1 10885
eyJpdiI6Ikd0bXBLS2V0dDlxZlZZS1R0ZTBkU2c9PSIsInZhbHVlIjoiRnkwUVlDeXpzK3NadGlXenhFYlZlNGhUQ0g1OFkwazl3bUZSVmRqbG5rMTRvQm9sWS9yKzJpa3R0c1VKYjVwVlFmS1IzRkZHK3oyc0tTNVcvWDBjKzRqNDFXT1ZrTExmeWpjVmN3Z3hTYWlyQzl6eHZmdTNYVDdoU3JFcXpabkZDMmhhKy9SQkEyL2pldEtVcmlxUFdzQXk3UEQ4T0dUd2JCWEJLS3FDZmJvUTBsYTNKNXlEcnhzUWNhWW1aR0w5dXhabGU3dG5iUnJFU1h5TklqMDBzZTNtcE9vTDZRZXhieXlmdy9QdTJuaCt3RXZKN1RWMG1jaVlHUVVhS3ZPK1h1eE1kWmgydE9YNi9LSS8xQkFIdlJjNkRKZkEwNEZ4YzdxZFVxT2wxU0g0Mzd3RlZmd2VVbWVJNXJLbGt3S1AvdnhTeE5kMnJZRkJuMWZRaElWeEJzTTVXZTZYMkIzQ1IyNEVwMzBtRytjTWZKUTdMWm5mTUZ5VHk4RXZkVFJwaWF1aE5lZHA3MzJHdVp5YWJZUW9HcEtCbmpyUEtjSHR6V0F4NnlNV29YUEg5emN2NEdzY3dIOU1oK3lpL05CWCIsIm1hYyI6ImQzMGUzZWY5M2ExMTRjNWYzY2FlMGU2YTE1N2VjYzIzN2YxYjI5YWM3ODA2ZDkxNzhjYzIwYzJhNzNhNGRkZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+