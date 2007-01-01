Калужанин с крейсера «Авроры» первым передал радиограмму Ленина
Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.
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Федор Алонцев родился 135 лет назад в деревне Старое Фатьяново Медынского уезда Калужской губернии, в простой крестьянской семье.
Закончив два класса сельской мятлевской школы, ушел в ученики к коммерческому конторщику и телефонисту на железнодорожную станцию Мятлевская. Работал на станции.
В 1911 году его призвали на флот. Служить он стал на крейсере «Аврора» старшим радиотелефонистом.
На крейсере были революционно настроенные матросы, и Алонцев разделял их взгляды. Экипаж «Авроры» имел контакт с питерскими рабочими - членами РСДРП(б).
На крейсере была создана большевистская ячейка, в которую вступили десятки моряков. Одним из руководителей этой ячейки крейсере был машинный унтер-офицер Петр Курков.
Он держал постоянную связь с Военно-революционным комитетом и партийными органами. Под его руководством было выполнено задание военно-революционного комитета вывести «Аврору» на Неву.
«К гражданам России»
В октябре 1917 года Алонцев выполнял ответственные задания капитана «Авроры». В дни Октябрьской революции Федор Никифорович постоянно находился возле радиостанции крейсера.
По приказу командира 24 октября 1917 года он передал постановление Военно-революционного комитета Петрограда о начале вооруженного восстания.
А в 10 часов утра 25 октября - написанное Лениным, воззвание «К гражданам России»: «От Военно-Революционного Комитета при Петроградском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов. К гражданам России! Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.
Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства — это дело обеспечено.
Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!
Федор Алонцев передавал из рубки крейсера «Аврора» и первые декреты советской власти – «О земле», «О мире» и другие документы.
Судьба «Авроры»
После 1917 года «Аврора» находилась в резерве флота, орудия с неё были сняты. В 1922 году её восстановили как учебный корабль.
Крейсер вошел в состав Красного Балтийского флота. Во время Великой Отечественной войны крейсер стоял в Ораниенбауме и участвовал в противовоздушной обороне порта.
А 17 ноября 1948 года был поставлен на вечную стоянку у Петровской набережной реки Большая Невка. В 1967 году «Аврору» наградили орденом Октябрьской революции.
Местный герой
Федор Никифорович Алонцев в 1918 году вернулся на родину в Медынь и устроился на работу телеграфистом на железной дороге. Был активистом, участвовал в партийной и общественной работе.
На родине все считали его героем Октябрьской революции. Местные до сих пор помнят Алонцева и могут про него рассказать.
Во время Великой Отечественной войны Федор Никифорович работал на заводе в Ленинграде.
Во время блокады города он погиб. Похоронен на Пискаревском кладбище.
Известно, что Федор Алонцев был женат, у него был сын.
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