Археологические находки, комсомольское подполье и духи «Калужский сувенир»: что еще интересного есть на выставке к 80-летию Калужской области

В Доме-музее Батенькова в честь юбилея со дня образования региона открылась интересная выставка.

Здесь можно увидеть старинные артефакты, найденные во время раскопок в Козельске, предметы и плакаты времен войны 1812 и Первой мировой.

Отдельная витрина посвящена людиновскому комсомольскому подполью, действовавшему во время Великой Отечественной войны.

Много экспонатов, рассказывающих о послевоенной и современной истории области.

Покончено с игом

На открытии выставки экскурсию провела сотрудник музейного комплекса «Усадьба Золотарёвых» Елена Беспамятнова. Она рассказала о важных событиях, произошедших на Калужской земле.

- 1238 год. Оборона Козельска. Многие города, в том числе и Москва, Рязань оборонялись от хана Батыя неделю, а наш маленький Козельск оборонялся 7 недель. Батый не зря назвал его злым градом.

А когда захватил Козельск, приказал убить всех жителей. Но подвиг козельчан не забыт. Козельск – первый город на территории калужского края, которому относительно недавно было присвоено звание Город воинской славы.

Второе важное событие, о котором нельзя не сказать, это Великое стояние на реке Угре. Именно на калужской земле родилась независимость, было покончено с татаро-монгольским игом.

Господство Золотой орды длилось почти 250 лет. После Стояния на Угре начинается образования русского централизованного государства вокруг Москвы.

И на выставке представлены предметы ХII-ХVI веков: вооружение (ядра, каменные наконечники для стрел), бытовые предметы (топор, пряслица – утяжелители для веретена) и женские украшения, в частности стеклянные браслеты.

Женские украшения: перстень и кусочки стеклаянных браслетов.

Три страшные войны

- Следующая важная эпоха - война 1812 года. В войне с Наполеоном калужская земля оказалась в самом эпицентре событий. Здесь произошли два крупнейших сражения - Тарутинское и при Малоярославце. Кутузов назвал тарутинский марш-манёвр золотым днём. И в этом сражении погиб легендарный генерал-лейтенант Карл Багговут.

Теперь перейден к другой войне. Её называли по-разному: Первая мировая, Германская, но мало кто знает, что ее называли Великой войной. Началась она 1 августа 1914 года.

Калуга находилась далеко от фронта, но наш город стал госпиталем. И на выставке мы показываем аптекарские флакончики, госпитальные фотографии.

Сиделки Калужской губернской земской больницы, 1916 год.

Калужане достойно сражались на фронтах, в Калуге проводились благотворительные вечера, аукционы.

Приобретались жетоны и займы, а деньги отправлялись в фонд армии. В то время выпускались плакаты, например, на выставке вы увидите плакат «Проводы на войну за святое дело».

Плакат, времён Первой мировой войны.

Почтовая открытка

-Серьезные бои шли на Калужской земле во время Великой Отечественной войны. Каждый знает о Зайцевой горе, подвиге Подольских курсантов. За годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 180 тысяч человек. Вернулись только 20 процентов.

У нас действовали более 100 партизанских отрядов, было знаменитое молодёжное Людиновское подполье. Если провести параллели с Молодой гвардией, наше подполье действовало дольше, чем молодогвардейское. Это были в основном 16-летние девушки парни.

Возглавлял комсомольскую группу Алексей Шумавцов. На выставке можно увидеть его пионерский галстук с зажимом, шапку.

Группа Шумавцова собирала важные сведения, которые передавались и партизанским отрядам, и Красной Армии, вели диверсионную работу - подрывали мосты, машины, убивали немцев.

Но в группе оказался человек, который предал их. Комсомольцев во главе с Алексеем Шумавцовым арестовали и казнили. Не смотря на зверские пытки, никто не выдал организацию. Позже Шумавцову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Галстук Алексея Шумавцова

Учащиеся людиновской школы, 1930-е годы.

Строились предприятия

- После войны, в 1967 году, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о вручении Калужской области высшей правительственной награды – ордена Ленина, прежде всего за партизанское движение, а также за восстановление народного хозяйства. А в 1971 году Калуге вручили орден Трудового Красного Знамени, который можно увидеть на выставке.

Калужане быстро восстановили разрушены города и сёла. Строились предприятия, многие из них работали на оборонный комплекс. А, например, на СДВ выпускали духи «Калужский сувенир», одеколоны, мыло, вазелин и даже отдушки для знаменитых французских духов. При СДВ был полиграфический цех.

Такой одеколон выпускали в Калуге.

В 1990 годы предприятие закрылось, но полиграфический цех остался. И до сих пор в Калуге выпускают открытки и календари.

Почти на каждом предприятии изготавливали сувениры. Когда Калуга праздновала своё 600-летие, выпустили популярный сувенир - Циолковский с ракетой, который был, наверное, у каждого калужанина.

Нельзя не вспомнить калужского архитектора Евгения Киреева, который был на этом посту почти 40 лет. Многие объекты в городе созданы им или в соавторстве с ним.

Это площадь Победы, памятник, посвящённый 600-летию Калуги, памятник медсестрам в сквере Медсестер. На выставке представлены эскизные проекты Евгения Киреева.

И еще один нюанс. В 1960-70 годы в нашей стране строятся хрущёвки. И архитекторы Киреев и Перминов решают украсить их мозаикой – калужской цветной перевитью, которой до сих пор восхищаются туристы.

Сейчас предприятия получили новый импульс к развитию, не смотря на западные санкции. Время сложное. Но предприятия получают новые заказы И, кстати, ракетный комплекс Искандер делают на одном из калужских предприятий.