В Калуге рассказали историю в чугуне: зачем Павлу Габышеву 580 печных дверок

Необычное хобби жителя Боровска.

Таких коллекционеров как Павел Габышев в России немного.

Он собирает старые печные дверки и заслонки.

В нынешнее время – редкие экспонаты.

- Примерно 10 человек в России коллекционируют, как я, печные дверки, - говорит Павел Николаевич. - Сейчас у меня 580 дверок, самая большая коллекция в России.

Из наиболее старых – дверки от печи княгини Екатерины Бибарсовой, это примерно 1870 год.

Печные дверки были украшением, как картины.

Все началось в Боровске

Павел Габышев -москвич, сейчас живет под Боровском. Родился он в 1946 году. Закончил факультет автоматики и вычислительной техники Московского института инженеров железнодорожного транспорта.

Потом несколько лет работал ассистентом кафедры. А в 1971 году его по комсомольской путевке направили на работу в органах внутренних дел на особо режимные объекты, там он прошел путь от лейтенанта до полковника.

Сейчас на пенсии и может уделять своему увлечению больше времени.

Собирать печные дверки и заслонки Павел Николаевич начал 15 лет назад, до этого коллекционировал и марки, и значки, в студенческие годы - книги, а из путешествий привозил предметы, связанные с местом, где побывал.

Например из Казахстана, где находится крупнейший в мире угольный разрез «Богатырь», со дна карьера привез кусочек угля, а, побывав на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС – кусочек белого мрамора, пласты которого шли вдоль реки Енисей.

Потом ему подарили каргопольскую глиняную игрушку, которая понравилась всей семье, несколько лет Габышевы собирали все, что связано с Каргополем, пока в 2012 году в старом разрушенном доме в Боровске Павел Николаевич не наткнулся на старый чугунный водогрейный котел с дверцей.

- Она не была связана с Калужской областью, - объясняет коллекционер. - На ней стояла надпись: «Литовская АССР, завод сантехизделий им. Грейфенбергериса».

Мне эта фамилия почему-то запала в голову. Кто такой Графенбергис? Да и Литовской АССР уже нет.

Я подумал, что такие артефакты материальной культуры уходят: печей нет, все переходят на газ. И чугунные дверки и заслонки - это последние свидетельства дореволюционной эпохи.

Это бытовое чугунное литье, но оно не потеряло своей красоты.

Во времена царской России, в первые годы Советской власти делали дверки, которые привлекали бы внимание и служили каким-то украшением дома, потому что не у всех имелась возможность вешать картины, зато печка была у всех.

Она объединяла семью. Вечерами все садились возле неё и разговаривали. И одним из элементом декора была дверка или заслонка.

Печная полудверка с изображением литейного процесса. Людиновский чугунолитейный завод Сергея Мальцова.

Перекрытия не выдержат

С тех Павел Николаевич собирает печные дверки. Жена Татьяна, с которой они в этом году отметят изумрудную свадьбу, против такого увлечения мужа не возражает, хотя дома дверки никак не применяются, печи у них нет.

Живут Гладышевы вдвоем, дети выросли. Павел Николаевич говорит, что благодарен жене за понимание. В доме он под печные дверки и заслонки даже целое помещение приспособил.

- У меня было помещение, которое я использовал под другие цели. Но потом дверки выжили все, и я отдал его полностью под них.

В квартире их хранить нельзя - перекрытия не выдержат, тонна веса. Дверки чугунные, тяжелые. У меня есть одна дверка, под 70 кг.

От древнегреческих богов – до ракеты

Дверки очень интересные. Сюжеты на них разные. На западноевропейских - сцены охоты, есть узоры, изображения древнегреческих богов – Геры, Посейдона.

На российских – сценки из жизни: девочка на санках. Это, кстати, Думиничский чугунолитейный завод Цыплакова и Лабунчского выпустил.

«Катание на санках»

На дверке 1957 года – ракета и спутник. А на дверке Вологодского чугунно-механического завода - ракета пролетает над Спасской башней.

Печные дверки отражали реалии своего времени.

- Эти предметы отражали происходившие в России события, - рассказывает коллекционер. - Например, на дверке начала ХХ века изображены всадники, но это не просто всадники, они в форме солдат войны 1812 года.

Дело в том, что в 1912 году отмечалось 100 -летие войны с Наполеоном, и выпускали печные дверки, посвященные этой дате.

Есть, на мой взгляд, редкая дверка. Я в процессе своих поисков всего два раза её видел, и во второй раз мне удалось ее приобрести. Она посвящена 300-летию дому Романовых, там изображен всадник, а на штандарте у него герб дома Романовых – крылатый грифон.

Но кто сделал эту дверку - неизвестно, на многих дверках не ставились клейма.

Неизвестные клейма

Печные дверки Павел Николаевич очищает, реставрирует и узнает их историю.

- Пока они стояли в печи, покрывались краской, сажей. А если дом исчезал, лежали в земле, ржавели. Я их по несколько дней, а то и недель очищаю.

В процессе собирательства узнал много исторических моментов, даже придумал такой слоган: открывая печную дверку, я открываю историю государства Российского.

Многие фамилии вы, скорее всего, не знаете, но они сделали славу нашей металлургической промышленности.

Это заводы Калужской, Тульской губерний, Санкт-Петербурга, Польши, которая тогда входила в состав Российской империи. Горжусь тем, что открыл несколько ранее неизвестных клейм.

Сдают на металлолом

До 18 августа редкие экспонаты из коллекции Павла Габышева можно увидеть в калужском музее изобразительных искусств. Представлены дверки и заслонки от старых печей конца XIX – начала XX века.

Сделаны они на железоделательных и чугунолитейных заводах Калужской губернии: Мальцовских, Думиничского Цыплакова и Лабунского, Дугненского завода братьев Барановых, Дубенского завода Мосоловых, Мышегского завода князей Бибарсовых, Черепетского завода компании «Русский Веревкин и швейцарец Тальман»; знаменитых уральских заводах Демидовых, Царства Польского, входившего тогда в состав Российской империи.

Печеная дверка с изображением игры на кантеле (карельский и финский инструмент, родственник гуслей). Тульская губерния, чугунолитейный завод Мосоловых.

Империи и немецких заводов

- Попадают дверки ко мне из разных источников, - поделился с нами коллекционер - Сейчас их в основном их сдают в металлолом на переплавку. Некоторые сплывают на аукционах, в комиссионках. Я отслеживаю этот момент. И если меня что-то заинтересовало, приобретаю.

Я не знаю, ценятся они или нет, это не художественное литье. Художественное литье – штучное, а это предметы массовые. Но каждый год цена на них увеличивается.

Стоят они по-разному. Я встречал дверки и по 20 тысяч рублей, и по 1000 рублей. Все зависит, в каком она состоянии, есть ли клеймы, какой производитель.

В моей коллекции - несколько калужских дверок, европейские и даже японская: как она попала в Россию, не знаю. А за некоторыми дверками я до сих пор гоняюсь, но пока не удается их приобрести. 0+