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 Квест, концерты и дискотека под открытым небом: что предлагают посетить калужанам в ближайшие семь дней

Рабочие дни подходят к концу и вот, что приготовили для жителей и гостей города в выходные и на следующей неделе.
Анастасия Каторгина
19:00 сегодня
0 382
Читайте KP40.RU:

Лето в самом разгаре и мероприятия соответствующие.

Подробности обо всех событиях читайте в нашей традиционной афише.

Итак, начнем.

Инновационный культурный центр (Октябрьская, 17А)

12 июля в 19:30 состоится квест «Ночь в Инновационном культурном центре». (16+)

Квест-перформанс являет собой командную игру, в которой участвуют от 7 до 16 человек. Фоном игры выступают произведения, выставляющихся там авторов. Задания - логические шарады и головоломки, встроенные в широкий культурологический контекст. В игре содержится большое количество отсылок к произведениям классиков, в том числе Пушкина, Достоевского, Дюма, Твена, Булгакова и других. Благодаря заданиям квеста, участники вспоминают известные произведения искусства, а также узнают новые факты о их создателях.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

12 июля с 12:00 до 19:00; 13 июля с 12:00 до 18:00 и 14 июля с 12:00 до 18:00 пройдет выставка «Вне форматов». (6+)

Авторы проекта почти семья. Центровая фигура выставки – Елена Раченко. Она художник и педагог, искусно работающий с жанром натюрморта. Также в выставке принимает участие дочь Елены – Александра Плеханова (архитектор) и ее муж – Александр Плеханов (скульптор). Помимо них, в проект вовлечена Ульяна Соловей, владеющая техникой многослойной акварели. В роли бывших учеников Елены Ивановны выступают и остальные участники проекта – это мастер глиняной игрушки Николай Свириденко, а также художники Аврора Виноградова и Надежда Попова.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

12 июля в 19:00 состоится концерт «Золотые хиты советской эстрады». (6+)

Зрителей приглашают посетить программу, в которой прозвучат мелодии популярных романсов, ретро и знаменитые советские композиции. Солисты филармонии исполнят в этот вечер песни и романсы из репертуара Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Анны Герман и других.

18 июля в 19:00 пройдет шоу-программа «Песни на все времена». (6+)

Любимые песни калужан всех возрастов исполнят артисты Музыкального лектория Калужской областной филармонии, а также молодёжных коллективов студии эстрадной песни «Акцент». Руководитель – Алексей Моргунов. Детям до семи лет в сопровождении взрослого вход бесплатный.

19 июля в 19:00 состоится концерт «Настроение – ЛЕТО!» (12+)

Череду летних мероприятий в Гостином дворе продолжит ВИА «Орион» Калужской филармонии. В программе обещают зажигательные, лирические, знаменитые советские и современные зарубежные эстрадные композиции. После выступления группы гостей ждет дискотека под открытым небом.

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145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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