Археологические находки, комсомольское подполье и духи «Калужский сувенир»: что еще интересного есть на выставке к 80-летию Калужской области
Здесь можно увидеть старинные артефакты, найденные во время раскопок в Козельске, предметы и плакаты времен войны 1812 и Первой мировой.
Отдельная витрина посвящена людиновскому комсомольскому подполью, действовавшему во время Великой Отечественной войны.
Много экспонатов, рассказывающих о послевоенной и современной истории области.
Покончено с игом
На открытии выставки экскурсию провела сотрудник музейного комплекса «Усадьба Золотарёвых» Елена Беспамятнова. Она рассказала о важных событиях, произошедших на Калужской земле.
- 1238 год. Оборона Козельска. Многие города, в том числе и Москва, Рязань оборонялись от хана Батыя неделю, а наш маленький Козельск оборонялся 7 недель. Батый не зря назвал его злым градом.
А когда захватил Козельск, приказал убить всех жителей. Но подвиг козельчан не забыт. Козельск – первый город на территории калужского края, которому относительно недавно было присвоено звание Город воинской славы.
Второе важное событие, о котором нельзя не сказать, это Великое стояние на реке Угре. Именно на калужской земле родилась независимость, было покончено с татаро-монгольским игом.
Господство Золотой орды длилось почти 250 лет. После Стояния на Угре начинается образования русского централизованного государства вокруг Москвы.
И на выставке представлены предметы ХII-ХVI веков: вооружение (ядра, каменные наконечники для стрел), бытовые предметы (топор, пряслица – утяжелители для веретена) и женские украшения, в частности стеклянные браслеты.
Три страшные войны
- Следующая важная эпоха - война 1812 года. В войне с Наполеоном калужская земля оказалась в самом эпицентре событий. Здесь произошли два крупнейших сражения - Тарутинское и при Малоярославце. Кутузов назвал тарутинский марш-манёвр золотым днём. И в этом сражении погиб легендарный генерал-лейтенант Карл Багговут.
Теперь перейден к другой войне. Её называли по-разному: Первая мировая, Германская, но мало кто знает, что ее называли Великой войной. Началась она 1 августа 1914 года.
Калуга находилась далеко от фронта, но наш город стал госпиталем. И на выставке мы показываем аптекарские флакончики, госпитальные фотографии.
Калужане достойно сражались на фронтах, в Калуге проводились благотворительные вечера, аукционы.
Приобретались жетоны и займы, а деньги отправлялись в фонд армии. В то время выпускались плакаты, например, на выставке вы увидите плакат «Проводы на войну за святое дело».
-Серьезные бои шли на Калужской земле во время Великой Отечественной войны. Каждый знает о Зайцевой горе, подвиге Подольских курсантов. За годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 180 тысяч человек. Вернулись только 20 процентов.
У нас действовали более 100 партизанских отрядов, было знаменитое молодёжное Людиновское подполье. Если провести параллели с Молодой гвардией, наше подполье действовало дольше, чем молодогвардейское. Это были в основном 16-летние девушки парни.
Возглавлял комсомольскую группу Алексей Шумавцов. На выставке можно увидеть его пионерский галстук с зажимом, шапку.
Группа Шумавцова собирала важные сведения, которые передавались и партизанским отрядам, и Красной Армии, вели диверсионную работу - подрывали мосты, машины, убивали немцев.
Но в группе оказался человек, который предал их. Комсомольцев во главе с Алексеем Шумавцовым арестовали и казнили. Не смотря на зверские пытки, никто не выдал организацию. Позже Шумавцову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Строились предприятия
- После войны, в 1967 году, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о вручении Калужской области высшей правительственной награды – ордена Ленина, прежде всего за партизанское движение, а также за восстановление народного хозяйства. А в 1971 году Калуге вручили орден Трудового Красного Знамени, который можно увидеть на выставке.
Калужане быстро восстановили разрушены города и сёла. Строились предприятия, многие из них работали на оборонный комплекс. А, например, на СДВ выпускали духи «Калужский сувенир», одеколоны, мыло, вазелин и даже отдушки для знаменитых французских духов. При СДВ был полиграфический цех.
В 1990 годы предприятие закрылось, но полиграфический цех остался. И до сих пор в Калуге выпускают открытки и календари.
Почти на каждом предприятии изготавливали сувениры. Когда Калуга праздновала своё 600-летие, выпустили популярный сувенир - Циолковский с ракетой, который был, наверное, у каждого калужанина.
Нельзя не вспомнить калужского архитектора Евгения Киреева, который был на этом посту почти 40 лет. Многие объекты в городе созданы им или в соавторстве с ним.
Это площадь Победы, памятник, посвящённый 600-летию Калуги, памятник медсестрам в сквере Медсестер. На выставке представлены эскизные проекты Евгения Киреева.
И еще один нюанс. В 1960-70 годы в нашей стране строятся хрущёвки. И архитекторы Киреев и Перминов решают украсить их мозаикой – калужской цветной перевитью, которой до сих пор восхищаются туристы.
Сейчас предприятия получили новый импульс к развитию, не смотря на западные санкции. Время сложное. Но предприятия получают новые заказы И, кстати, ракетный комплекс Искандер делают на одном из калужских предприятий.
Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне....