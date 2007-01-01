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В Калуге рассказали об энергетически сильных точках года и что связывает ученого Александра Чижевского с Хлудневской игрушкой

В эти жаркие летние дни Доме-музее Чижевского открылась выставка «Круг солнца».
Светлана Теплякова
18:24 сегодня
0 339
Фото автора.
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На ней до 1 сентября можно увидеть современные работы мастериц хлудневской игрушки, необычные панно дизайнеров Веры Москалёвой и Веры Середы.

Работы интересные, промысел старинный.

Но причем здесь Чижевский?

- Александр Чижевский - учёный-биофизик, основоположник гелиобиологии – науки, изучающей влияние солнечной активности на все процессы, происходящие на Земле, - объясняет заведующая Домом-музеем Чижевского Людмила МОРОЗОВА.

- Ритмика Солнца влияет на все процессы, происходящие на Земле. В своих работах Чижевский обращался к памяти предков. Солнце - главное божество, практически всех религий мира. У греков есть Бог солнца Гелиос, у Египтян – Ра, у славян Ярило.

И мы решили сделать яркую солнечную выставку. Наши предки-славяне обращались к Солнцу, поклонялись ему, потому что знали, от него зависит урожай.

Хлудневская игрушка - это поклонение божеству, подарки Солнцу. Рядом с деревней Хлуднево Думиничского района есть глина - синька, из которой очень хорошо мастерить крынки, миски, кувшины.

Хлудневский промысел известен с ХVII века, но есть данные о том, что возник он гораздо раньше.

Мужчины делали посуду. А женщины мастерили свистульки, громотухи, погремушки и вместе с крынками и мисками продавали их на ярмарке.

Это сейчас дети сидят за компьютерами, а раньше им давали громотуху в руки. И не только для того, чтобы ребёнок поиграл, игрушка носила сакральный смысл. Её так расписывали так, чтобы она защищала от болезней, неприятностей.

Выставка – наш совместный проект с Инновационным культурным центром, с мастерской современной керамики. Возглавляет её солнечный человек  Карина Саитова.

Мы задумали эту выставку в год семьи. Хотим напомнить  современным молодым людям, что семья это важно. Раньше все делали вместе: глину собирали, месили, лепили игрушки.

Радует, что на выставке представлены работы молодежи - балета ИКЦ. Это важно, это передача наших традиций.  

Текстильные панно тоже символизируют Солнце.
Текстильные панно тоже символизируют Солнце.

Важные точки года

На открытии выставки член клуба любителей астрономии «Урания-Калуга» Алексей Травин погрузил всех в тему солнцеворота.

- Современный век стал электронным, цифровым, и это набирает обороты, - считает Алексей Валентинович. - С одной стороны, это хорошо.

Но с другой, это очень хрупкая система: достаточно отключить свет, где-то магнитный импульс возник, и вырубится вся информация.

А сейчас Солнце очень активное, посылает магнитные импульсы. И будет активным весь этот год и следующий. Поэтому сохранять важное надо в твёрдых носителях - в глине, в книге, которая напечатана.

И в этом смысле мы обращаемся к традициям. Конечно, глиняную вещь можно разбить, а книгу сжечь, но, если относится к этим вещам бережно, они тысячелетиями будут храниться и будут хранить символы, которые там запечатлены.

Алексей травин погрузил гостей выставки в символику солнцеворота.
Алексей травин погрузил гостей выставки в символику солнцеворота.

- Многие славянские символы связаны с прохождением Солнца в течение года по ключевым точкам – их четыре: зимнее солнцестояние, когда солнце минимальное, равноденствие весеннее, летнее солнцестояние верхнее и осеннее равноденствие.

Эти точки символизируют жизнь человека: рождение, зрелость, старость, уход, а потом новое рождение.

Зимние солнцестояние: 21−22 декабря. Ему соответствует младенец Солнце, его зовут Коляда. Он только что родился, поэтому его нужно беречь, а вокруг зима. И были колядки. Коляда означает начало: от кола до кола.

Затем 21−22 марта - весеннее равноденствие. Коляда превращается в Ярило, это юноша. Набирает обороты весна. Проходят проводы зимы – Масленица, где символ Солнца - блины.

21−22 июня - летний солнцеворот, летнее солнцестояние. Солнце зовут Даждьбог, Купала, Сварог (сварга - это небо). Солнце зрелое, природа насыщенная.

И это самый энергетически сильный день в году. Об этом знали фашисты и использовали его в своих целях. Использовали и древний символ сварога, испортили нам. Сейчас, в чистом виде мы эту символику не показываем, хотя она славянская.

