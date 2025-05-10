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«Нет аптек, магазинов, а к врачам ходим в деревню»: на что еще жалуются жители Веснушек в Калуге.

Какие проблемы благоустройства спального района беспокоят калужан.
09:00 сегодня
3 921
Елена Сумак.
Читайте KP40.RU:

Некоторое время назад в редакцию обратился житель калужского микрорайона «Веснушки» Станислав ГЕРАСИМОВ.

Мужчина рассказал, что для жителей жилого комплекса уже несколько лет остается актуальной одна проблема – отсутствие в районе аптек и магазинов.

— Мы с супругой стараемся закупать продукты в той части города, где находимся по делам, – поясняет Станислав. – У нас есть автомобиль, поэтому за один раз стараемся максимально купить домой необходимое. Но все не предугадаешь, бывает, что чего-то не хватает, тогда идем пешком через поле по протоптанной тропе в Кречетников Парк. Там открыт сетевой магазин.

Лет пять назад я писал жалобы по поводу отсутствия аптек и магазинов в нашем районе, но тогда жителей у нас было меньше. За эти годы дома продолжали строиться, сдаваться, а люди – заселяться. Но магазинов и аптек в микрорайоне по-прежнему нет.

Есть дома и просторные дворы, но нет аптек и магазинов.
Есть дома и просторные дворы, но нет аптек и магазинов.

Трудности есть

Мы приехали в Веснушки, чтобы поговорить с местными жителями о проблемах района.

В одном из первых дворов на детской площадке отдыхает семья. Дети играют, родители наблюдают, сидя на лавочке.

Владимир и Мария – молодые родители. Пока их ребенок играет на площадке, интересуюсь, много ли проблем из-за отсутствия в районе магазинов и аптек?

— Ну, на самом деле, да, есть трудности, например, если ты идешь с детьми, – уточняет Мария. – Если мужа дома нет, то мне с детьми приходится очень долго идти в магазин. Чаще ходим в Кошелев, а так – вызываем доставку продуктов. Или вот сейчас еще открыли торговый центр в районе Кречетников Парк.

— Мы живем здесь четыре года, когда покупали квартиру, нам говорили, что якобы скоро построят торговый центр, – добавляет Владимир. – Мы были готовы к тому, что магазинов не будет, но не думали, что это настолько затянется.

—В основном, как сейчас, идем вместе на прогулку – до магазина в другой район, закупаемся, потом возвращаемся назад, – продолжает молодая мама. – Постоянно надо думать наперед о том, что ты хочешь съесть к вечеру. Аптек здесь тоже нет, как видите.

В одном из дворов микрорайона мы пообщались с молодой семьей.
В одном из дворов микрорайона мы пообщались с молодой семьей.

К врачу – в деревню

 В другом дворе с миниатюрной собачкой прогуливается женщина пенсионного возраста.

— В магазин езжу вот туда, на улицу Фомушина, закупаюсь в сетевом магазине, – говорит калужанка. – Тут у нас единственный магазин стоит, но это просто вагончик. Выбор маленький, свежих продуктов нет.

Знаю, что вроде бы строят уже торговый центр. Обещали сдать в 2025 году во втором квартале. А сейчас вот так перебиваемся. У меня есть машина, мне не тяжело, я села, поехала и купила. А вот за соседей не скажу.

В некоторые дома жители только заселяются.
В некоторые дома жители только заселяются.

Проходим еще несколько дворов, у скейт-парка встречаем местную жительницу.

— Ни аптек, ни магазинов у нас нет, но вон там, как на Шопино ехать, начинают строить торговый центр, может и аптека в нем появится, – рассказывает Елена. – Скоро будет три года, как мы здесь живем. И все это время ездим за продуктами. Вроде бы и ничего, привыкли. Еще у нас палаточка стоит небольшая. Но там нечего брать. Хлеб и, может, молоко, и то не всегда.

Меня больше другая проблема волнует. Медицина. Вот наш край, все наши «Веснушки», прикрепили к ФАПу в Шопино. Сначала наша поликлиника была на Генерала Попова. То, что нас перенесли – это очень плохо, не доедешь туда никак! Запишешься на одно время, а попасть туда невозможно. 25-й автобус ходит, но очень редко. В Шопино никак не уехать.

 Убитые площадки

Пройдя весь микрорайон и вернувшись в самое начало Веснушек, у первых домов встречаю калужанку с двухлетним ребенком в коляске. Интересуюсь, много ли неудобств из-за отсутствия магазинов?

— Я вам скажу, что жителям дальних домов очень тяжело без магазинов, потому что им приходится ходить вокруг – по тропинке, через поле, – говорит многодетная мама Валентина. – Там весной, зимой невозможно пройти – грязь. Мы живем здесь, нам теперь удобно в Кречетников Парк ходить. Там ТЦ открыли: есть и аптека, и сетевой магазин. С нашей стороны туда 10 минут идти.

