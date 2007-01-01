Скверный рейтинг: в каких парках и скверах Калуги удобнее всего прятаться от жары

Во вторник, 9 июля мы обошли 10 калужских скверов и оценили их комфортность для горожан.

Калуга, увы, потеряла статус зеленого города. Облысевшие центральные улицы не оставляют калужанам шанса укрыться от палящего солнца.

Остаются лишь скверы и парки. Только там, по идее, можно укрыться от палящей жары, отдохнуть на лавочке и выпить холодной питьевой воды. И мы, пройдясь по ним, решили составить импровизированный рейтинг этих мест.

Увы второй раз, но по нашему мнению высшую оценку в 10 баллов нельзя поставить ни одному островку отдыха Калуги.

Наши оценки хоть и не претендуют на истину в последней инстанции, но при этом основываются на вполне себе объективных параметрах. Наличие лавочек в тени в достаточном количестве, воды и прочих прохладительных товаров по приемлемым ценам, чистота, наличие туалетов и их состояние.

Парк Циолковского

Одно из старейших мест отдыха горожан и сегодня вполне достойно выполняет эту функцию.

Парк, к счастью, избежал неуёмного зуда чиновников «все срубить и посадить снова». Старые деревья своими кронами скрывают практически все дорожки. Прохлада и тень привлекают калужан.

К тому же, расположенный рядом комплекс Музея истории космонавтики добавляет посетителей и парку.

Среди плюсов – бесплатный стационарный и чистый туалет. Он расположен слева от центрального входа в самом углу парка.

Минусы, увы, тоже есть. Дорожки парка плохо чистят. На них много растительного мусора, к тому же портят вид и кучи старых веток, разбросанные по территории.

Прогуливаясь по нему, мы вдруг увидели одиноко стоящий практически в центре бульдозер. Кто его сюда пригнал и бросил, и зачем – осталось загадкой. Может, это новый арт-объект?

Обычная питьевая вода продается в единственном киоске. Цена – 80 рублей за поллитровую бутылочку.

В результате, мы даём парку Циолковского 8 баллов.

Сквер Мира

Расположенный вокруг огромного количества учреждений, учебных заведений, торговых центров, кафе и ресторанов, этот сквер мог бы стать отличным местом, где можно было бы охладиться от жары. Увы, не стал.

Скамейки поставлены в основном на открытом пространстве в центральной части сквера. Укрыться от солнца на них невозможно. В то время как на тенистых дорожках, обрамляющих сквер, мест для сидения попросту нет.

Не нашли мы и тот самый знаменитый инновационный туалет, который ставили на выходе к улице Гагарина. Увезли его куда-то?

- А где тут туалет? – спросили мы у продавщицы киоска.

- А нет его здесь, - ответила милая девушка.

- Как же вы тут целый день?

- Ну, как… - девушка, смутившись, неопределенно показала на дома вокруг сквера.

Среди минусов отметим и достаточно большое количество хозяев домашних животных. Собачек выгуливают в сквере Мира, несмотря на официальный запрет.

Причем, мешочков для сбора продуктов жизнедеятельности питомцев в их руках мы не увидели.

Попить холодной водички в сквере Мира можно. Для этого вам придется заплатить 50 рублей за 200-грамовый пластиковый стаканчик обычной воды.

Наша оценка сквера Мира – 5 баллов.

Парк театра юного зрителя

Это одно из самых молодых мест отдыха калужан. Увы, прицепившееся народное его название – скверопарк – раскрывается не в самом лучшем свете.

Огромное, лишенное тени пространство, раскаляется в жару до жуткого состояния.

Деревьев здесь нет, и, вероятно, не будет. Посаженная у забора аллея журналистов не дает никакой спасительной прохлады.

В этом парке повезло только урнам и фонарям. Дизайнеры предусмотрели для них навесы. А вот какой-либо защиты от солнца для многочисленных лавочек не предусмотрено.

Жариться на солнце желающих немного. Спасает лишь цветомузыкальный фонтан.

Бутылочка обычной питьевой воды ёмкостью 250 грамм в киоске у входа стоит 80 рублей.

