«Нет аптек, магазинов, а к врачам ходим в деревню»: на что еще жалуются жители Веснушек в Калуге.

Какие проблемы благоустройства спального района беспокоят калужан.

Некоторое время назад в редакцию обратился житель калужского микрорайона «Веснушки» Станислав ГЕРАСИМОВ.

Мужчина рассказал, что для жителей жилого комплекса уже несколько лет остается актуальной одна проблема – отсутствие в районе аптек и магазинов.

— Мы с супругой стараемся закупать продукты в той части города, где находимся по делам, – поясняет Станислав. – У нас есть автомобиль, поэтому за один раз стараемся максимально купить домой необходимое. Но все не предугадаешь, бывает, что чего-то не хватает, тогда идем пешком через поле по протоптанной тропе в Кречетников Парк. Там открыт сетевой магазин.

Лет пять назад я писал жалобы по поводу отсутствия аптек и магазинов в нашем районе, но тогда жителей у нас было меньше. За эти годы дома продолжали строиться, сдаваться, а люди – заселяться. Но магазинов и аптек в микрорайоне по-прежнему нет.

Есть дома и просторные дворы, но нет аптек и магазинов.

Трудности есть

Мы приехали в Веснушки, чтобы поговорить с местными жителями о проблемах района.

В одном из первых дворов на детской площадке отдыхает семья. Дети играют, родители наблюдают, сидя на лавочке.

Владимир и Мария – молодые родители. Пока их ребенок играет на площадке, интересуюсь, много ли проблем из-за отсутствия в районе магазинов и аптек?

— Ну, на самом деле, да, есть трудности, например, если ты идешь с детьми, – уточняет Мария. – Если мужа дома нет, то мне с детьми приходится очень долго идти в магазин. Чаще ходим в Кошелев, а так – вызываем доставку продуктов. Или вот сейчас еще открыли торговый центр в районе Кречетников Парк.

— Мы живем здесь четыре года, когда покупали квартиру, нам говорили, что якобы скоро построят торговый центр, – добавляет Владимир. – Мы были готовы к тому, что магазинов не будет, но не думали, что это настолько затянется.

—В основном, как сейчас, идем вместе на прогулку – до магазина в другой район, закупаемся, потом возвращаемся назад, – продолжает молодая мама. – Постоянно надо думать наперед о том, что ты хочешь съесть к вечеру. Аптек здесь тоже нет, как видите.

В одном из дворов микрорайона мы пообщались с молодой семьей.

К врачу – в деревню

В другом дворе с миниатюрной собачкой прогуливается женщина пенсионного возраста.

— В магазин езжу вот туда, на улицу Фомушина, закупаюсь в сетевом магазине, – говорит калужанка. – Тут у нас единственный магазин стоит, но это просто вагончик. Выбор маленький, свежих продуктов нет.

Знаю, что вроде бы строят уже торговый центр. Обещали сдать в 2025 году во втором квартале. А сейчас вот так перебиваемся. У меня есть машина, мне не тяжело, я села, поехала и купила. А вот за соседей не скажу.

В некоторые дома жители только заселяются.

Проходим еще несколько дворов, у скейт-парка встречаем местную жительницу.

— Ни аптек, ни магазинов у нас нет, но вон там, как на Шопино ехать, начинают строить торговый центр, может и аптека в нем появится, – рассказывает Елена. – Скоро будет три года, как мы здесь живем. И все это время ездим за продуктами. Вроде бы и ничего, привыкли. Еще у нас палаточка стоит небольшая. Но там нечего брать. Хлеб и, может, молоко, и то не всегда.

Меня больше другая проблема волнует. Медицина. Вот наш край, все наши «Веснушки», прикрепили к ФАПу в Шопино. Сначала наша поликлиника была на Генерала Попова. То, что нас перенесли – это очень плохо, не доедешь туда никак! Запишешься на одно время, а попасть туда невозможно. 25-й автобус ходит, но очень редко. В Шопино никак не уехать.

Убитые площадки

Пройдя весь микрорайон и вернувшись в самое начало Веснушек, у первых домов встречаю калужанку с двухлетним ребенком в коляске. Интересуюсь, много ли неудобств из-за отсутствия магазинов?