21-22 сентября - четвертая точка, осеннее равноденствие. Это мудрость,  старость. Солнце - Род, ещё одно его имя Световид, почти утраченное, в редких источниках упоминается.

В это время идёт сбор урожая, передача наследия молодым поколениям.

И потом рождается новое солнце. Времена новые, атрибутика меняется, существо не меняется совсем. Если мы будем стоять на своих символах, наше будущее бесконечное.

Марина Енацкая и Карина Саитова продолжают традиции в глиняной игрушке и применяют современные тренды.
Марина Енацкая и Карина Саитова продолжают традиции в глиняной игрушке и применяют современные тренды.

Не бойтесь экспериментов

На выставке можно увидеть не совсем привычную хлудневскую игрушку. Она большая, созданная из нескольких частей. - Хлудневская игрушка - это бренд нашей области, - говорит Карина САИТОВА. - Направление художественной игрушки у нас в мастерской развивает и продолжает Марина Енацкая, я больше по современности.

И танцоры балета ИКЦ с удовольствием отрывались от своих танцев и лепили с Мариной игрушки. Принято считать, что хлудневская игрушка должна быть маленького размера, но у нас современный мир, мы можем адаптировать промысел и под современность.

Мы с мастером Татьяной Полубинской решили придумать что-то новое. Я сказала, что не боюсь, пусть критикуют. Так появилась крупная игрушка.

Татьяна сделала Бабу с караваем из двух частей, Ноев ковчег. И людям понравилось. Можно сказать, мы внедрили новый тренд в размерах. Традиции плюс инновации. Никогда не надо бояться экспериментировать, смешивать стили, техники.

Баба с караваем получилась высокой.
Баба с караваем получилась высокой.
Композиция «Ноев ковчег». Автор -Татьяна Полубинская и участники мастерской керамики.
Композиция «Ноев ковчег». Автор -Татьяна Полубинская и участники мастерской керамики.

- Игрушку все лепят с удовольствием, - добавляет Марина ЕНАЦКАЯ-  Многие сначала не понимают, зачем надо заниматься игрушкой, уделять этому внимание.

Но в конце занятия проникаются, интересуются и дети, и взрослые. Мы рассказываем историю, показываем то, что раньше она была не такая красивая, расписанная.

И наши ученики придумывают что-то свое. Мы не ограничиваем их, чтобы в первую очередь заинтересовать. Хочется козе прилепить барабан, мы разрешаем. 

«Деревенское подворье». Автор – Марина Енацкая и участники мастерской керамики.
«Деревенское подворье». Автор – Марина Енацкая и участники мастерской керамики.

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Лента комментариев
RudeBoy

Они только нормальные здоровые деревья могут пилить.

...
Благоустройство
Калужане просят срубить сухие деревья на улице Ленина
17:27 сегодня
1 1051
rick

Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
14:09 сегодня
3 3851
mik27

На поле свободы нет свободы.

...
Криминал
Поджигатель военкомата в Калуге заключен под стражу
13:30 сегодня
1 726
razum

Это нечего не меняет , нужно наладить режим светофора тогда,а ещё нужен альтернативный выезд из города,минуя центр..,.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
13:13 сегодня
3 3851
Василёк

и сколько таких одаренных калужан 1 или 2 или мб 3 ? Если что - там полоса как раз для тех, кто в пробке стоять не хочет и спокойно выезжает с Кирова. А если бы там была полоса для проезда прямо - то там ни повернуть-ни развернуться было бы практически невозможно.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
20:59 20.07
3 3851
Сталкер

С этим понятно, его теперь до конца жизни будут сношать и сушить, в местах не столь отдаленных. С остальными то чего? Беспредел остался, или надо чтобы Шапшу и Денисова ежедневно при выходе на улицу самокатчики сбивали, так может поймут?

...
Криминал
В Калуге поймали электросамокатчика с наркотиками
16:43 20.07
1 1641
Н.Влюбчивый

Почему автобусы по маршруту N8 не соблюдают интервалы движения. Мне как пенсионеру иногда часами приходится дожидаться льготного автобуса при заявленном интервале движения 20 минут.

...
Калуга
Вопрос в управлению Калужского троллейбуса.
16:18 20.07
2 4321
Н.Влюбчивый

Все дело в том, что Калугой и областью, управляют бездельники из различных педов, некоторых из них и лучшими назначают.

...
Благоустройство
Все деревья засохли на участке улицы Рылеева в Калуге
15:37 20.07
3 3035
mik27

Шаман

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге рассказали историю в чугуне: зачем Павлу Габышеву 580 печных дверок
15:34 20.07
1 933
Viktor Smirnov

😡А Чижевского🤔

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
12:12 20.07
7 3240
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Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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