Трудно у нас, наверное, пожилым или жителям дальних домов. Я думаю, что все еще наладится. В крайнем случае теперь можно сесть, доехать и купить. У нас транспорт появился, новые красные автобусы. Очень удобно.

Кроме того, чем меньше магазинов в спальных районах, тем меньше крыс. Доставка продуктов работает, я регулярно пользуюсь.

Я бы отметила другую проблему, - говорит молодая мама. - У нас детские площадки в убогом виде. Мы даже стараемся у себя не гулять, в Кречетников Парк ходим с детьми.

На состояние детских площадок мы жаловались не раз, писали и в паблики, и депутату. Нам пояснили, что площадки — это общедомовое имущество, то есть сначала нужно собрать подписи со всех жителей домов, чтобы отремонтировать.

Доходим с калужанкой до детской площадки у самых первых домов микрорайона.

— У меня ребёнок очень любит эту площадку, потому что здесь песок, но посмотрите внимательнее, – подводит меня женщина к детской горке и указывает на неровность. – Этот кусочек мы буквально вбивали камешком, чтобы не было выступа, вот такой острый был. Представляете, что было бы с попой ребенка, если проехаться тут?

Вот, смотрите, двое качелей просто сломанные, а там доска отвалилась. Как с самого начала все отвалилось, так и осталось.

Моей средней дочке 7 лет, первый класс закончила. Она постоянно здесь гуляет. Но чтобы починить ту же сидушку на качелях, нужно собрать подписи.

Внезапно моя собеседница замолкает и прислушивается:

— Вы не замечаете свиста? Это со стройки. Очень многие сначала не замечают. В какие-то моменты он просто убийственный, особенно если ты выходишь на балкон. Открываешь окно в зал – опять слышно, и так целый день. Вот я вот хожу сейчас такая вялая, потому что голова постоянно болит. Утром кран начинает работать, и до самого вечера стоит свист.

Магазины скоро будут

Мы обратились к городским властям, указав на проблемы, обозначенные жителями. Городская управа Калуги прокомментировала, как их можно решить в ближайшее время.

— Застройщику было выдано разрешение на строительство объекта «Одноэтажный торговый центр площадью 7000 кв.м, по адресу Калужская обл., г.Калуга, миниполис Веснушки, со стороны Правобережного проспекта» на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000180:715 сроком до 10.05.2025, в котором предусмотрено размещение сетевых продуктовых магазинов.

По информации застройщика, в ближайшее время будут сданы дома с нежилыми помещениями под коммерцию, в которых возможно размещение минимаркетов.

Начинают строить ТЦ в Веснушках. Стройка идет медленно, отмечают местные жители.
Начинают строить ТЦ в Веснушках. Стройка идет медленно, отмечают местные жители.

Что касается состояния детских площадок, в городской управе пояснили:

— Гарантийные обязательства по устранению недостатков вследствие некачественного выполнения работ при строительстве осуществляет застройщик. Согласно закону, гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, не может составлять менее чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства участнику. На основании вышеизложенного, информацию о замене детских площадок можно уточнить в управляющей компании.

В негарантийных случаях для рассмотрения вопроса устройства нового детского оборудования или замены существующего жители вправе обратиться в Городскую Думу города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 3 этаж, кабинет 57, или электронной почте: mail@duma.kaluga.ru.

Также сообщаем, что устройство новых площадок возможно в рамках мероприятия «Инициативный проект» муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская инициатива». Ответственное лицо - управление по работе с населением на территориях. Уточнить перечень необходимых документов и условия участия заявитель может по телефону: 70-11-71.

Вместе с тем сообщаем, что жильцы многоквартирного жилого дома вправе направить в адрес городской управы Калуги протокол общедомового собрания собственников жилья с принятым решением о демонтаже детского игрового оборудования (полном/ частичном) для организации данных работ.

Из разъяснений чиновников следует, что во многом качество жизни в «Веснушках» напрямую зависит о самих жильцов. По крайней мере в вопросе ремонта детских площадок уж точно. А построят ли магазины, как было обещано калужанам, узнаем уже в ближайшем будущем.

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Всего: 3 комментария
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Лента комментариев
Беня Ли
Собственно, знаки, дорог там нет.
...
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12:13 сегодня
1 312
Беня Ли

Денег нет, ны вы держитесь. (C) Такое впечатление, что им новые методички никак не подвезут. На любое происшествие один ответ. Или только городской голова имеет право разрешить выделение денег на провал. Дело Остапа Бендера живёт - пора продавать билеты на осмотр провала.

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mrTJohn

Надо же, новость дня! Откликнувшись на беспокойство некомпетентного холопа, барин впустую потратил своё время. 😮

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amorph

Ну, главное что крыс нет😃

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11:05 сегодня
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mrTJohn

Это вам не СССР, где думали о людях и застройка была комплексная. Сейчас думают о прибыли, поэтому на людей навалить. Рынок, ничего личного.

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mrTJohn

То есть платить будут не туристы, а объекты размещения – гостиницы, владельцы квартир.

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15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
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