Квест, концерты и дискотека под открытым небом: что предлагают посетить калужанам в ближайшие семь дней
Лето в самом разгаре и мероприятия соответствующие.
Подробности обо всех событиях читайте в нашей традиционной афише.
Итак, начнем.
Инновационный культурный центр (Октябрьская, 17А)
12 июля в 19:30 состоится квест «Ночь в Инновационном культурном центре». (16+)
Квест-перформанс являет собой командную игру, в которой участвуют от 7 до 16 человек. Фоном игры выступают произведения, выставляющихся там авторов. Задания - логические шарады и головоломки, встроенные в широкий культурологический контекст. В игре содержится большое количество отсылок к произведениям классиков, в том числе Пушкина, Достоевского, Дюма, Твена, Булгакова и других. Благодаря заданиям квеста, участники вспоминают известные произведения искусства, а также узнают новые факты о их создателях.
Калужский Дом музыки (Кирова, 6)
12 июля с 12:00 до 19:00; 13 июля с 12:00 до 18:00 и 14 июля с 12:00 до 18:00 пройдет выставка «Вне форматов». (6+)
Авторы проекта почти семья. Центровая фигура выставки – Елена Раченко. Она художник и педагог, искусно работающий с жанром натюрморта. Также в выставке принимает участие дочь Елены – Александра Плеханова (архитектор) и ее муж – Александр Плеханов (скульптор). Помимо них, в проект вовлечена Ульяна Соловей, владеющая техникой многослойной акварели. В роли бывших учеников Елены Ивановны выступают и остальные участники проекта – это мастер глиняной игрушки Николай Свириденко, а также художники Аврора Виноградова и Надежда Попова.
Калужская областная филармония (Ленина, 60)
12 июля в 19:00 состоится концерт «Золотые хиты советской эстрады». (6+)
Зрителей приглашают посетить программу, в которой прозвучат мелодии популярных романсов, ретро и знаменитые советские композиции. Солисты филармонии исполнят в этот вечер песни и романсы из репертуара Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Анны Герман и других.
18 июля в 19:00 пройдет шоу-программа «Песни на все времена». (6+)
Любимые песни калужан всех возрастов исполнят артисты Музыкального лектория Калужской областной филармонии, а также молодёжных коллективов студии эстрадной песни «Акцент». Руководитель – Алексей Моргунов. Детям до семи лет в сопровождении взрослого вход бесплатный.
19 июля в 19:00 состоится концерт «Настроение – ЛЕТО!» (12+)
Череду летних мероприятий в Гостином дворе продолжит ВИА «Орион» Калужской филармонии. В программе обещают зажигательные, лирические, знаменитые советские и современные зарубежные эстрадные композиции. После выступления группы гостей ждет дискотека под открытым небом.
Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо....
Вернётся откуда? -"два года исправительных работ" это улицы подметать или другие не квалифицированные работы. А права на вождение автомобиля, на каком основании? Ни ГИБДД ни при задержании экспертизы не проводили и от проверки на предмет алкоголя он не отказывался. Может просто возбуждён был? А со слов "терпилы" не аргумент!...