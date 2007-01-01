Нетарифное регулирование: кто должен решать вопросы обслуживания многоквартирного жилого дома

Во вторник, 9 июля в редакцию обратилась калужанка Галина Гончарова с просьбой рассказать о разбитой детской площадке во дворе нескольких домов на улице 65 лет Победы.

Разбираясь в ситуации, мы поняли, что, увы, сегодня многие собственники многоквартирных домов не знают свои права и возможности.

В частности, речь идет об обслуживании домов и прилегающих территорий. Люди, порой, и не догадываются о том, что перечень необходимых работ и их стоимость должны определять собственники. То есть они сами.

Представительная же власть, в лице депутатов городской думы подключается к этому процессу лишь в одном единственном случае.

Впрочем, обо всем по порядку.

Чья площадка

В случае, описанном Галиной Гончаровой, детская площадка расположена во дворах сразу нескольких домов. У этой детской площадки нет хозяина.

- Это даже назвать детской площадкой язык не поворачивается, - пишет Галина Гончарова. - Некие жалкие сооружения со времен постройки домов, которые даже не поддерживаются в должном состоянии! Дома находятся в разных формах управления. Я так понимаю, что и собственника у территории нет.

В управлении городского хозяйства нам пояснили, что собственникам квартир нужно собраться всем вместе и составить протокол о том, что площадка нуждается в ремонте. Затем этот протокол вместе с заявлением необходимо направить в управление городского хозяйства. Только после этого, муниципальные власти смогут исправить ситуацию.

Случай с детской площадкой на улице 65 лет Победы, когда объект находится в зоне ответственности нескольких управляющих организаций, не простой, но решаемый.

В большинстве своем, калужане вопросы чаще задают по поводу тех или иных работ, связанных с их домом и конечно же, по поводу их стоимости.

Решать самим

Вообще, все права и обязанности подробно и обстоятельно прописаны в Жилищном кодексе. Но заглядывать в серьёзные документы многие просто не хотят. А жаль.

Мы вот заглянули и выяснили, что определение стоимости, которую собственники жилья в многоквартирном доме готовы выплачивать управляющей компании за общее содержание имущества – определяется жильцами самостоятельно.

- Действительно, собственники многоквартирного жилого дома принимают решение на общем собрании - каким образом им содержать свой дом, - пояснил начальник управления ЖКХ Калуги Михаил ВИШНЯКОВ. - Согласно требованиям правительства Российской Федерации №290, есть минимальный перечень работ, которые необходимы для поддержания многоквартирного дома в работоспособном состоянии.

Речь идет о поддержании всех конструкционных элементов, дворовой территории, всей инженерии, которой обеспечен тот или иной многоквартирный дом.

По словам Михаила Вишнякова, этот перечень для каждого жилья свой и собственники на общем собрании определяются, что им необходимо делать и, соответственно, каким образом они это будут финансировать.

- Порог ниже нижнего недопустим, то есть минимальное, то, что прописано в законе, они обязаны оплатить и внести, - добавил начальник управления ЖКХ Калуги.

Эксперты в сфере ЖКХ утверждают, что плата за содержание общего имущества в многоквартирных домах является самым недофинансированным из числа прочих платежей за коммуналку.

Причин несколько. Это и общая экономическая ситуация, инфляционные процессы, стоимость энергоресурсов и материалов, с помощью которых можно выполнить те или иные виды работ по содержанию, а также оплата труда специалистам, которые это всё выполняют.

Но главное: жильцы сами могут как добавить необходимые работы, так и исключить из перечня по их мнению ненужные.

Более того, собственники сами решают, сколько они готовы за это платить. В любом случае, определение «единого тарифа» за жилищные услуги является правом собственников квартир.

Спящие кварталы

В Калуге сегодня насчитывается 3 857 многоквартирных жилых домов. К сожалению, две трети из них на профессиональном языке работников сферы ЖКХ называются спящими.

Это такие, где общие собрания жильцов либо вообще ни разу проводились, либо делается это крайне редко.

Везет тем домам, где живет хотя бы несколько или даже один активный собственник, способный, а главное имеющий желание, заниматься всеми вопросами взаимодействия с Управляющей компанией.

Как объяснили нам в городской управе, «спящими» могут быть и старые дома, и новостройки. Нет здесь разницы и по количеству квартир. Всё от людей зависит.

- Да, много проблемных в этом плане домов, но много и тех, где годами совершенно нормально поддерживается работа по обслуживанию, - рассказывает начальник отдела управления МКД УЖКХ Калуги Наталья ГУДЕНКОВА. - Не все собственники в нашем городе таковы, что они не обращают внимания на свой дом, на его содержание и состояние. Есть дома, в которых люди достаточно активны и четко следят за состоянием своего дома, и управляющие компании с ними благополучно, комфортно работают.

Кстати, у города есть возможность помочь собственникам, которые оказались в непонятной ситуации по поводу тех или иных работ, связанных с содержанием здания, или всё той же детской площадки.

- У нас есть отдел организации управления многоквартирными домами, - пояснила Наталья Гуденкова. - Любую консультацию, на любой вопрос мы готовы ответить у себя. Всегда можно прийти за разъяснением по различным вопросам, как провести собрание, подготовим бланки, проекты бланки.

Главное, чтобы у собственников было желание заниматься свих домом.

Депутаты в помощь

В отдельных случаях, стоимость работ определяют депутаты городской Думы Калуги.

- Да, на заседании городской думы у нас сейчас был рассмотрен вопрос о установлении собственниками жилых помещений платы за содержание общего имущества многоквартирного дома, - рассказывает депутат городской Думы Калуги Татьяна КОНЯХИНА. - Но в том случае, если собственники сами не выбрали способ управления и не определили размер платы. В этом случае тариф определяет орган местного самоуправления.

В ряде домов жители сами провели собрание и определили размер платы. Очень часто такой размер платы за текущий ремонт жители многоквартирных домов повышали сами жильцы.

- Кроме того, могу сказать, что ряд собственников домов оплачивают дополнительные услуги, как ни удивительно, - добавила Татьяна Коняхина. - Мы все говорим минимум-минимум, а вот на самом деле ряд домов еще оплачивает услуги, например, по установке камер видеонаблюдения, по приватизации территории, установке шлагбаума, мест дополнительной парковки и так далее.

По словам депутата, в этом деле огромную помощь оказывают домовые советы.

- Там, где есть домовые советы, там порядок в доме, я вам говорю, это точно! – заявила Татьяна Коняхина.

С этим согласны и в городской управе. Но с небольшой оговоркой.

- Для начала всё-таки нужно выбрать совет дома и определиться, с его полномочиями, - рассказывает Михаил Вишняков. — Всё это делается на общем собрании жильцов. Также решением собрания можно определить и некое вознаграждение совету дома. Это предусмотрено жилищным законодательством.

У нас тоже есть возможность поощрить председателей таких советов. Собственникам можно подать заявление в управление по работе с населением на территориях.

Самый главный вывод — всё в наших руках, в руках тех людей, которые живут в многоквартирных домах.

Условия не идеальны, но достаточны для того, чтобы сделать свою жизнь приятной и не такой уж и дорогой.