В Калуге рассказали об энергетически сильных точках года и что связывает ученого Александра Чижевского с Хлудневской игрушкой

В эти жаркие летние дни Доме-музее Чижевского открылась выставка «Круг солнца».

На ней до 1 сентября можно увидеть современные работы мастериц хлудневской игрушки, необычные панно дизайнеров Веры Москалёвой и Веры Середы.

Работы интересные, промысел старинный.

Но причем здесь Чижевский?

- Александр Чижевский - учёный-биофизик, основоположник гелиобиологии – науки, изучающей влияние солнечной активности на все процессы, происходящие на Земле, - объясняет заведующая Домом-музеем Чижевского Людмила МОРОЗОВА.

- Ритмика Солнца влияет на все процессы, происходящие на Земле. В своих работах Чижевский обращался к памяти предков. Солнце - главное божество, практически всех религий мира. У греков есть Бог солнца Гелиос, у Египтян – Ра, у славян Ярило.

И мы решили сделать яркую солнечную выставку. Наши предки-славяне обращались к Солнцу, поклонялись ему, потому что знали, от него зависит урожай.

Хлудневская игрушка - это поклонение божеству, подарки Солнцу. Рядом с деревней Хлуднево Думиничского района есть глина - синька, из которой очень хорошо мастерить крынки, миски, кувшины.

Хлудневский промысел известен с ХVII века, но есть данные о том, что возник он гораздо раньше.

Мужчины делали посуду. А женщины мастерили свистульки, громотухи, погремушки и вместе с крынками и мисками продавали их на ярмарке.

Это сейчас дети сидят за компьютерами, а раньше им давали громотуху в руки. И не только для того, чтобы ребёнок поиграл, игрушка носила сакральный смысл. Её так расписывали так, чтобы она защищала от болезней, неприятностей.

Выставка – наш совместный проект с Инновационным культурным центром, с мастерской современной керамики. Возглавляет её солнечный человек Карина Саитова.

Мы задумали эту выставку в год семьи. Хотим напомнить современным молодым людям, что семья это важно. Раньше все делали вместе: глину собирали, месили, лепили игрушки.

Радует, что на выставке представлены работы молодежи - балета ИКЦ. Это важно, это передача наших традиций.

Текстильные панно тоже символизируют Солнце.

Важные точки года

На открытии выставки член клуба любителей астрономии «Урания-Калуга» Алексей Травин погрузил всех в тему солнцеворота.

- Современный век стал электронным, цифровым, и это набирает обороты, - считает Алексей Валентинович. - С одной стороны, это хорошо.

Но с другой, это очень хрупкая система: достаточно отключить свет, где-то магнитный импульс возник, и вырубится вся информация.

А сейчас Солнце очень активное, посылает магнитные импульсы. И будет активным весь этот год и следующий. Поэтому сохранять важное надо в твёрдых носителях - в глине, в книге, которая напечатана.

И в этом смысле мы обращаемся к традициям. Конечно, глиняную вещь можно разбить, а книгу сжечь, но, если относится к этим вещам бережно, они тысячелетиями будут храниться и будут хранить символы, которые там запечатлены.

Алексей травин погрузил гостей выставки в символику солнцеворота.

- Многие славянские символы связаны с прохождением Солнца в течение года по ключевым точкам – их четыре: зимнее солнцестояние, когда солнце минимальное, равноденствие весеннее, летнее солнцестояние верхнее и осеннее равноденствие.

Эти точки символизируют жизнь человека: рождение, зрелость, старость, уход, а потом новое рождение.

Зимние солнцестояние: 21−22 декабря. Ему соответствует младенец Солнце, его зовут Коляда. Он только что родился, поэтому его нужно беречь, а вокруг зима. И были колядки. Коляда означает начало: от кола до кола.

Затем 21−22 марта - весеннее равноденствие. Коляда превращается в Ярило, это юноша. Набирает обороты весна. Проходят проводы зимы – Масленица, где символ Солнца - блины.

21−22 июня - летний солнцеворот, летнее солнцестояние. Солнце зовут Даждьбог, Купала, Сварог (сварга - это небо). Солнце зрелое, природа насыщенная.

И это самый энергетически сильный день в году. Об этом знали фашисты и использовали его в своих целях. Использовали и древний символ сварога, испортили нам. Сейчас, в чистом виде мы эту символику не показываем, хотя она славянская.

21-22 сентября - четвертая точка, осеннее равноденствие. Это мудрость, старость. Солнце - Род, ещё одно его имя Световид, почти утраченное, в редких источниках упоминается.

В это время идёт сбор урожая, передача наследия молодым поколениям.

И потом рождается новое солнце. Времена новые, атрибутика меняется, существо не меняется совсем. Если мы будем стоять на своих символах, наше будущее бесконечное.

Марина Енацкая и Карина Саитова продолжают традиции в глиняной игрушке и применяют современные тренды.

Не бойтесь экспериментов

На выставке можно увидеть не совсем привычную хлудневскую игрушку. Она большая, созданная из нескольких частей. - Хлудневская игрушка - это бренд нашей области, - говорит Карина САИТОВА. - Направление художественной игрушки у нас в мастерской развивает и продолжает Марина Енацкая, я больше по современности.

И танцоры балета ИКЦ с удовольствием отрывались от своих танцев и лепили с Мариной игрушки. Принято считать, что хлудневская игрушка должна быть маленького размера, но у нас современный мир, мы можем адаптировать промысел и под современность.

Мы с мастером Татьяной Полубинской решили придумать что-то новое. Я сказала, что не боюсь, пусть критикуют. Так появилась крупная игрушка.

Татьяна сделала Бабу с караваем из двух частей, Ноев ковчег. И людям понравилось. Можно сказать, мы внедрили новый тренд в размерах. Традиции плюс инновации. Никогда не надо бояться экспериментировать, смешивать стили, техники.

Баба с караваем получилась высокой.

Композиция «Ноев ковчег». Автор -Татьяна Полубинская и участники мастерской керамики.

- Игрушку все лепят с удовольствием, - добавляет Марина ЕНАЦКАЯ- Многие сначала не понимают, зачем надо заниматься игрушкой, уделять этому внимание.

Но в конце занятия проникаются, интересуются и дети, и взрослые. Мы рассказываем историю, показываем то, что раньше она была не такая красивая, расписанная.

И наши ученики придумывают что-то свое. Мы не ограничиваем их, чтобы в первую очередь заинтересовать. Хочется козе прилепить барабан, мы разрешаем.