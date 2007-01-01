Температура в Калуге достигла +40 градусов, но в четверг жара спадет
Сегодня по прогнозу гидрометцентра России в Калуге +31 градус.
Калужане спасаются от жары у воды, купаются даже в черте города на Оке, где купаться давно запрещено.
Ну, а дети оккупировали городские фонтаны.
Жарко и ночью, открытые окна и балкон не спасают. Спать без кондиционера или хотя бы вентилятора невыносимо. Утром термометр уже показывает +25 градусов, значит, день опять будет жарким.
- Если мы не едем в тропики, тропики едут к нам. Когда максимальная температура воздуха в наших краях достигает 30-32 градусов, а влажность воздуха при этом 40%, уже переносится с трудом, - написала в соцсетях метеоролог Татьяна ИНКИНА.
- В Калуге влажность воздуха подскакивает до 60 - 70%. Дефицит кислорода делает погоду невыносимой. Хорошо хоть УФ -индекс в последние дни немного снизился….
Июль - макушка лета. Конец июля, начало августа по климату самое теплое время в году. Но погода не просто опережает календарь, а поджаривает в прямом смысле слова.
Средняя температура воздуха в Калуге за первые две недели превышает норму на 4-5 градусов. Дождей выпало около 44% от месячной нормы. Из них 31 мм - в Калуге 5 июля всего за 3 часа.
Мы решили измерить температуру в городе. У нас обычный термометр, поэтому на точность данных мы не претендуем, это просто эксперимент.
Во второй половине дня, когда в городе самая жара, мы прошли по центральным улицам. Погода некомфортная: палящее солнце. Термометр держали на каждом объекте по 10 минут. По ощущениям на улице очень жарко. Термометр это подтверждает: на солнце он за 10 минут нагрелся до +40 градусов.
А в тени показал +33, возможно, не успел за 10 минут остыть.
Идем дальше под палящим солнцем в сторону центра.
Температура асфальта: +38 градусов. Как известно, асфальт накапливает много тепла и отдает его в атмосферу, поэтому в городе жарче, чем в деревне.
А вот плитка оказалась прохладней: +35 градусов.
Вода в фонтане сквера возле театра юного зрителя, что на месте бывшего рынка: +27 градусов, не слишком освежает. Но здесь, как обычно, много плескающихся радостных детей.
Да и взрослые подходят, умываются. У воды хорошо, хотя на улице настоящее пекло.
В этом же сквере лавочка в тени +28 градусов. Калужане стараются не сидеть на солнце, выбирают места в теньке.
В фонтане возле драмтеатра вода +25 градусов, но фонтан находится в тени. Вода теплая. Купающихся здесь детей мы не видели, только подростки, делающиеся селфи.
На солнце у театра +30 градусов. Долго находиться на открытом солнце тяжело. Народу, кстати, в городе мало, в основном движение на ценральных улицах.
На детской горке в сквере им. Воронина: +29 градусов. На ощупь пластик не горячий, детям здесь вполне комфортно.
В парке в тени в траве +27 градусов, не слишком освежает.
В целом, в городе от жары не спрячешься даже в тени. Душно, будто в сауну зашёл.
Пока мы ходили по городу, видели некоторых дам с веерами. Многие калужане покупают мороженое и воду.
А завтра – такой же жаркий день. Но, как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России, в четверг пройдут сильные дожди, грозы, после этого жара спадёт, температура вернется к своей климатической норме. На выходных будет около + 26 градусов.
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