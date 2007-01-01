«Москва-Луна, Калуга-Марс»: художники из столицы украшают арку на улице Гагарина

Мы поговорили с талантливыми гостями и узнали тонкости их рисунков.

В Калуге в самом разгаре фестиваль уличного искусства «Переход», главной задачей которого стало превратить областной центр в город искусств. На улице Гагарина, 13 уже несколько дней работает дуэт художников из Москвы. Твесо и Анастасия Nan превращают серую арку в настоящее произведение искусства. Местные пенсионерки уже волнуются за гостей и говорят: « Милые, вы совсем, что ли, не спите?» Мы пообщались с трудолюбивыми художниками о творчестве, их граффити в Калуге и впечатлениях от Колыбели космонавтики.

- Мой московский дуэт. Я не очень люблю слово «уличный», поэтому просто художники, начал наш разговор Твесо.

- Что вы рисуете? Расскажите о концепции.

- В принципе, мое творчество базируется на шрифтовых композициях. Я разрабатываю шрифтовые композиции на базе российских шрифтовых форм царского периода, то есть до реформы 1918 года, когда упразднилась часть элементов письменности, и формы приняли тот вид, который мы видим сейчас, как в плакатном, так и в гражданском формате. А до этого использовались преимущественно три вида - полуустав, устав и скоропись, ну, как вид гражданского письма, - отметил художник. - Я считаю, что это неким образом позволяет сохранить русскую идентичность в рамках международного арт-сообщества, конкретно касаемо граффити.

- Расскажите о своей напарнице.

Анастасия - художница с профессиональным образованием, она училась в Академии имени Строганова. Ее искусство вдохновлено кошками, так как она их очень любит. Последний виток в ее творчестве вдохновлен азиатскими мотивами, преимущественно ковроткачеством, а также всевозможными национальными орнаментами. Здесь, возможно, это заметно чуть меньше, в некоторых работах чуть больше. Также она вдохновляется современным дизайном и, в принципе, всем не связанным именно с артом, то есть с живописью, поскольку видит в этом некий смысл.

В каких городах уже успели побывать?

- Собственно, мы вместе последние 10 лет, путешествуем по России. Наша география включает в себя Казань, Сахалин, Солнечнодольск, Пермь, Владимир. Мы невероятно рады пополнить ее вашим городом.

- Как вам Калуга, расскажите, вы давно приехали?

- Примерно 5 дней, но пока мы все время рисуем. Нас сюда позвал Deonis Thekko. Он показывал мне город до этого, мы с ним несколько раз рисовали. Сейчас из-за большого объема работы и сложного покрытия мы все время здесь. Хотим успеть посетить Музей космонавтики и квартиру Циолковского. На стене вы можете увидеть его цитату «Москва-Луна-Калуга» и изображение Марса.

О концепции граффити мы поговорили с Анастасией. - Фраза Циолковского о том, что герои и смельчаки проложат первые трассы космических путешествий, создает образы воображаемых странствий от земли до далеких планет. В этой цитате он приводит аллегорическое сравнение «Москва-Луна, Калуга-Марс», которое символизирует стремление человека к покорению космоса и исследованию новых миров, - отметила художница. - На этой работе мы видим символы приключений и неизведанных территорий.

Дракошка Орион,смело путешествующий в необъятных просторах космоса, становится персонажем, олицетворяющим героические исследования, о которых говорил Циолковский. Прорванный забор, обвитый цветами, напоминает о том, что за пределами нашего привычного мира скрывается красота и удивительные открытия.

Планеты, изображённые на картине, символизируют цели, которые ставит перед собой человечество, и новые горизонты, которые открываются благодаря прогрессу в космических технологиях. Они также напоминают о том, что каждое новое открытие в области космонавтики приближает нас к возможности стать межпланетным видом.

- Каждый новый шаг в освоении космоса — это применение новейших технологий, будь то разработка новых типов ракетных двигателей, создание более эффективных систем жизнеобеспечения или изучение способов длительного пребывания человека в условиях невесомости. Космический кот, как бы играючи, демонстрирует лёгкость, с которой эти технологии позволяют нам преодолевать гравитацию и исследовать неизведанные просторы, - подытожила художница.