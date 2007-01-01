Психолог из Калуги дала советы, как не зависеть от гаджетов
Никто не призывает полностью отказаться от цифровых устройств.
Да это и невозможно.
Устройства нужны, чтобы развиваться в разных сферах, делая реальную жизнь интересней, разнообразней, а не наоборот.
- Большой поток информации, стремление к многозадачности создают иллюзию возможности везде успеть, - говорит психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Архипова. - Мы все чаще читаем заголовки, а не текст, больше опираемся на функции устройства, а не на свой мозг. Постепенно мозг облегчает себе жизнь, начинает «лениться»: нарушаются внимание, память, эмоциональный интеллект, страдают сфера общения, творческие способности, теряется индивидуальность, повышается тревожность, могут развиться зависимость и депрессия.
Возникает зависимость
- Цифровавшая среда очень разнообразна, ярка, притягательна, в ней проще добиться признания, реализоваться, можно быть, кем хочешь, есть иллюзия управления реальностью (особенно в играх).
Часто происходит стимуляция одних и тех же отделов мозга (как и при зависимостях), а другие участки не дополучают стимулов, поэтому реализация других сфер страдает, что дополнительно может подтолкнуть человека уйти от реальности.
При дисбалансе, когда взаимодействие с цифровыми устройствами преобладает над живым общением, работой, учебой и отдыхом, а также интересами и хобби, можно говорить о зависимости.
Цифровая зависимость формируется легко и зафиксирована даже у детей старшей группы детского сада. Она проявляется желанием проводить все больше времени за гаджетами.
При отказе от взаимодействия с ними человек испытывает ухудшение самочувствия: появляется тревога, раздражительность, головные боли и многое другое.
Зависимый человек часто совершает действия бездумно под воздействием эмоций, внешних обстоятельств, импульсивно. Справиться с зависимым поведением помогут специалисты.
При желании стоит попробовать самому. Здесь важно найти причины, из-за которых человек убегает в цифровую среду. Удовлетворяет ли он свои истинные потребности или следует чьей-то воле? Чего он хочет на самом деле? Что для этого делать?
Не тратьте зря время
- Поток информации огромен, желательно его фильтровать:
- Быть иногда офлайн - это нормально. Вы имеете право отвечать на звонки и сообщения, когда вам удобно. Если работа или какая-то ситуация требуют быть всегда на связи, настройте оповещение телефона.
Каждый сам решает, что сейчас важнее: человек или устройство. Если важнее устройство, то вежливо просим собеседника подождать.
Но при общении с ребёнком ваше внимание должно быть только с ним, хотя бы 15-25 минут в день, без телефона. Используйте режим тишины: отключайте уведомления в приложениях, определите время для их просмотра. На это можно выделить по 15-20 минут днем и вечером.
- Осознанность. Перед тем как взять телефон в руки или сесть за компьютер, ответьте на вопрос: какая у меня задача, цель? Собираю информацию для чего?
Если задач и целей нет, отложите гаджеты и переключайтесь на какие-то дела.
- Контролируйте время работы за цифровыми устройствами. Каждый час делайте перерыв на 5-10 минут для снятия напряжения и зрительной нагрузки.
Вечером включайте ночной режим, и за час до сна лучше вообще отказаться от гаджетов.
Для детей можно использовать временные ограничения интернет-доступа и работы отдельных приложений. Например, включать Wi-Fi на час-полтора после подготовки уроков.
- Отпишитесь от страниц, носящих недостоверный, спорный, агрессивный, токсичный контент. Можно отписаться от изданий, дублирующих друг друга, а также удалить популярные среди друзей ресурсы, друзья и так вам расскажут все новости.
Люди склонны приукрашивать свою жизнь в Сети, поэтому не стоит увлекаться сравнением себя с другими из-за риска самообесценивания.
Люди, ставящие большое количество «лайков», отмечают ухудшение душевного здоровья, лучше пишите комментарии, делитесь своими мыслями. Подписывайтесь на тех, кто может поделиться ценным опытом, кто вам реально полезен.
- Усовершенствуйте качество. Если вы привыкли читать заголовки новостей в ленте, старайтесь читать статьи полностью. Читаете статьи - переходите к книгам на интересующую вас тему.
Книги лучше читать в живую и делиться прочитанным. Постарайтесь выбирать качественные фильмы, а не расходовать время на сериалы.
- Проанализируйте, какой контент преобладает в вашей ленте. Он развлекает, развивает, убеждает, возмущает? Устраивает вас или нет? Соблюдайте высокий уровень своих запросов, просмотров и «лайков».
Поставьте в браузере режим инкогнито – так машины не запомнят ваши информационные «погрешности», и в дальнейшем не будут предлагать вам подобное.
- Усложните себе доступ к устройству. Самое простое – отложить его, чтобы он не попадался на глаза. Когда едите, работаете, кладите телефон подальше от себя или переворачивайте его обратной стороной.
Совместный ежедневный ужин без телефонов сплачивает семью.
- Не очень удобно, но полезно специально пользоваться другими предметами: читать бумажную книгу, заводить на ночь обычный будильник, наручные часы, применять фонарик, записную книжку, ежедневник.
Присмотритесь есть ли у вас привычное, но не нужное действие с телефоном? Например, включен навигатор, когда хорошо знаете дорогу.
- Никакого информационного «мусора» ни от вас, ни вам. Не распространяйте информацию, в которой вы не уверены. Подвергайте информацию сомнению, старайтесь составить обо всем личное мнение.
Читайте материал с разных источников, рассматривайте интересующий вопрос с разных позиций. У всех разная картина мира. Что одному принесет пользу, другому будет бесполезно или даже навредит.
Важно сохранять свое личное мнение, а также уважительно относиться ко мнению оппонента. К категоричным высказываниям добавляйте «по-твоему мнению», а «по-моему…» (можно мысленно).
- Возьмите ответственность за своё времяпровождение в цифровой среде. Вы для цифровой среды или цифровая среда для вас? Посчитайте, сколько времени вы тратите на гаджеты за день и за неделю.
Так вы хотели распорядиться им или по-другому? Сколько времени хотите тратить на общение с электронным устройством? А на живое общение, работу, хобби, еду, сон, физическую активность, отдых на природе?
- Найдите он-лайн хобби. Например, пение, танцы, рукоделие, игра на музыкальном инструменте, рисование. Общайтесь с друзьями и близкими.
Существуют настольные игры, квесты. Полезны и физическая активность, прогулки. Что хотите делать регулярно? Что доступно вам сейчас?
Не лишайте себя реальных удовольствий и развлечений, пусть они станут привычными (привычка формируется по разным данным от 21 до 70 дней).
Устраивать время от времени детокс. Например, раз в неделю или четыре дня в месяц проводить без гаджетов всей семьей.
Критика приводит к вине
-Возможны передозировки цифровыми технологиями. Важно признаться в этом. Но критика приводит к вине, самонаказанию и «опущению рук».
Лучше смотреть на себя с любовью, добром, теплом, состраданием и поддержкой. Проанализируйте, что спровоцировало: усталость, скука, неприятности, разочарование, непонимание, желание уйти от проблем. От каких?
Какой нужно сделать шаг для решения данной задачи? Продумайте, как избежать подобного в дальнейшем. Усильте самоконтроль.
Не забывайте поощрять себя за преодоление сложностей чем-то приятным.
Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне....