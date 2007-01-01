Калужские крестьяне верили, что с переменой фазы луны, изменится погода

И боялись, что колдуны заколдуют рожь.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века собрали интересные сведения про Калужскую губернию.

Грозный Илья

«Под рожь никто не пашет в пятницу – это грех. Кто пашет в пятницу, у того не будет урожая: «земля не родит». Поэтому в пятницу исполняются другие работы, чаще всего возят навоз. Под яровой хлеб пашут и в пятницу, здесь дело срочное, с посевом нельзя запаздывать….

Если стоит засуха или идут сильные дожди, то ждут следующего фазаса луны, так как с переменой луны всегда ожидаются перемены погоды...

Всякая баба по окончанию жатвы оставляет на ниве горсти три несжатой ржи «Илье на бороду». Илья – грозный, прогневить его страшно, может послать грозную тучу, все выбить градом, зажечь молнию или убить громом».

Против колдунов

«Когда в хлебе находят связанные узлом колосья, это называется заломом. Заломы заламывают колдуны со злым умыслом – напустить смерть или на человека, или на скот, реже – искоренить весь двор.

Когда увидят залом, его обжинают, и рожь оставляют на ниве, пока не отслужат молебна или не отходит знахарь.

Если жница сожнет залом, то с ней сделают корчи, и она на всю жизнь останется больной. Если же съесть хлеб с нивы, не отслужа молебна, то семью постигнет несчастье.

Народ думает, что священник, когда отслужит молебен, в это время проклинает колдуна. Если собрать золу от залома, сожжённого священником, и повесить ее перед печкой, колдун непременно придёт что-нибудь попросить.

Если ему отказать в просьбе, т все замышляемое им зло, обратиться на его голову. Если исполнить, то зла не будет, ни тому, ни другому.

Когда зовут знахаря, то он призывает на голову колдуна все беды.

Вот, что говорила мне одна женщина по поводу залома:

- Маевский над всеми нами смеётся, что мы боимся залома, вы, говорит, бабы-дуры, да и выдернул залом. И что ж вы думаете? У него рука заболела. Е

ще хорошо, что он выдернул залом на чужой нивке, так рука недолго болела. А если бы на своей, так не то бы было!

- Что же было бы? - спросила я.

- А вот, что было в нашей деревне. Это было, когда я еще была девочкой, тогда колдунов было больше. Один мужик насадил первые копы на овин, обмолотил их, солому постелил скоту.

А рожь смолол, напек хлеба. И наелась этого хлеба вся семья. Дожинают бабы ниву, глядь, а там залом. Отслужили на нивке молебен, да было уже поздно.

Через год ни осталось в доме ни одной лошади, ни одного мужика, только бабы с ребятами. Вот, что может сделать злой человек. Послушайтесь вы меня, старухи, всегда берегитесь злого человека – дала она мне совет.

Чёрный глаз

«Ещё народ очень верит дурному глазу. Если, например, человек с дурным глазом посмотрит на работу, которая спорится и похвалит её, то работа приостанавливается: или сломается что-то, или спортится.

Если кто-то похвалит того, кто хорошо работает, у него заболит рука или ещё что-нибудь, работающий топором отрубит руку или ногу.

Если скажет про корову, что она дает много молока, то молоко у коровы пропадает. Если полюбуется на какое-нибудь животное или ребенка, то над ним стрясется беда: ребёнок заболеет безо всякой причины, начнёт капризничать, плакать.

«Сглазил», - обычно говорит в этом случает. Средство против «сглаза» - умыть или опрыснуть холодной водой. Опрыснуть может всякий, но лучше, чтобы умыл тот, кто сглазил.

Если подумают на кого-нибудь из соседей, то идут и просят умыть, за это никто не обижается, так как человек не виноват, что у него такой глаз, это делается помимо его воли и желания.

Некоторые говорили мне, что у них такой глаз, и они боятся долго смотреть на что-нибудь своё или похвалить что-то свое. Как добрый, так и злой может быть глазливым.

На молодых животных и детей сглаз действует сильней. Когда какую-нибудь болезнь приписывают сглазу и не знают, кто сглазил, то умываются всей семьей.

Есть такие, которые никогда не сглазят, наоборот, их глаз помогает. Только этим свойством обладают немногие, Мою мать иногда просили прийти к родильнице и посидеть возле нее, уверяя, что роды скорей кончатся».