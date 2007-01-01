Температура в Калуге достигла +40 градусов, но в четверг жара спадет

Сегодня по прогнозу гидрометцентра России в Калуге +31 градус.

Калужане спасаются от жары у воды, купаются даже в черте города на Оке, где купаться давно запрещено.

Ну, а дети оккупировали городские фонтаны.

Жарко и ночью, открытые окна и балкон не спасают. Спать без кондиционера или хотя бы вентилятора невыносимо. Утром термометр уже показывает +25 градусов, значит, день опять будет жарким.

- Если мы не едем в тропики, тропики едут к нам. Когда максимальная температура воздуха в наших краях достигает 30-32 градусов, а влажность воздуха при этом 40%, уже переносится с трудом, - написала в соцсетях метеоролог Татьяна ИНКИНА.

- В Калуге влажность воздуха подскакивает до 60 - 70%. Дефицит кислорода делает погоду невыносимой. Хорошо хоть УФ -индекс в последние дни немного снизился….

Июль - макушка лета. Конец июля, начало августа по климату самое теплое время в году. Но погода не просто опережает календарь, а поджаривает в прямом смысле слова.

Средняя температура воздуха в Калуге за первые две недели превышает норму на 4-5 градусов. Дождей выпало около 44% от месячной нормы. Из них 31 мм - в Калуге 5 июля всего за 3 часа.

Мы решили измерить температуру в городе. У нас обычный термометр, поэтому на точность данных мы не претендуем, это просто эксперимент.

Во второй половине дня, когда в городе самая жара, мы прошли по центральным улицам. Погода некомфортная: палящее солнце. Термометр держали на каждом объекте по 10 минут. По ощущениям на улице очень жарко. Термометр это подтверждает: на солнце он за 10 минут нагрелся до +40 градусов.

А в тени показал +33, возможно, не успел за 10 минут остыть.

Идем дальше под палящим солнцем в сторону центра.

Температура асфальта: +38 градусов. Как известно, асфальт накапливает много тепла и отдает его в атмосферу, поэтому в городе жарче, чем в деревне.

А вот плитка оказалась прохладней: +35 градусов.

Вода в фонтане сквера возле театра юного зрителя, что на месте бывшего рынка: +27 градусов, не слишком освежает. Но здесь, как обычно, много плескающихся радостных детей.

Да и взрослые подходят, умываются. У воды хорошо, хотя на улице настоящее пекло.

В этом же сквере лавочка в тени +28 градусов. Калужане стараются не сидеть на солнце, выбирают места в теньке.

В фонтане возле драмтеатра вода +25 градусов, но фонтан находится в тени. Вода теплая. Купающихся здесь детей мы не видели, только подростки, делающиеся селфи.

На солнце у театра +30 градусов. Долго находиться на открытом солнце тяжело. Народу, кстати, в городе мало, в основном движение на ценральных улицах.

На детской горке в сквере им. Воронина: +29 градусов. На ощупь пластик не горячий, детям здесь вполне комфортно.

В парке в тени в траве +27 градусов, не слишком освежает.

В целом, в городе от жары не спрячешься даже в тени. Душно, будто в сауну зашёл.

Пока мы ходили по городу, видели некоторых дам с веерами. Многие калужане покупают мороженое и воду.

А завтра – такой же жаркий день. Но, как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России, в четверг пройдут сильные дожди, грозы, после этого жара спадёт, температура вернется к своей климатической норме. На выходных будет около + 26 градусов.