— Я вам скажу, что жителям дальних домов очень тяжело без магазинов, потому что им приходится ходить вокруг – по тропинке, через поле, – говорит многодетная мама Валентина. – Там весной, зимой невозможно пройти – грязь. Мы живем здесь, нам теперь удобно в Кречетников Парк ходить. Там ТЦ открыли: есть и аптека, и сетевой магазин. С нашей стороны туда 10 минут идти.

Трудно у нас, наверное, пожилым или жителям дальних домов. Я думаю, что все еще наладится. В крайнем случае теперь можно сесть, доехать и купить. У нас транспорт появился, новые красные автобусы. Очень удобно.

Кроме того, чем меньше магазинов в спальных районах, тем меньше крыс. Доставка продуктов работает, я регулярно пользуюсь.

Я бы отметила другую проблему, - говорит молодая мама. - У нас детские площадки в убогом виде. Мы даже стараемся у себя не гулять, в Кречетников Парк ходим с детьми.

На состояние детских площадок мы жаловались не раз, писали и в паблики, и депутату. Нам пояснили, что площадки — это общедомовое имущество, то есть сначала нужно собрать подписи со всех жителей домов, чтобы отремонтировать.

Доходим с калужанкой до детской площадки у самых первых домов микрорайона.

— У меня ребёнок очень любит эту площадку, потому что здесь песок, но посмотрите внимательнее, – подводит меня женщина к детской горке и указывает на неровность. – Этот кусочек мы буквально вбивали камешком, чтобы не было выступа, вот такой острый был. Представляете, что было бы с попой ребенка, если проехаться тут?

Вот, смотрите, двое качелей просто сломанные, а там доска отвалилась. Как с самого начала все отвалилось, так и осталось.

Моей средней дочке 7 лет, первый класс закончила. Она постоянно здесь гуляет. Но чтобы починить ту же сидушку на качелях, нужно собрать подписи.

Внезапно моя собеседница замолкает и прислушивается:

— Вы не замечаете свиста? Это со стройки. Очень многие сначала не замечают. В какие-то моменты он просто убийственный, особенно если ты выходишь на балкон. Открываешь окно в зал – опять слышно, и так целый день. Вот я вот хожу сейчас такая вялая, потому что голова постоянно болит. Утром кран начинает работать, и до самого вечера стоит свист.

Магазины скоро будут

Мы обратились к городским властям, указав на проблемы, обозначенные жителями. Городская управа Калуги прокомментировала, как их можно решить в ближайшее время.

— Застройщику было выдано разрешение на строительство объекта «Одноэтажный торговый центр площадью 7000 кв.м, по адресу Калужская обл., г.Калуга, миниполис Веснушки, со стороны Правобережного проспекта» на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000180:715 сроком до 10.05.2025, в котором предусмотрено размещение сетевых продуктовых магазинов.

По информации застройщика, в ближайшее время будут сданы дома с нежилыми помещениями под коммерцию, в которых возможно размещение минимаркетов.

Начинают строить ТЦ в Веснушках. Стройка идет медленно, отмечают местные жители.

Что касается состояния детских площадок, в городской управе пояснили:

— Гарантийные обязательства по устранению недостатков вследствие некачественного выполнения работ при строительстве осуществляет застройщик. Согласно закону, гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, не может составлять менее чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства участнику. На основании вышеизложенного, информацию о замене детских площадок можно уточнить в управляющей компании.

В негарантийных случаях для рассмотрения вопроса устройства нового детского оборудования или замены существующего жители вправе обратиться в Городскую Думу города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 3 этаж, кабинет 57, или электронной почте: mail@duma.kaluga.ru.

Также сообщаем, что устройство новых площадок возможно в рамках мероприятия «Инициативный проект» муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская инициатива». Ответственное лицо - управление по работе с населением на территориях. Уточнить перечень необходимых документов и условия участия заявитель может по телефону: 70-11-71.

Вместе с тем сообщаем, что жильцы многоквартирного жилого дома вправе направить в адрес городской управы Калуги протокол общедомового собрания собственников жилья с принятым решением о демонтаже детского игрового оборудования (полном/ частичном) для организации данных работ.

Из разъяснений чиновников следует, что во многом качество жизни в «Веснушках» напрямую зависит о самих жильцов. По крайней мере в вопросе ремонта детских площадок уж точно. А построят ли магазины, как было обещано калужанам, узнаем уже в ближайшем будущем.