Огромный минус – туалеты. Они бесплатные, но запах - ужасный.

Кстати, нас повеселил художник, оформлявший всю конструкцию туалетов. Причем здесь дымящийся горшочек с едой?

Мы бы поставили этому парку самую низшую оценку, но его выручил цветомузыкальный фонтан. Поэтому – 3 балла.

Отсутствие тени убило все плюсы, которые дает фонтан, а запах умножил на ноль факт наличия туалета.

Сквер имени Ленина

Отметем сразу всю политическую подоплеку этого места Калуги. Нас интересует лишь комфортность.

Количество лавочек в тени и на солнцепеке примерно половина на половину, что уже неплохо. Фонтан в центре прибавляет радости. Это, пожалуй, все из привлекательного в этом сквере.

Поллитра питьевой воды в местном киоске стоит 85 рублей. Вообще, дешевле 80 рублей за два 250-граммового стакана обычной воды в калужских скверах и парках мы не нашли.

Не такая уж и большая сумма, могут сказать многие. Отчасти согласимся, но при этом вспомним, как в столице на станциях метро людям в жару раздают воду бесплатно.

В Калуге же, по обыкновению, из любой ситуации стремятся извлечь прибыль. Немного обидно за родной город. Ведь можно было бы поставить бесплатные питьевые фонтанчики. Водопровод есть, фильтры в масштабах бюджетастоят недорого, так что дело вполне выполнимое.

Но, продолжим про сквер Ленина. Два биотуалета на замке. Рядом стоит бесплатный стационарный. Зайти внутрь мы не решились. Вонь ужасная и очень грязно.

Ностальгию вызвала газета вместо туалетной бумаги. Пролетарский подход, так сказать.

Наша оценка скверу Ленина – 4 балла.

Парк культуры и отдыха

Еще одно историческое место – городской парк культуры и отдыха - стал одной из самых приятных точек на нашем маршруте в этот жаркий летний день.

Здесь все привычно и стандартно: три фонтана прекрасно освежают, тенистые аллеи с лавочками манят посидеть и отдохнуть от нестерпимого пекла. Размеры самого парка позволяют аккумулировать прохладу.

Реально, здесь было очень комфортно!

Аллеи парка чистые, урны тоже. Видно, что за этим местом достаточно хорошо следят.

Поинтересовались мы и ценой питьевой воды. Она стандартна: 80 рублей за маленькую бутылочку. Туалеты платные, но чистые.

Правда, в связи с реконструкцией бывшего Дома губернатора, выйти из парка на улицу Карла Маркса уже нельзя – проход закрыт. Чтобы попасть туда, нужно пройти в самый низ парка и справа есть проход. Им многие пользуются.

И все же поставить высшую оценку парку культуры и отдыха мы не можем. Платный туалет все-таки откусил балл.

Наш рейтинг – 9 баллов.

Золотая аллея

Этот сквер расположен в непосредственной близости от парка культуры. Сегодня он очень некомфортен.

Мало того, территорию бывших теннисных кортов заняла коммунально-строительная организация. На площадке стоит техника, складированы бетонные колодцы, всевозможные коммунальные механизмы. По самой аллее протянута труба, шумит техника. В общем, отдохнуть на стройке – удовольствие то еще.

Соответственно нет ни туалетов, ни киосков с пусть и дороговатой, но все же питьевой водой.

Дорожки давно не убирались. Среди посетителей чаще всего по традиции сюда приходят молодожены, чтобы повесить замочек на специально установленные два железных дерева.

Кстати, фиолетовые арки, на которые неоднократно жаловались многие горожане в соцсетях, непонятно зачем тут установленные, сейчас совсем не самое негативное, что тут есть.

Наш рейтинг Золотой аллее – 3 балла.

Сквер имени Пушкина

Напротив Золотой аллеи через дорогу, как бы продолжая ее, расположен сквер имени Пушкина.

Ходить в него сейчас мы тоже не советуем. Он практически полностью перерыт. Коммунальщики здесь прокладывают трубы. Ямы по всей территории сквера.

