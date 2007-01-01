В Калуге рассказали об энергетически сильных точках года и что связывает ученого Александра Чижевского с Хлудневской игрушкой
На ней до 1 сентября можно увидеть современные работы мастериц хлудневской игрушки, необычные панно дизайнеров Веры Москалёвой и Веры Середы.
Работы интересные, промысел старинный.
Но причем здесь Чижевский?
- Александр Чижевский - учёный-биофизик, основоположник гелиобиологии – науки, изучающей влияние солнечной активности на все процессы, происходящие на Земле, - объясняет заведующая Домом-музеем Чижевского Людмила МОРОЗОВА.
- Ритмика Солнца влияет на все процессы, происходящие на Земле. В своих работах Чижевский обращался к памяти предков. Солнце - главное божество, практически всех религий мира. У греков есть Бог солнца Гелиос, у Египтян – Ра, у славян Ярило.
И мы решили сделать яркую солнечную выставку. Наши предки-славяне обращались к Солнцу, поклонялись ему, потому что знали, от него зависит урожай.
Хлудневская игрушка - это поклонение божеству, подарки Солнцу. Рядом с деревней Хлуднево Думиничского района есть глина - синька, из которой очень хорошо мастерить крынки, миски, кувшины.
Хлудневский промысел известен с ХVII века, но есть данные о том, что возник он гораздо раньше.
Мужчины делали посуду. А женщины мастерили свистульки, громотухи, погремушки и вместе с крынками и мисками продавали их на ярмарке.
Это сейчас дети сидят за компьютерами, а раньше им давали громотуху в руки. И не только для того, чтобы ребёнок поиграл, игрушка носила сакральный смысл. Её так расписывали так, чтобы она защищала от болезней, неприятностей.
Выставка – наш совместный проект с Инновационным культурным центром, с мастерской современной керамики. Возглавляет её солнечный человек Карина Саитова.
Мы задумали эту выставку в год семьи. Хотим напомнить современным молодым людям, что семья это важно. Раньше все делали вместе: глину собирали, месили, лепили игрушки.
Радует, что на выставке представлены работы молодежи - балета ИКЦ. Это важно, это передача наших традиций.
Важные точки года
На открытии выставки член клуба любителей астрономии «Урания-Калуга» Алексей Травин погрузил всех в тему солнцеворота.
- Современный век стал электронным, цифровым, и это набирает обороты, - считает Алексей Валентинович. - С одной стороны, это хорошо.
Но с другой, это очень хрупкая система: достаточно отключить свет, где-то магнитный импульс возник, и вырубится вся информация.
А сейчас Солнце очень активное, посылает магнитные импульсы. И будет активным весь этот год и следующий. Поэтому сохранять важное надо в твёрдых носителях - в глине, в книге, которая напечатана.
И в этом смысле мы обращаемся к традициям. Конечно, глиняную вещь можно разбить, а книгу сжечь, но, если относится к этим вещам бережно, они тысячелетиями будут храниться и будут хранить символы, которые там запечатлены.
- Многие славянские символы связаны с прохождением Солнца в течение года по ключевым точкам – их четыре: зимнее солнцестояние, когда солнце минимальное, равноденствие весеннее, летнее солнцестояние верхнее и осеннее равноденствие.
Эти точки символизируют жизнь человека: рождение, зрелость, старость, уход, а потом новое рождение.
Зимние солнцестояние: 21−22 декабря. Ему соответствует младенец Солнце, его зовут Коляда. Он только что родился, поэтому его нужно беречь, а вокруг зима. И были колядки. Коляда означает начало: от кола до кола.
Затем 21−22 марта - весеннее равноденствие. Коляда превращается в Ярило, это юноша. Набирает обороты весна. Проходят проводы зимы – Масленица, где символ Солнца - блины.
21−22 июня - летний солнцеворот, летнее солнцестояние. Солнце зовут Даждьбог, Купала, Сварог (сварга - это небо). Солнце зрелое, природа насыщенная.
И это самый энергетически сильный день в году. Об этом знали фашисты и использовали его в своих целях. Использовали и древний символ сварога, испортили нам. Сейчас, в чистом виде мы эту символику не показываем, хотя она славянская.
21-22 сентября - четвертая точка, осеннее равноденствие. Это мудрость, старость. Солнце - Род, ещё одно его имя Световид, почти утраченное, в редких источниках упоминается.
В это время идёт сбор урожая, передача наследия молодым поколениям.
И потом рождается новое солнце. Времена новые, атрибутика меняется, существо не меняется совсем. Если мы будем стоять на своих символах, наше будущее бесконечное.
Не бойтесь экспериментов
На выставке можно увидеть не совсем привычную хлудневскую игрушку. Она большая, созданная из нескольких частей. - Хлудневская игрушка - это бренд нашей области, - говорит Карина САИТОВА. - Направление художественной игрушки у нас в мастерской развивает и продолжает Марина Енацкая, я больше по современности.
И танцоры балета ИКЦ с удовольствием отрывались от своих танцев и лепили с Мариной игрушки. Принято считать, что хлудневская игрушка должна быть маленького размера, но у нас современный мир, мы можем адаптировать промысел и под современность.
Мы с мастером Татьяной Полубинской решили придумать что-то новое. Я сказала, что не боюсь, пусть критикуют. Так появилась крупная игрушка.
Татьяна сделала Бабу с караваем из двух частей, Ноев ковчег. И людям понравилось. Можно сказать, мы внедрили новый тренд в размерах. Традиции плюс инновации. Никогда не надо бояться экспериментировать, смешивать стили, техники.
- Игрушку все лепят с удовольствием, - добавляет Марина ЕНАЦКАЯ- Многие сначала не понимают, зачем надо заниматься игрушкой, уделять этому внимание.
Но в конце занятия проникаются, интересуются и дети, и взрослые. Мы рассказываем историю, показываем то, что раньше она была не такая красивая, расписанная.
И наши ученики придумывают что-то свое. Мы не ограничиваем их, чтобы в первую очередь заинтересовать. Хочется козе прилепить барабан, мы разрешаем.
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....