Наверное, поэтому уборкой этого места, похоже давно ниникто не занимается. Дорожки очень захламлены, по обочинам у склона Березуйского оврага остатки трапез любителей отдохнуть на природе. Упавшая огромная ветка дерева перегородила дорожку.

Что касается туалетов и киосков, то их в сквере Пушкина, как говорится, отродясь не было. В народе это место носит некий налет маргинальности. Александр Сергеевич, вряд ли одобрил бы такое.

Из положительного – реальная густая тень от деревьев. Спрятаться от жары, если совсем припечет, здесь можно.

Мы оценили сквер имени Пушкина в 3 балла.

Музыкальный сквер

Площадка у калужской филармонии, по нашему мнению, вполне может претендовать на звание «адский ад». Кстати, музыкального, кроме названия и вялого журчания утомленного фонтана, здесь ничего нет. Зато есть раскаленные до бела скамейки. Естественно, пустые.

Расставленные по всему скверу репродукции картин с природой и водой свежести совсем не добавляют. Кафкианства добавляет непонятное сооружение из железных прутьев и пустынная детская площадка. Привести сюда ребенка днем не сможет даже самый ярый детоненавистник.

Туалетов здесь нет. Воды попить негде. Фонтан с зеленоватой жижей вряд ли кого-нибудь сподвигнет отхлебнуть.

Это место, по нашему мнению, самое бессмысленное и ужасное в летнюю жару.

Наша оценка – кол!

Сквер имени Воронина

Известный в Калуге как Собачий скверик, расположенный возле телевышки, встретил нас скучающими кассирами детского надувного комплекса и выгуливающими своих питомцев собачниками. Ну, название-то неслучайно же дали.

Без зазрения совести калужане выводят собачек справить нужду на травку собачьего сквера. Пакетиков, естественно, в руках ни у кого нет.

В единственной палатке только стандартный набор мороженого, а вот воды нет. Никакой.

И, как в большинстве калужских парков и скверов, поражает расположение лавочек. Большинство из них стоят на самом солнцепеке. Хотя рядом на аллее – тень от больших деревьев весь день.

В очередной раз поражаемся: ну почему нельзя поставить лавочки там, где тень? Специально, что ли, так делается, чтобы не засиживался калужский люд?

Справедливости ради, стоит отметить туалеты в сквере имени Воронина. Мы с удивлением увидели две чистенькие и не пахнущие кабинки биотуалетов.

За чистоту отхожих мест мы добавили рейтинг этому месту.

Наша оценка скверу имени Воронина – 5 баллов.

Сквер имени академика Владимира Кирюхина

Напоследок мы решили посмотреть, насколько комфортно отдыхать в сквере, расположенном не в центральной части города. Выбрали достаточно новый сквер Конституции, который в 2013 году переименовали в честь академика Владимира Кирюхина.

Сквер находится напротив КТЗ. На этом предприятии долгие годы проработал выдающийся ученый .

Его бюст украшает центр сквера. Вокруг, по традиции лавочки на солнце. Одну из них, вместе с бетонной урной, основательно потоптали вандалы. Скорее всего они же практиковались в настенной туалетной живописи, подмалевывая непристойности к граффити на бетонном заборе сквера.

Конечно же, здесь нет туалета, нет и возможности купить водички. Впрочем, судя по всему, этим сквером в основном пользуются сотрудники близлежащих предприятий. Он стал этаким проходным двором от заводской проходной к остановке общественного транспорта.

Оживления на скамейках, даже в тени, мы не увидели.

Наша оценка, с учётом уважения к памяти достойного человека – 4 балла.

Пешком по Калуге

Потратив практически целый день в пеших прогулках по паркам и скверам Калуги, мы пришли к выводу, что отдыхать от летнего зноя в самом городе практически негде.

По нашим ощущениям, есть лишь два более-менее приятных места: Парк Циолковского и парк культуры и отдыха. В остальных - все-как-то бездумно. Не для людей.

А ведь на их сооружение и содержание тратится немало бюджетных денег. Вопрос: для кого?